Desconocidos y sin apenas contacto con los vecinos: así era la pareja ucraniana que se tiró de un octavo en Málaga

Málaga sigue impactada por la muerte de la pareja ucraniana en la calle Madre Teresa de Calcuta, que al parecer se suicidó tirándose desde un octavo piso. En las calles del entorno apenas hay personas que le pongan cara a los fallecidos, ni los vecinos, ni los comercios del barrio tienen conocimiento alguno de quién era esta pareja. De hecho, son varias las personas que aseguran que se enteraron de su existencia al encontrarse de manera inesperada con todo el revuelo generado al lanzarse al vacío.

La investigación deja claro que no se considera un caso de violencia de género, sino de suicidio pactado entre el marido, de 64 años, y la mujer, de 60 años. No había signos de violencia en el piso ni de que hubiera un forcejeo. Además, los cuerpos cayeron por intervalos desde una pequeña ventana, pero sin apenas tiempo entre uno y otro. No parecía que había mucho que pensar y que la decisión lo habían tomado mucho antes.

Francisco Sánchez, mecánico de un taller cercano al bloque, presenció lo ocurrido tras ser alertado por una adolescente que se encontró los cuerpos en el suelo cuando iba de camino a clase. Se le acercó llorando la chica, impresionada por lo que había visto. No sabía qué había pasado hasta que la joven se tranquilizó y le pudo contar qué había visto. Fue entonces cuando vio los cuerpos. Inmediatamente, avisó a la Policía Nacional.

Una vecina del propio rellano, perteneciente al octavo piso del número 6 del edificio Alondra, es de las pocas personas que les ponía cara. Esta mujer afirma que llevaban poco más de un mes como inquilinos del piso en el que sucedieron los hechos, pero que no tenían relación alguna con el resto de vecinos del edificio. Estaban realquilados en ese piso y eso les obligaba a cierta discreción, para evitar que el propietario de la vivienda supiera que estaban allí.

En una frutería cercana al bloque de pisos cuentan que no fueron conscientes de la presencia de la pareja en el barrio hasta encontrarse el martes con la zona acordonada por la Policía. Desde la Farmacia Jáuregui, tampoco tenían constancia de quiénes eran los dos fallecidos, supieron de ellos ayer al hablar con una vecina del edificio.

Estos testimonios, o la falta de ellos, muestran la discreción con la que esta pareja se movía en el barrio, donde apenas trabaron contacto con vecinos y comerciantes, pese a que el idioma no parece que fuera una barrera, al llevar más de una década -dos en el caso de la mujer- residiendo en España-.

Muchos años en España

La presidente de la Casa Ucrania de Andalucía, Maryana Kasiv, apuntan que la pareja llevaba mucho tiempo viviendo en España. La mujer, de 60 años, se marchó de Ucrania en el 2002. Por su parte, el hombre, de 64 años, cumplía en este 2025 una década como residente en suelo español. Kasiv ha confirmado que la familia se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación, antes de que las autoridades se la comunicaran.

Suicidio pactado

Desde la Polícia Nacional contemplan el suicidio pactado entre ambos como principal hipótesis de las muertes y descartan que se trate de un caso de violencia de género tras las primeras investigaciones llevadas a cabo. Aunque la investigación continúa abierta, por el momento no hay indicios que conduzcan a otro camino.