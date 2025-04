Málaga retira 62 patinetes en la primera semana del veto al servicio de alquiler

En la primera semana del veto municipal al servicio de alquiler de patinetes en Málaga, la Policía Local ha interpuesto 62 multas y ha ordenado la retirada de estos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

Hay que recordar que desde el pasado 25 de marzo, el Ayuntamiento de Málaga decretó la suspensión del servicio de alquiler de patinetes en la capital que ofrecían seis empresas Dott, Voi, Tier, Bird, Bolt y Lime. A partir de esa fecha, como advirtió la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, las operadoras que mantuvieran sus vehículos de movilidad personal estacionados en la vía pública serían multados por la Policía Local y retirados.

En la actualidad, solo Lime se mantiene operativo en la ciudad con 135 patinetes que siguen presentes en las calles de Málaga, en especial, en el entorno del Casco Histórico.

Un patinete mal estacionado en la Tribuna de los Pobres, una semana después del veto municipal. / AIM

No obstante, fuentes municipales señalan que el Puerto de Málaga mantiene la autorización de un punto de estacionamiento, ya que en suelo portuario la regulación es competencia de la Autoridad Portuaria y no del Ayuntamiento. Por tanto, un usuario puede alquilar y hacer uso de los vehículos que están estacionados allí pero deben completar su viaje en esa misma ubicación y no en otros espacios de la ciudad, donde ya carecen de autorización.

Por ello, el consistorio recuerda que los patinetes de alquiler "pueden circular" por la ciudad y lo que "está prohibido es el estacionamiento". Asimismo, presume que los patinetes que siguen dejándose ver por la ciudad parten del Puerto de Málaga. "Si esos vehículos aparecen estacionados en espacios de la ciudad no autorizados, serán retirados".

Punto de estacionamiento en el Puerto de Málaga. / Álex Zea

¿Adiós definitivo a los patinetes de alquiler?

Sobre si el veto a los patinetes de alquiler por parte del Ayuntamiento de Málaga es definitivo o una solución temporal, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, reconoció que aunque la intención del Ayuntamiento de Málaga siempre ha sido contar con un servicio con un único operador regulado mediante una concesión, esta fórmula que trató de desplegar hace ya tres años fue recurrida por la CNMC y hasta que ese pleito no se resuelva, no hay "nada pensado".

Esta concesión contemplaba que una sola adjudicataria se encargaría de instalar, mantener y explotar una infraestructura de estaciones de transporte personal en la vía pública de la ciudad, con 50 estacionamientos de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas de pedaleo asistido. No obstante, su tramitación se mantiene en "stand by" hasta que no se pronuncie la Audiencia Nacional sobre el recurso de la CNMC.