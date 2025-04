De la Torre, a futuros ingenieros de la UMA: "Andalucía tardó en darse cuenta de que Málaga era su capital tecnológica"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado esta mañana la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga para participar en una charla con estudiantes en el marco de la Feria de Empleo.

En el evento, organizado por la asociación estudiantil Untaught, De la Torre ha hecho un recorrido por su propia trayectoria formativa y profesional como ingeniero agrónomo y sociólogo, además de compartir un análisis sobre las potencialidades de Málaga como nicho tecnológico y de atracción de talento.

Durante la charla, que ha estado moderada por la ingeniera mecatrónica Alba Correal, el alcalde ha defendido que "Andalucía tardó en darse cuenta de que Málaga era su capital tecnológica, que lo era potencialmente, que tenía capacidad para ello" y que eso generó cierto retraso en la creación del Parque Tecnológico, Málaga Tech Park, que se inauguró en 1993 con Pedro Aparicio (PSOE) como alcalde de la capital.

Potencialidad

En esa línea, ha insistido que con la entrada de España en Europa en 1986, las comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco "fueron capaces de entender que era un acontecimiento que merecía la pena aprovechar en materia de tecnología y captación de empresas", por lo que abrieron los parques tecnológicos de Tres Cantos, del Vallès y Zamudio respectivamente. "Abrieron sus puertas, todos listos en 1986, porque pensaron que empresas norteamericanas y japonesas, por ejemplo, podían aprovechar el mercado europeo a través del nuevo viajero que se sube al tren, que era España".

De la Torre, en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA. / AIM

"Andalucía estaba absolutamente dormida y despistada, y nuestro ayuntamiento no estaba al tanto de que Málaga tenía esa potencialidad", ha lamentado, al tiempo que ha reflexionado sobre que la Junta en aquellos años "estaba pensando en qué postexpo se hacía" después de la Expo92, que resultó ser un parque tecnológico. "A lo mejor la Junta no quería que nos adelantáramos... la oportunidad de Málaga no se aprovechó".

Por otro lado, De la Torre ha apuntado que el PTA debería haberse planteado abrir una "sucursal" en la ciudad, ya que grandes firmas, como ocurrió con Google o Vodafone, estaban interesadas en tener presencia en el Centro. "El parque es un ecosistema que funciona muy bien pero hay empresas que prefieren la ciudad".

La Expo y la Agencia del Medicamento, sus "fracasos"

Preguntado por cómo enfrentarse a las "adversidades", el alcalde de Málaga se ha puesto de ejemplo a la fallida carrera por la Expo 27 y por ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento.

Sobre la Expo, que finalmente se llevó Belgrado, ha explicado a los estudiantes que el consistorio trata de reponerse de la derrota intentando impulsar una "postexpo" en los terrenos de Buenavista, para lo que sigue negociando una permuta de suelo con la entidad estatal Sepes, la propietaria de estos terrenos del distrito de Campanillas. "Espero poder hacerlo", ha asegurado.

Más vehemente se ha expresado el alcalde sobre su intento infructuoso de traer la Agencia Europea del Medicamento tras el Brexit, ya que el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió apostar por Barcelona como candidata, aunque finalmente este organismo acabaría instalándose en Ámsterdam.

El alcalde participa en una charla organizada en la Escuela de Ingenierías Industriales en el marco de la Feria de Empleo / AIM

"Es cierto que Barcelona es la capital de la farmacia en España pero con el procés no podían ganar y no ganaron", ha señalado el alcalde que, pese a hasta el Partido Popular apoyó la candidatura de Barcelona en el Congreso de los Diputados, ha dirigido sus críticas a la Junta de Andalucía, entonces gobernada por la socialista Susana Díaz, a la que ha recriminado, una vez más, una falta de apoyo. "Fue una frustración muy grande".

Ciberseguridad, IA,energías renovables

Con respecto a los perfiles profesionales más importantes de cara al futuro, el regidor malagueño ha apuntado a la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial y las energías renovables, como las especialidades que, en su opinión, van a ser "más demandados con absoluta seguridad".

Asimismo, De la Torre ha recomendado a los estudiantes que no pierdan de vista el estudio de idiomas, en especial, al inglés y al chino.