Málaga se prepara para la tercera gran marcha por la vivienda y la política carga tintas

Faltan apenas 24 horas para que una nueva gran manifestación por la vivienda digna salga a las calles de Málaga para reclamar soluciones contra la crisis habitacional. Será la tercera movilización convocada en la capital en menos de un año organizado por la plataforma Málaga para Vivir que, en esta ocasión, traerá novedades en el recorrido.

La marcha se prolongará a lo largo de casi tres kilómetros desde su partida desde la plaza de la Merced a las 11:30 horas para llegar, en torno a las 14:30, al Parque de Huelin, donde se espera, además de la lectura del tradicional manifiesto, la organización de un acto de "encuentro vecinal" para el que, según los organizadores, disponen de autorización hasta las 18 horas de este sábado 5 de abril. Se trata de una novedad con respecto a las otras dos marchas anteriores, que entonces limitaron el itinerario a las calles del Centro histórico.

El recorrido completo marchará por la calle Alcazabilla, la plaza de la Aduana, la avenida de Cervantes y Cortina del Muelle. Desde aquí se dirigirá hacia la plaza de la Marina y la Alameda Principal, para alejarse del Casco Histórico cruzando el Puente de Tetuán hacia la calle Cristo de la Expiración.Después proseguirá por la avenida de la Aurora, la calle Cuarteles, la calle Ingeniero José María Garnica, la calle Ayala y la calle Orfilia hasta llegar al Parque de Huelin.

Manifestación por la vivienda en noviembre del año pasado- / Gregorio Marrero

Esta es la tercera manifestación contra la especulación inmobiliaria y el derecho a tener acceso a una vivienda que se vive en Málaga capital, después de la inédita convocatoria del 29J del año pasado -más de 25.000 manifestantes según la organización y 5.500 según datos de la Policía Nacional- y la del 9N -más de 30.000 manifestantes según la organización y 10.000 según la Policía Nacional- que confirmó el éxito de esta movilización ciudadana.

La política carga tintas

En la antesala a la movilización, que se ha extendido durante toda esta semana, la política ha cargado tintas a cuenta de la crisis de vivienda, enzarzándose de nuevo en una pugna de competencias y responsabilidades públicas.

En el caso del PP de Málaga, el concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Pomares, ha convocado una rueda de prensa en el barrio de nueva construcción de VPO en el sector Universidad en la que ha defendido la gestión del consistorio y ha afeado a los grupos políticos que conforman el Gobierno de España, PSOE y Sumar, que "se escondan detrás de las pancartas en lugar de salir a explicar qué han hecho durante estos siete años, pensando que la gente se va a olvidar de que son ellos quienes gobiernan y quienes deben ofrecer una respuesta global no sólo a las comunidades autónomas, sino también a los ayuntamientos, que son los que están trabajando y construyendo viviendas".

Manifestación por la vivienda del 29 de junio en Málaga. / Álex Zea

"No se puede hacer un proyecto de vida en Málaga si los jóvenes no pueden independizarse, si las familias no pueden quedarse en su ciudad. Por eso llamamos a llenar las calles este sábado. Porque frente a la especulación, hay que defender el derecho a quedarse y a vivir dignamente en Málaga", ha defendido el portavoz del grupo municipal Socialista, Dani Pérez, que ha reiterado el llamamiento para sumarse a la marcha de mañana.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Podemos e Izquierda Unida, Nico Siguilia ha calificado de "error" la actitud de los concejales y concejalas del Partido Popular frente a la movilización de este sábado, después de que el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Málaga votase en contra de un acuerdo plenario para mostrar el respaldo municipal a la marcha. Sguiglia ha defendido el carácter ciudadano y ‘apartidista’ de la convocatoria y ha considerado que “sería positivo que representantes del equipo de gobierno y el propio Alcalde acudieran a la convocatoria”.