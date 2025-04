Los médicos privados de Málaga exigen un aumento de sus honorarios en el nuevo convenio de Muface

Los médicos de la sanidad privada llevan años reclamando una mejora de las tarifas que les abonan las compañías aseguradoras por cada consulta o intervención quirúrgica. Pero ahora, con la crisis de Muface ya resuelta, tras aumentarse la prima un 41,2%, consideran que esta reivindicación no puede ignorarse durante más tiempo, por lo que exigen un incremento retributivo proporcional a la subida que se ha llevado a cabo en el nuevo convenio.

“Ahora ya el argumento lo tenemos en nuestras manos porque las compañías aseguradoras han recibido un aumento de prima y, obviamente, eso se tiene que reflejar sí o sí en las retribuciones de los médicos”, sostiene el doctor Carlos Bueno, vocal de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Málaga y vocal autonómico de medicina privada, que recuerda que, aunque los facultativos son los que realmente sustentan Muface, actualmente perciben “retribuciones nimias”.

La mayoría de los médicos especialistas reciben entre 15 y 20 euros por consulta, mientras que las de los médicos de familia se abonan a 10 euros. Algunas compañías incluso pagan unos honorarios más reducidos en caso de revisión, que en algunos casos llega a ser de cero euros, según detalla el doctor Bueno, que lamenta que las retribuciones de los médicos no se actualizan desde hace 30 años.

En el caso de las operaciones también se cobra por intervención quirúrgica y, según el doctor Bueno, tampoco están acordes a la inmensa responsabilidad que suponen. “Estamos hablando de una extirpación de un tumor de mama por 100 euros”, denuncia.

Por ese motivo, con el objetivo de tener más fuerza a la hora de negociar con las aseguradoras, desde el Colegio de Médicos de Málaga comenzaron hace tiempo a animar a los facultativos a que crearan asociaciones por especialidades y para ello pusieron a su disposición la asesoría jurídica del Colegio que se encarga de llevar a cabo todos los trámites de manera gratuita. A día de hoy, ya hay diez asociaciones constituidas en la provincia, aunque continúan animando al resto de especialidades a seguir sumándose.

El siguiente paso ha sido agrupar todas esas asociaciones, creadas tanto en Málaga como en Sevilla, en una Federación Andaluza de Asociaciones, que se constituyó a principios de este año y que se ha unido al Foro Andaluz de Médicos de Ejercicio Privado, que nació a finales del año 2024 con el fin de crear un marco de defensa y protección de los derechos de los médicos del ejercicio privado.

El Foro está conformado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), junto con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y, recientemente, por la Federación Andaluza de Asociaciones de Médicos (FAAPME). “Este va a ser nuestro esquema para negociar con las compañías la actualización de los honorarios”, señala el doctor Bueno, que explica que a finales de marzo hicieron público un escrito solicitando un incremento retributivo proporcional a la subida que se ha llevado a cabo en el convenio de Muface.

“En principio vamos a notificar a las compañías aseguradoras nuestra solicitud, si esta se desoye, habrá que reunirse y determinar qué medida habría que tomar, porque no se mantendría que, con el incremento que han tenido las primas, eso no se reflejara en el día a día de los médicos”, indica el doctor Bueno, que argumenta que esta actualización de las tarifas debe ser el “inicio para que, progresivamente, se siga el incremento hasta actualizar el IPC con respecto a los honorarios de hace 30 años, que desde entonces no se sube”. En este sentido, también defiende que este cambio debería marcar el comienzo de una serie de negociaciones que tendrían que realizarse a partir de ahora de “forma sistemática y periódica”, así como extenderse a todo el ámbito de la privacidad.

Como recuerda el doctor Bueno, en la provincia de Málaga hay alrededor de 10.000 médicos, de los cuales prácticamente la mitad trabajan en la sanidad privada, dentro de la cual, prácticamente el 75% colaboran con Muface.

Otra reivindicación que los médicos privados andaluces consideran que debe reflejarse en el nuevo convenio que se firme entre Muface y las compañías de salud, es que las claves médicas estén en mano de los facultativos, en lugar de en los grupos hospitalarios. “Los médicos que trabajan en un hospital desconocen cuál es el acuerdo económico entre la compañía aseguradora y el grupo hospitalario”, afirma Bueno, que asevera que el médico debe ser el que negocie el importe de cada actuación médica. “Si quedara en disposición de otros agentes, podrían limitarse los derechos de los pacientes a acceder a las últimas innovaciones, así como la calidad y la seguridad”, recogen en el escrito.

Asimismo, el doctor Bueno destaca que los médicos no son los únicos que sufren las consecuencias de mantener estas tarifas tan bajas, sino también los propios pacientes. “Las consultas privadas no hospitalarias están desapareciendo. Un recién graduado en medicina especialista prácticamente no abre una consulta privada por su cuenta porque es un negocio a pérdidas. Casi todos se incorporan en los grupos hospitalarios en los que los gastos dependen del grupo, pero en los cuales los honorarios son todavía incluso inferiores a los que se ven en las propias consultas privadas”.

Otra salida “muy frecuente” antes este escenario es que cada vez más especialistas optan por marcharse al extranjero. “Y eso repercute obviamente de forma negativa en los pacientes, de hecho, en el ámbito de la medicina privada ya se están empezando a observar la existencia de lista de espera en varias de las especialidades, por no decir en la mayoría”, añade.

