Dos de cada tres coches que se venden en Málaga son ya alternativos a la combustión

¿Tendrán impacto los aranceles que va a imponer Estados Unidos en la venta de coches en España y en sus precios de mercado? El presidente de AMA-Asomauto, Carlos Oliva, cree que la polémica medida adoptada por Donald Trump no afectará demasiado al sector de concesionarios, ni siquiera si hubiera réplica de la UE en forma de aranceles de respuesta, ya que la gran mayoria de los vehículos que se comercializan en España están fabricados en Europa, en Japon o incluso en México. «Puede haber alguna marca que sí haga algo en EEUU pero no es algo significativo que tenga que preocupar al cliente malagueño y nacional. Estados Unidos no es un gran exportador de coches a Europa», señala.