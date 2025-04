"Si el PSOE de Málaga no cambia su forma de trabajar, no habremos renovado nada"

¿Se veía, hace un año y en sus mejores sueños, convertido ya por estas fechas en el nuevo secretario general del PSOE de Málaga?

Hace un año, ya tenía tomada la decisión de que optaría a ser el secretario general en Málaga. Tenía confianza en ello, por cómo veía al partido. Y la verdad es que ha sido un año muy intenso. Yo no vaticinaba que el resultado pudiera ser así, como único candidato, más bien intuía que podía haber un escenario de primarias. Pero sí, hace un año sí creía que podía llegar a ser el secretario general. Por eso tomé la decisión de presentarme.

¿Cómo cree que debe actuar el partido en la provincia estos primeros meses de la nueva etapa, con las elecciones andaluzas en el horizonte?

En la primera reunión de mi Ejecutiva, pedí que se activara el modo electoral ya, que intentemos dinamizar nuestras agrupaciones y nuestros militantes desde el principio y que tengamos una agenda muy intensa. Intensa tanto en lo orgánico, en los procesos internos y la comunicación interna, como en lo social. Sobre todo, es necesario que sea una agenda muy intensa en lo social y que seamos capaces de capilarizar nuestros mensajes. Nosotros tenemos mensajes muy potentes -por un lado, de crítica al gobierno de Moreno Bonilla y por otro lado, de propuestas alternativas- pero tenemos que conseguir que esos mensajes capilaricen en los territorios.

¿Le hará caso a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, quien le ha pedido que no sea un palmero más de Pedro Sánchez?

No soy un palmero ni de Pedro Sánchez ni de nadie. Pero si con eso lo que ella quiere decir es que yo critique a Pedro Sánchez, el Gobierno de España me lo pone fácil. Está apostando por Málaga como no apostaron los gobiernos de Rajoy. Sin ninguna duda. Y doy un dato: desde el 2018 hasta ahora solo en la mejora de carreteras de la provincia el Gobierno de España ha invertido casi 120 millones de euros. Antes, eso no pasaba. La apuesta del Gobierno de España por Málaga es muy clara. Y el Partido Popular está utilizando ese mantra de que el Partido Socialista de Andalucía y el de Málaga somos los palmeros del Gobierno de Pedro Sánchez porque no les importan, realmente, los problemas de Málaga. Y en eso Patricia Navarro se pone al servicio del Partido Popular nacional. A ellos lo que les importa es confrontar con el Gobierno de España y con Pedro Sánchez. Porque ese es su objetivo: tumbar a Pedro Sánchez. Y si para eso tienen, por ejemplo, que no aceptar una quita de deuda que beneficia a los andaluces y a los malagueños, pues también lo hacen. Pero yo no les digo a ellos que son los palmeros de Feijóo. Sí digo que se ponen al servicio de Feijóo.

¿Cómo van a ser las relaciones del nuevo PSOE de Málaga con las fuerzas situadas a su izquierda, principalmente con Izquierda Unida?

Intentaré que sean de absoluto entendimiento, confianza y complicidad; y quiero que sea así también con los representantes sindicales. Lo digo desde la lealtad, sabiendo que tenemos proyectos distintos y que, lógicamente, discrepan en algunos aspectos. No obstante, en lo esencial, creo que son proyectos perfectamente compatibles y lo estamos viendo en el Gobierno de España. Y también lo vemos en el día a día del Parlamento de Andalucía, en el que yo estoy.

¿Cree que el PSOE e IU deben ponerse manos a la obra y en algún ayuntamiento de Málaga en el que suman una mayoría llegar, por fin, a un acuerdo para expulsar de la alcaldía al PP?

Sí. Aunque no me gusta decir que 'para expulsar de la alcaldía', sino para que lo que han votado mayoritariamente en ese pueblo, una mayoría de izquierda, sea lo que tenga el Gobierno.

Cuando a finales de febrero usted encarriló el liderazgo, el presidente de Vox en Málaga, Antonio Sevilla, dijo que "Josele Aguilar es otra marioneta más del sanchismo" ¿Mantendría un diálogo fluido o iría a una reunión con los representantes del partido de Santiago Abascal en la provincia, si ellos se lo pidieran?

Tengo una relación educada con él, con el señor Sevilla, y con otros compañeros de Vox en en el Parlamento. Sin embargo, con algunos de Vox intento no cruzarme en los pasillos porque no sé que voy a poder hablar con alguien que te insulta sistemáticamente. Ahora, la distancia es tan sideral entre Vox y el PSOE que no sería una reunión fructífera. Sería una reunión en la que constataríamos nuestras diferencias. Aunque nos seguiremos saludando cordialmente, para temas de trabajo y de propuestas lo mejor es no perder el tiempo. Ni ellos ni nosotros. No sé a qué puntos de encuentro podríamos llegar entre Vox y el PSOE.

Nueva Ejecutiva Provincial

En su equipo ha tenido que integrar a las principales familias del partido, ¿le ha dado prioridad, como se deduce de los puestos más altos, a afines suyos que gozan de su máxima confianza?

Es razonable y entendible, además. Yo he hecho una integración con una absoluta convicción de lo que estaba haciendo. Creo que es lo necesario en este momento en el partido en Málaga. Y voy a contar con todo el mundo. Es verdad que, de alguna manera, más cercanos a mí tengo a los que han estado trabajando conmigo en este proceso. Lo cual no significa que no tengan un papel relevante y que yo no tenga muy en cuenta todas las aportaciones que hagan todos los compañeros que están en mi ejecutiva. Estén donde estén. Todos.

¿Por qué ha apostado por el regreso, como presidenta del PSOE de Málaga, de la exsecretaria general Marisa Bustinduy?

Es una persona que tiene un ascendente importante sobre el partido. Es una compañera con la que además coincidí en el Senado -ya sin responsabilidad orgánica en aquel momento ni ella ni yo- y encontramos una muy buena sintonía en los análisis que hacíamos de la situación, no solo en Málaga sino en la política en general. Y, bueno, en lo personal hemos cerrado un ciclo. Estuve en una ejecutiva provincial con ella, ahora estoy en otra nueva ejecutiva provincial y cuento con ella. Esencialmente porque es una mujer que tiene mucho que aportar en la política malagueña. Desde esa posición un poco más honorífica, si se me permite, que es una presidencia del PSOE de Málaga.

Josele Aguilar y Marisa Bustinduy, en la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva Provincial socialista. / Álex Zea

Usted y ella tuvieron sus más y sus menos cuando trabajaron juntos en la cúpula del partido hace 25 años, incluso no la apoyó cuando se postuló como candidata a la alcaldía, ¿agua pasada no mueve molino?

No, no mueve molino. Eso está completamente superado. Cada uno tuvimos en aquel momento las razones por las que adoptamos distintas posiciones, pero ahora mismo le aseguro que estamos en una plena sintonía.

¿Será el referente de la otra corriente con la que pactó, Pepe Bernal, quien haga de 'número 2' en este nuevo PSOE?

Como Secretario de Organización, sí. En el organigrama hay cuatro vicesecretarios generales y luego está él como Secretario de Organización. Evidentemente, por las tareas y las funciones que tiene asignadas, sí lo será. Los vicesecretarios tendrán asignadas tareas delegadas de la secretaría general, pero él sí va a tener una tarea más específica como Secretario de Organización. Y, en ese sentido, por sus tareas sí lo será. Da igual dónde esté en el organigrama.

¿El hecho de que usted se apoye en el mismo Secretario de Organización que tenía Dani Pérez, quiere decir que la renovación no ha sido tan contundente?

No, quiere decir que hay una renovación y que en esa renovación también necesita contar con una continuidad el partido. El partido es el que es. Los compañeros son los que son. La militancia no ha mutado al cambiar de ejecutiva. La militancia sigue siendo la misma. Y, sobre todo, yo quiero que la renovación se dé en la forma de trabajar, en lo que hagamos a partir de ahora, en lo que queremos hacer. Si no, no habremos renovado nada. Si se cambia el secretario general y seguimos haciendo lo mismo, no nos habremos renovado. La renovación es hacer las cosas de una manera distinta.

Josele Aguilar y Pepe Bernal, en el Congreso Regional del PSOE en el que se oficializó el pacto entre ambos. / L.O.

Estos meses atrás, e incluso en 2021 cuando Dani Pérez accedió al liderazgo, en su entorno se criticaba que un pacto con el sector 'Paco Pepe' que encabezan Francisco Conejo y Pepe Bernal significaba una renovación en falso, ¿por qué se ha abrazado a ellos ahora?

Yo no me he abrazado a nadie. Eso se da en el proceso previo porque Pepe es el que se pone en contacto conmigo; plantea llegar a un acuerdo y construir una mayoría en ese intento de renovación del partido. Analizamos las cosas y él se compromete a poner en marcha un nuevo proyecto que haga las cosas de manera distinta. Él se compromete también para cambiar las cosas en las dinámicas de trabajo. Si seguimos haciendo lo mismo, da igual que estuviéramos las mismas personas u otras, no habría una renovación. La renovación es en lo que uno hace, en lo que implica a los compañeros y en lo que le traslada a la sociedad malagueña. Ahí es donde donde debe estar la renovación.

¿Cómo demostrará que este PSOE de Málaga no está preso de la famosa frase de Lampedusa: que todo cambie para que todo siga igual?

Con lo que vamos a querer hacer. En las propuestas que le vamos a hacer a los malagueños. En la forma en la que vamos a trabajar a nivel interno en el partido. En el protagonismo que le vamos a dar a muchos compañeros que tienen mucho que aportar, y creo que es importante que los malagueños y malagueñas también los conozcan directamente. En fin, tenemos mucha mucha tarea por delante, muchas propuestas y mucho trabajo que podemos poner en marcha.

En los mentideros del PSOE de Málaga existe una versión de aquello de que 'en el fútbol juegan once contra once y siempre ganan los alemanes', se dice que al final siempre termina mandando mucho Paco Conejo, ¿es verdad?

Yo no he visto a Paco Conejo en todo este proceso, desde que hablo con Bernal y se decide ponernos a trabajar. Y, además, en esta sede no ha estado Paco Conejo desde que yo soy secretario general.

Pero en la negociación de ese acuerdo entre ambas corrientes sí participó Paco Conejo, ¿no?

Tuvimos una reunión en la que él estuvo, pero después en todo el proceso posterior no ha estado. Y tampoco pasaría nada si hubiera estado. Si el señor Paco Conejo viniera aquí para decir 'Oye, Josele, tienes que hacer las cosas así' pues 'Ahí está la puerta porque no va a ser'. Nosotros tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Y, entonces, todo el que quiera venir aquí a apoyar y a trabajar para hacer las cosas de manera distinta, pues tendrá las puertas abiertas. Claro.

El protagonismo concedido en su equipo a personas tan cercanas a Susana Díaz como Marisa Bustinduy o Estefanía Martín Palop, o incluso el rescate de la 'dimitida' Beatriz Rubiño, ¿es una manera de romper con el anterior PSOE de Juan Espadas o con la etapa de Dani Pérez?

No. Yo valoro a las personas por lo que tienen que aportar, no por dónde estaba ni qué etiqueta se le colgaba. Y eso también lo ha hecho María Jesús Montero. María Jesús Montero ha incorporado en su ejecutiva -y en puestos muy relevantes- a personas muy relevantes que se podrían calificar o etiquetar, como usted está haciendo, de 'susanistas'. Es que yo lo tenía muy claro y quería que esas tres personas estuviesen en mi ejecutiva porque tienen mucho que aportar. Ellas, más allá de afectos anteriores, tienen mucho que aportar al PSOE de Málaga.

¿Por qué el Congreso Provincial no comenzó con una intervención del secretario general saliente, Dani Pérez, como en otras ocasiones?

Cuando estuvimos preparando el congreso, lo que hicimos fue mirar cómo se había hecho el Regional. Es verdad que el partido no tiene los ritos establecidos para estos procesos en los que ya tienes un nuevo secretario general. Yo fui proclamado al no haber ningún candidato más y estaba ejerciendo ya como secretario general, casi en funciones, sin ejecutiva. Hicimos lo mismo que se hizo en el Congreso Regional. Que no se piense que nosotros hemos querido preterir a Dani Pérez, o que no tuviera papel. Es más, en el Regional la defensa de la gestión no la hizo ni siquiera Juan Espadas. La hizo el Secretario de Organización, Jacinto Viedma. Y nosotros se lo ofrecimos a Dani Pérez y le dijimos: "Oye, Dani, si quieres tú puedes hacer la defensa de la gestión". O sea, que él podía haber tenido esa intervención en esa defensa de la gestión. No ha habido ninguna intención de que Dani no tuviera un papel. Vamos, nosotros encantado si él hubiera querido intervenir.

¿Tiene Dani Pérez garantizada la legislatura completa como portavoz municipal en el Ayuntamiento de Málaga o pueden producirse cambios?

Mientras él quiera ser y ejercer de portavoz, seguirá. Él es el portavoz y, por lo tanto, lo seguirá siendo salvo que haya una circunstancia excepcional o que él mismo lo decida. Él ahora mismo también está en la estructura del partido a nivel de Andalucía y desempeñando un papel importante como Secretario de Política Institucional. Salvo que él decidiera que prefiere volcarse más en eso y salvo que se den esas circunstancias excepcionales, él como portavoz municipal obviamente va a seguir.

Josele Aguilar y Dani Pérez, en el encuentro del nuevo líder con exsecretarios generales del PSOE de Málaga que abrió la nueva etapa. / Álex Zea

¿Y en la Diputación, en la dirección del grupo socialista o incluso en la nómina de diputados provinciales, puede haber algún cambio?

Tenemos que reunirnos con el grupo de la Diputación y ver cómo está. Sí me he reunido con el portavoz, con mi tocayo Josele González, y me explicó un poco la dinámica de trabajo que tenían. Tenemos que sentarnos con el resto de compañeros para ver cómo se están haciendo las cosas y en qué se puede mejorar. La ejecutiva provincial va a apoyar tanto a los grupos municipales de toda la provincia como al de la Diputación para que creemos sinergias. Para que creemos dinámicas de trabajo que permitan multiplicar los mensajes que ellos lanzan y que desde la Ejecutiva tenemos que lanzar. Y, sobre todo, que haya una coordinación. Como secretario general, voy a exigir que haya un trabajo coordinado con los grupos municipales.

Dentro de poco más de un año, como muy tarde, habrá elecciones andaluzas, ¿se pondría usted al frente de la lista por Málaga, como ya sucedió en 2022, cuando el PP arrasó en esta provincia?

Habrá que verlo en su momento. Lo natural es que yo vuelva a estar en esa lista, pero queda un año. Hay dinámicas que tendremos que ver y analizar en qué situación estamos. Pero sí, no descarto volver a estar en esa lista o incluso encabezarla, si así también lo deciden la dirección y el partido.

Usted ha dicho en ocasiones que era un error que el secretario general optase a la alcaldía de Málaga, como ya ha sucedido con Marisa Bustinduy y Dani Pérez ¿Haberlo criticado le incapacita éticamente a usted para ser el candidato en las elecciones municipales de 2027?

Yo he dicho eso porque creo que la realidad del trabajo es abrumador y, por tanto, por mucho que uno quiera no es posible atender las dos cosas. También por la experiencia pasada; y en conversaciones con Marisa ella me ha reconocido que compaginar las dos responsabilidades fue muy difícil. Y no sé si en algún momento ella incluso me lo llegó a calificar de que no fue un acierto. Y, por tanto, intento ser siempre coherente en todo lo que hago. Y si he dicho una cosa, intentar mantenerla. Siempre intento mantener esa coherencia en todo lo que hago en mi vida.

Imagine que se le hace esta pregunta dentro de un año y medio: ¿sería Josele Aguilar un buen alcalde de Málaga o, cuando menos, una buena opción para intentar que se acabe la hegemonía del PP?

Pues no lo sé. Dentro de un año y medio, no lo sé si podría serlo o no. Otra cosa es lo que estoy diciendo, el tema de esa coherencia que intento mantener. Y si hablamos como una hipótesis pues sería algo que habría que ver llegado el momento, habría que valorar en ese momento. Pero me gusta ir como el entrenador del Atlético Madrid. Partido a partido, día a día. Y más en este trabajo, que es un trabajo muy intenso. Llevo desde finales de febrero como secretario general, y esto me ocupa el 100 por cien del tiempo. Y me falta tiempo. Me falta para alcanzar a, simplemente, contestar los mensajes de WhatsApp. Cuando llego ya al final del día a mi casa, por la noche, pues tengo a lo mejor ciento y pico mensajes que no me gusta dejar sin contestar. Y, entonces, a muchos compañeros y compañeras les contesto a altísimas horas de la noche...