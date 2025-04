El precio de la vivienda es el problema que más le preocupa a los ciudadanos en la provincia de Málaga

El precio de la vivienda ya es el problema que más le preocupa a los ciudadanos en la provincia de Málaga. Así lo aseguraron el 39% de los encuestados en el Barómetro de la Provincia 2025, realizado por la Fundación Madeca de la Diputación de Málaga con una muestra de 2.400 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad de municipios de toda la geografía malagueña, entre las que no figuran los habitantes de la capital. Este último detalle da una idea de la conciencia que se está tomando del drama habitacional en el resto de localidades o del 'efecto dominó' que se está produciendo en el mercado inmobiliario de las principales ciudades y zonas de expansión de la provincia.

La omnipresencia adquirida por esta cuestión entre las inquietudes de los malagueños salta a la vista si se atiende a los anteriores resultados arrojados por el mismo estudio. En solo un año, se ha triplicado el porcentaje de encuestados que lo señala como el gran obstáculo al que se enfrenta a día de hoy la provincia. De hecho, en los datos presentados de 2024 el precio de la vivienda era destacado por un 12,4% y era superado por la sequía, con un 20%.

En cambio, ahora el precio de la vivienda sobresale con mucha diferencia sobre los demás como el principal problema y la segunda cuestión más referida es el precio de los alquileres, con un 9,5%, lo que refuerza la sensación existente sobre esta problemática, tal y como quedó este sábado patente en la multitudinaria manifestación celebrada en las calles de la capital malagueña.

"No les afecta tanto"

No obstante, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, salió a matizar la contundencia de los datos arrojados en relación a la preocupación por el precio de la vivienda y de los alquileres por esta encuesta. Y, para ello, se basó en las respuestas de otro apartado del Barómetro. Así, el 41,6% vive en una casa de su propiedad sin hipoteca, un 34,2% también lo hace en un domicilio de su propiedad con hipoteca -lo que supera el 75% al sumarlos- y solo un 14,3% la tendría alquilada. Y, al mismo tiempo, un 78,8% dice que no está pensando en cambiar de vivienda: "Los malagueños perciben la gravedad del problema, aunque personalmente no les afecta tanto", recalcó Salado.

A su vez, el presidente provincial recordó que el 51,8% de los ciudadanos creen en este mismo estudio que "la administración que podría hacer mucho más para solventar la crisis habitacional es el Gobierno central", seguido de la Junta de Andalucía (21,5%), su ayuntamiento (10,6%) y la Diputación (2,5%).

Posibles soluciones

En cuanto a las medidas que serían más adecuadas para mejorar esta situación, el 22% señala la construcción de más vivienda de protección oficial ( VPO), el 16,8% la limitación de las viviendas turísticas, el 16,3% la liberación de suelo para construir y el 10,8% dar más ayudas para la compra.

Además, Salado expuso que "en las respuestas de los ciudadanos aparecen también otras respuestas que se repiten con frecuencia y que hacen referencia a acciones para acabar con la okupación y los okupas, dar mayor seguridad jurídica y protección a los propietarios y arrendadores, cambiar la Ley de Vivienda o reducir los impuestos".

Respecto al principal escollo para acceder a una vivienda, el 28% de los malagueños apunta al elevado precio de los alquileres, seguido de las viviendas turísticas, la inseguridad en el empleo, los problemas de financiación y la insuficiencia de la oferta.

Otros problemas

Como tercer problema más mencionado como el más importante aparece el paro (7,4%), seguido por la sanidad (7%), la economía (3,3%), la política en general (3,1%) o la inseguridad ciudadana (2,9%). Es llamativo que la sequía haya pasado a tener solo un 2,5% tras el 20% de hace un año. Debe tenerse en cuenta que las encuestas para el barómetro se realizaron en diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando ya se habían producido las DANA de octubre y noviembre.

Asimismo, Salado interactuó en su intervención con el hecho de que la política solo haya sido esgrimida como el mayor inconveniente en esta provincia por un 3% de los ciudadanos: "Nos alegra que no nos vean como un problema a los políticos locales", manifestó sin perder de vista que en este mismo Barómetro la política es señalada como el principal problema que existiría a nivel nacional, con un 30% de las respuestas en esta dirección.

A su vez, el transporte público o la movilidad solo obtienen en sendos casos un 2,3% de entrevistados que lo consideran el principal problema, y esto se ha visto influenciado a la baja por el hecho de que este sondeo no se le haya realizado a los habitantes de Málaga capital, según interpretó el presidente de la Diputación, Francisco Salado.

Movilidad

No obstante, Salado no perdió de vista que "la movilidad y el transporte público se presenta como el cuarto problema de la provincia (4,6%), tras vivienda, paro y sanidad". "El 64% de los encuestados utiliza el vehículo privado para ir a trabajar y casi el 70% de los que se desplazan dice que utilizaría el transporte público si pudiera. Por comarcas, los que más dejarían su coche serían los de Sierra de las Nieves (75%), Guadalteba (75%) y Valle del Guadalhorce (74,3%). Y los que menos, los de la Serranía de Ronda (66,1%)", explicó al enumerar los datos.

Como posibles soluciones a los problemas de movilidad, los encuestados apuntan a la ampliación de la línea de Cercanías hasta Algeciras -o sea, al tren litoral- en un 42,3% de los casos. Le siguen la liberación del peaje de la AP-7 en la Costa del Sol (30,8%), la ampliación y refuerzo de las líneas de autobuses (28,9%), la ampliación de la autovía A-7 desde Vélez-Málaga hasta El Palo (13,5%) y la ampliación de la carretera A-357 Málaga–Campillos (12,9%). Cuando se realizaron las entrevistas para esta encuesta, aún no se había producido el corte total de la A-397 entre Ronda y San Pedro, que ha aislado a miles de vecino en la Serranía.

En materia de movilidad, el presidente de la Diputación defendió que “todo el área metropolitana de Málaga se encuentra en un momento de excepcional crecimiento, y es fundamental articular y prever las necesidades de la provincia, que en pocos años superará los dos millones de habitantes y se convertirá en la más poblada de Andalucía”. "Esas demandas que hacen los malagueños son imprescindibles para armonizar el crecimiento poblacional con una óptima calidad de vida y, por supuesto, con la actividad económica y empresarial de la provincia, lo que se traduce en creación de empleo y riqueza”, agregó.

Tasa turística

Un tema tan de actualidad como el de la tasa turística también aflora y a seis de cada diez encuestados les parece bien o muy bien que los turistas paguen una tasa. Y, de ellos, el 90% lo justifica en que así contribuirían al mantenimiento de la provincia. El 35% no lo ve bien porque está en contra de que haya más impuestos y porque creen que así podrían venir menos turistas.

Los encuestados también consideran que el turismo es el sector con más proyección y futuro en la provincia (52,1), seguido del tecnológico (24,8%) y, más lejos, de la construcción (9,5%) y el comercio (6,5%). El liderazgo del sector turístico en este apartado fue, incluso, reforzado en su intervención por Salado, quien celebró estos datos "pese a los discursos interesados" y sin perder de vista los brotes de 'turismofobia' contra los que a veces se ha rebelado.

Al ser sondeados en materia de inversiones, los malagueños creen que habría que destinar más recursos a infraestructuras y obras públicas (32,5%), a mejorar la movilidad (18%) y al fomento del emprendimiento (18%).

El Barómetro también pregunta a los ciudadanos qué administración está haciendo más por el desarrollo de la zona donde vive y el 40% señala a su ayuntamiento. Además, cuando la pregunta se extiende al desarrollo de la provincia en su conjunto, el 29,7% destaca a la Junta de Andalucía, el 20% a la Diputación, el 19,3% a su ayuntamiento, el 8,3% a la Unión Europea y el 6,1% al Gobierno central. "Que cada uno se lo haga mirar y asuma su responsabilidad", añadió Salado sobre estos datos concretos con una finalidad política muy clara.

Situación de la provincia

El 76,3% de los malagueños considera que la situación actual de la provincia es “buena” o “muy buena”, según se desprende del Barómetro de la Fundación Madeca 2025, dato que representa un aumento de cuatro puntos respecto al del año pasado.

El informe presentado por el presidente de la Diputación también indica que los vecinos de la parte norte de la comarca de Antequera (Nororma) y de Sierra de las Nieves son los que mejor valoran la situación de la provincia, seguidos de los de la Costa del Sol Occidental y los del Valle del Guadalhorce. Además, el 37,4% señala que la provincia está mejor que hace dos años y el 9,8% que mucho mejor, y el 47,2% cree que estará aún mejor o mucho mejor dentro de dos años.