Derecho, Medicina e Informática, las carreras más buscadas en la Jornada de Puertas Abiertas de la UMA

La UMA ha inaugurado en la mañana del martes su XXI Jornada de Puertas Abiertas. Una iniciativa en la que las diferentes facultades ofertan sus grados mediante puntos de información ubicados en el pabellón del Complejo Deportivo Universitario. Los puestos más visitados son los de la Facultad de Derecho, Medicina e Ingenieria Informática.

Desde algunos puntos de información ha soprendido el interés específico de los alumnos por temas muy concretos de la carrera. "Los chicos que vienen a preguntar muestran mucho interés. Uno me ha preguntado por Relaciones internacionales, que es una asignatura que se da en cuarto de carrera", cuenta con sorpresa Juanjo, estudiante de 3º del Grado en Derecho que actuaba en el puesto como voluntario. Desde el stand de la Facultad de Ciencias de la Educación destacan la especial atracción hacia las carreras de Educación Primaria y la de Ciencias del Deporte por encima del resto.

En el caso del Grado de Ingeniería Informática, los voluntarios iban con carteles en la cabeza para indicar la carrera a la que pertenecíam, lo que ha llamado la atención a muchos de los visitantes, que se acercaban en muchos casos a preguntar por las numerosas salidas laborales que tiene esta materia.

Entre los visitantes había estudiantes con una idea muy clara de la carrera que quieren realizar / Álex Zea

Gran interés por los dobles grados

Otro de los puntos señalados por los voluntarios es la inclinación hacia las ofertas de doble grado. Almudena, voluntaria de Magisterio, destaca el interés de los visitantes por el doble grado de Educación Primaria y Estudios Ingleses. Algo similar pasa en el punto de información de la Facultad de Derecho, donde el doble grado en Derecho y Criminología llama mucho la atención de los visitantes: "Contamos con la experiencia de un policía que hizo este grado y le habilitó para entrar al cuerpo. Ha despertado mucho interés", comenta Juanjo.

Entre los visitantes hay estudiantes con una idea muy clara de la carrera que quieren realizar, como Celina: "Tengo claro que quiero estudiar Biología" o Carmen: "Llevo desde pequeña queriendo ser médica". Ambas afrontarán la Selectividad en un par de meses.

La otra cara de la moneda son los estudiantes que no tienen claro qué cursarán el año que viene y se dedican a consultar diferentes puestos con el objetivo de encontrar alguna facultad con un grado que les llene el ojo. Un caso particular es el de Bruno, que a pesar de cursar un bachillerato de Humanidades, quiere entrar en una ingeniería mecánica: "Me gusta ver lo que hay en el interior de los coches".

Ha sorprendido el interés específico de los alumnos por temas muy concretos de la carrera / Álex Zea

Una circunstancia muy repetida es la del alumnado que tiene clara la rama que les interesa, pero no lo carrera específica que quieren realizar. "Me gusta la comunicación, pero estoy dudando entre la carrera de Periodismo y la de Publicidad", cuenta Eva mientras visita el puesto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Samuel Piñar, voluntario de esta facultad, recomienda entrar en un grado y, si no te gusta, cambiar a otro convalidando asignaturas, siempre y cuando se trate de carreras con similitudes.

La nota de corte, el gran enemigo de los estudiantes

Desde el stand de Medicina resaltan que uno de los mayores intereses de los alumnos que se acercan a preguntar es la nota de corte. Mario, estudiante de 1º de bachillerato del IES Las Lagunas, quiere estudiar Medicina y especializarse en Psiquiatría, aunque ya planifica variantes por si su idea se ve obstaculizada por la nota de corte.

La principal alternativa es la de acudir a universidades más lejanas, pero los gastos que esto conlleva son el principal impedimento para las familias: "Le dije a mi madre que me planteaba hacer la carrera en Madrid y antes de que me respondiera ya sabía la respuesta", comenta Mario con humor. La otra opción es elegir otra carrera: "Todavía falta, pero si no puedo entrar en Medicina, probaré con Psicología".

Una edición más sostenible y económica

El acto de inauguración de estas jornadas de la UMA ha contado con la presencia del rector, Teodomiro López; de la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Susana Cabrera; de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia; del diputado delegado de Mayores, de Educación y Juventud de la Diputación, José Santaolla; de la concejala de Educación y Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Málaga, Mª de la Paz Flores; de la concejala de Juventud del Ayuntamiento, Mercedes Martín; del coordinador de Atención al Estudiante de la UMA, Nicolás Fernández; y de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga, Alba Ortiz.

El rector ha destacado que con estas jornadas la Universidad celebra su ‘día grande’, puesto que la razón de ser de la institución son sus estudiantes y los futuros alumnos que se incorporarán a ella. Además, Teodomiro Lopez, ha resaltado que esta edición es más sostenible y más económica, por lo que ha agradecido a todos los implicados en la realización de este evento, su esfuerzo y dedicación.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, ha recalcado que las Jornadas de Puertas Abiertas son una cita imprescindible en Málaga y provincia, porque se da a conocer de primera mano la vida en la Universidad de Málaga. Susana Cabrera ha dado las gracias a todas las instituciones y empresas que ha colaborado con la celebración de este evento, y especialmente a todos los servicios implicados en su desarrollo.

Tres días de puertas abiertas

La XXI Edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga se ha consolidado como un punto de referencia para el alumnado preuniversitario de la provincia de Málaga. Este año, las jornadas tienen lugar los días 8, 9 y 10 de abril, en horario de 9.00 a 14.00.

Esta edición contará con la asistencia de 12.000 estudiantes, provenientes de más de 150 centros educativos, que podrán obtener información en los 42 espacios ubicados en la zona de exposiciones, donde docentes, alumnos, profesionales y personal de los servicios universitarios, responden a todas las dudas de los visitantes. Esta edición cuenta con la participación de más de 300 voluntarios.

La programación en el escenario es muy dinámica e incluye actividades como la actuación de DJ Kino, la charla-coloquio: ‘Conoce la Universidad a través de sus estudiantes’, moderada por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación; el espacio deportivo, a cargo del alumnado del Grado de Actividad Física y del Deporte.

Más asociaciones estudiantiles

En esta edición habrá una mayor presencia de asociaciones estudiantiles, como las tunas universitarias, el club de debate y las asociaciones deportivas, así como un espacio reservado al Consejo de Estudiantes de la UMA. Además, tendrá mayor presencia también las iniciativas K-Project, cuyo objetivo es dar visibilidad a los proyectos de estudiantes y fomentan la creatividad y el emprendimiento.

También, con el objetivo de fomentar los hábitos saludables, durante este evento se repartirán 500 kilos de fruta para el desayuno, promoviendo una alimentación sana.

Otra novedad de este año es el Concurso “Punto de Información más Creativo”, que nace con el objetivo de reconocer y premiar al stand que destaque por su creatividad, la calidad de la atención, la claridad de la información proporcionada y el grado de interacción con el público.

Compromiso con la Sostenibilidad

Esta edición de las Jornadas de Puertas Abiertas ha sido diseñada y se desarrollará de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos ambientales, garantizando una correcta gestión ambiental, con materiales reutilizables en futuras ediciones y tomando las medidas necesarias para minimizar los residuos generados. Así, las Jornadas presentan una imagen renovada, moderna y sostenible. El diseño de esta feria, ideado por el Servicio de Comunicación de la Universidad de Málaga, ha utilizado 42 puntos de información elaborados con cartón reciclable.