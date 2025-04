Tabernas cofrade en Málaga: donde la Semana Santa dura todo el año

Llega la Semana Santa a Málaga tras una Cuaresma intensa, que se ha acelerado en los últimos días con traslados y procesiones de cofradías no agrupadas. Pero hay sitios en Málaga donde el ambiente de procesiones y cofrade se vive cada día del año: las tabernas cofrades. Son un puñado las que hay en Málaga, pero son sitios donde la decoración cofrade se combina con la gastronomía tradicional y el buen ambiente. Aquí va un recorrido.

La cocina de Cuaresma se caracteriza por el uso de ingredientes sencillos, como vegetales, legumbres, tubérculos, semillas, flores, pescado y por la ausencia de carne roja.

Aunque con el paso del tiempo estas costumbres han quedado un tanto relegadas, el período de Cuaresma ha dejado su huella en la gastronomía malagueña diferentes platos, como pueden ser el potaje de vigilia, el bacalao con tomate o los buñuelos de bacalao.

El potaje de vigilia o las torrijas son platos típicos de esta época

Recetas que saltan de las cocinas de las casas para instalarse en algunas tabernas y bares de Málaga, que durante este mes también celebran la Cuaresma.

Las Merchanas

La taberna cofrade por excelencia. Ubicada en la calle Mosquera 5, las tapas y montaditos son los reyes de la carta pero no se puede dejar atrás su caldillo de pintarroja que es delicioso. Hay gustos para todos, si prefieres evitar la carne, puedes optar por el montadito de Casapalma, con anchoas, el de salmón con roquefort o el de calamares con ali oli, una gran variedad que no solo la puedes encontrar en un solo establecimiento si no que también se encuentran en la calle Andrés Pérez, 12 y en la Plaza de la Misericordia, 3.

Estofado de Las Merchanas / L. O.

La actividad sigue el curso del resto del año, ya que esta taberna no para de recibir clientes, cofrades y no cofrades, sin importar la época. Durante la Semana Santa, el espacio de la barra y la terraza se queda pequeño y los dos salones comedor se abarrotan durante varios días, en especial durante los festivos. Durante estas fechas, aumenta el servicio de los platos con nombres que homenajean elementos destacados de la Semana Santa local.

Entre varales

Si te encanta el pescaíto frito, este es tu lugar, este restaurante cofrade se sitúa en la calle Nosquera, 15. No puedes irte de allí sin antes degustar la tosta conocida como la Piedad, que lleva bacalao ahumado y el bacalao trinitario.

Ensalada Dulce Nombre, del restaurante Entre varales. / L. O.

La tradición y la pasión con la que se vive en el establecimiento la Semana Santa deja al local con todas las mesas reservadas para la ocasión. El ambiente se transforma con las marchas de tambores y cornetas que dan sentido a las imágenes devocionales que llenan el local y acompañan las comidas, en las que destaca la presencia del pescaíto frito. Cualquier servicio de comidas que se da en Entre Varales durante estos días, se convierte en un evento más de la Semana Santa malagueña, a la que se suman multitud de miembros de hermandades que ya ven esta taberna como su casa.

Bar Nerva

Se trata de uno de los bares icónicos de Málaga, especialmente entre los más cofrades. Se ubica en la calle Cristo de la Epidemia, 55, el bacalao es el plato estrella aunque también destacan otros como el pitufo de jamón ibérico con aceite de oliva, fideos con ali oli y algún que otro cóctel en los que poder alargar la sobremesa en un rato entre amigos o familia.

Lomo en manteca del Bar Nerva. / La Opinión

En el local lleva desde hace meses con todas las reservas cubiertas de cara a la Semana Santa. Todos los años tienen una reserva fija el Martes Santo, se trata de la Cofradía de Rocío, que ya ha hecho de la comida en el Nerva antes de procesionar una parte de su liturgia. Durante la Semana Grande, se le da especial importancia al cuchareo con su famoso plato de garbanzos con espinacas y bacalao.

Varo

En sus inicios era una mercería en la calle Andrés Pérez, pero ahora se ha convertido en una taberna tradicional malagueña en la que el ambiente cofrade también está presente.

Fachada actual de la taberna Varo, antigua mercería / La Opinión

Su decoración está llena de guiños cofrades. El tapeo malagueño se concentra aquí con molletitos como el de la pringá o carne mechada con tortilla.

En estos establecimientos, su decoración tampoco pasa desapercibida ya que está decorada con recuerdos de la Semana Santa Malagueña.

La Rubia

Si no vamos hasta el final de calle Carretería, aunque para ser exactos en calle Mariblanca, 1.

Taberna La Rubia / L.O.

Allí te encontrarás con 'La Rubia' y aunque ha cambiado su nombre en varias ocasiones, la esencia que tanto le caracteriza, perdura en el tiempo.

La decoración y ambientación es muy cofrade. En este bar donde destaca la variedad de su carta de vinos, hay tapas y raciones de todo tipo.

Esta taberna, caracterizada por su decoración y ambientación, se adapta a la llegada de la Semana Santa para explotar al máximo su extensa variedad de tapas y vinos. Aunque su nombre ha cambiado varias veces, la clientela es fiel a la cita de acudir al local durante estas fechas.

Taberna El Carpintero

Solo traspasar las puertas de este establecimiento situado en la calle Beatas número 33 de Málaga capital ya transporta a sus clientes hacia las entrañas de la Semana Santa con su ambiente y decoración, en la que decenas de imágenes y estampas de las hermandades de la provincia visten cada palmo del local.

Taberna El Carpintero. / L. O.

En esta taberna cofrade, los usuarios pueden disfrutar de una amplia variedad de tapas a tres euros y de raciones que van desde los cinco euros a los catorce. "Lo mejor de todo es que casi todos sus platos se pueden pedir con opción de tapa y a buenos precios", aseguran sobre este local que cuenta en su carta con extensa oferta de platos y productos malagueños.

Así, sus clientes pueden degustar el chorizo y morcilla de Arriate, salchichón de Ronda, mejillones XXL o atún en manteca; así como croquetas de setas, espinacas, cocido o calamares, albóndigas con salsa de almendras, pinchos de cordero, chicharrón de Cádiz, pollo al vino o tortilla de bacalao.