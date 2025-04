Robbie Williams convierte el puerto de Málaga en un escenario de pura magia

Málaga vivió anoche una de esas veladas que quedan marcadas en la memoria colectiva. Bajo un cielo estrellado y con el puerto como telón de fondo, Robbie Williams ofreció un concierto espectacular con motivo del bautizo del lujoso crucero Main Schiff, que celebró su escala inaugural en la ciudad andaluza.

El artista británico, conocido tanto por su carisma como por su potencia escénica, apareció en el escenario pasadas las 20:30 h, con un público entregado desde el primer acorde. Con una mezcla de elegancia y desparpajo, Williams saludó en un simpático español —"¡Hola, Málaga!"— y, fiel a su estilo, bromeó: “Espero que vosotros seáis buenos, porque yo soy fenomenal”, antes de arrancar con ''Let Me Entertain You", desatando la euforia de los asistentes.

Actitud divertida y cercana

Desde el primer momento, Robbie desplegó una actitud divertida, irónica y muy cercana. En un concierto cargado de interacción con el público, no dudó en bromear, cantar a mujeres guapas y dedicar momentos especiales a quienes estaban en las primeras filas. Uno de los instantes más emotivos llegó con una canción que dedicó a Annet, una mujer del público a la que conmovió con su gesto.

Desde el primer momento, Robbie desplegó una actitud divertida, irónica y muy cercana / L.o.

''Rock DJ"'

El repertorio fue una montaña rusa emocional en la que no faltaron grandes éxitos de su carrera. Temas como "I Love My Life" y 'Rock DJ" hicieron vibrar al puerto, mientras que momentos más íntimos como "Better Man", introducida con un guiño a su próxima película del mismo nombre, permitieron apreciar la sensibilidad vocal del cantante.

"Habeis visto ese maravilloso, espectacular y precioso barco. Espero que en el se pueda ver mi película: Better Man", exclamó Robbie entre canciones, mientras se paseaba por el escenario con su inconfundible estilo. Hubo espacio también para clásicos como ''Feel'' y ''She's The One", esta última dedicada a Tania, otra mujer del público con la que Robbie mantuvo una divertida complicidad, a pesar de que ella no quiso confesar en qué trabajaba.

''Angels"

El clímax de la noche llegó con ''Angels", en la que todo el puerto pareció cantar al unísono, antes de despedirse con fuegos artificiales y vítores interminables.

Más que un concierto, fue una celebración: de la música, del mar y de una ciudad que sabe recibir como pocas. Málaga, Robbie y el Main Schiff firmaron una noche mágica.