Málaga y la Junta llegan a un acuerdo para que el Cautivo pueda construir su casa hermandad en San Pablo

El Ayuntamiento de Málaga y la Junta han llegado a un acuerdo de permuta de suelos que permitirá a la Cofradía del Cautivo construir su casa hermandad en un solar en la plaza de San Pablo, en propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de Andalucía

Hay que recordar que en marzo del año pasado, la administración local y autonómica junto a la hermandad firmaron un protocolo de actuaciones para liberar esta parcela, destinada a la construcción de 16 viviendas protegidas, de manera que el Cautivo pueda construir en ella su sede.

Tras un año de trámites, tanto la Junta como el Ayuntamiento de Málaga han acordado el intercambio de parcelas por el que AVRA cederá al consistorio este solar junto a otras dos parcelas ubicadas en la calle Rosal Blanco, a la espalda del Museo Jorge Rando -que precisamente tiene planes de ampliación-, en el entorno del barrio del Molinillo.

AVRA incluye esas dos parcelas del Molinillo para compensar el valor más elevado de la parcela de titularidad municipal que adquirirá por parte del Ayuntamiento de Málaga en el proceso de permuta, que se encuentra en la calle Pilar Lorengar, en Parque Litoral -aledaña al Hospital Quirón-, donde se proyecta la construcción de 24 VPO. Con esas viviendas protegidas buscan compensar el cambio de uso de la parcela de San Pablo, en desuso desde hace años, que pasará de residencial protegido a equipamiento.

En amarillo, el solar en Parque Litoral que el Ayuntamiento de Málaga cederá a AVRA. / Google Earth

Consejo de Urbanismo

Precisamente hoy la Gerencia de Urbanismo ha incluido este asunto como punto urgente en el orden del día del Consejo Rector de Urbanismo, el cual se ha acabado debatiendo en una sesión extraordinaria ante la negativa de los consejeros de la oposición a posicionarse al no haber recibido el expediente antes del inicio del Consejo ordinario. "Es un atropello a nuestro derecho de fiscalización como consejeros", han reclamado a la concejala de Urbanismo y presidenta del Consejo, Carmen Casero, que ha acabado convocando una sesión extraordinaria.

En concreto, los puntos que se incluyen en la propuesta elevada al Consejo Rector incluyen la incoacción del procedimiento de enajenación mediante permuta de la parcela municipal en la calle Pilar Lorengar por las parcelas en propiedad de AVRA donde se levantará la casa hermandad (c/Jara, 21, c/Jara, 19, Plaza San Pablo, 5, Plaza San Pablo, 3, Plaza San Pablo, 1, c/ Zamorano, 22, c/ Zamorano, 24, c/ Zamorano, 26) junto a las otras dos parcelas del Molinillo (c/Rosal Blanco nº 8 y c/ Rosal Blanco nº 10).

En amarillo, la parcela en San Pablo donde se construirá la Casa Hermandad del Cautivo. / Google Earth

Asimismo, también aprueban el borrador de Convenio de Permuta entre el Ayuntamiento de Málaga y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, además de aprobar la permuta de las parcelas ya mencionadas anteriormente. En un cuarto punto, Urbanismo da el visto bueno a una compensación económica a favor de AVRA de 1.172,54 euros para cuadrar el equilibrio económico de la permuta, así como un quinto punto en el que se aprueba trasladar los acuerdos a AVRA para que "proceda a la aprobación de la presente permuta por sus órganos competentes".

"Somos conscientes de lo que supone la Cofradía del Cautivo para la ciudad de Málaga en sus múltiples funciones, obviamente, también la social. Esta zona presenta un importante nivel de abandono y hay que reconocer que las casas hermandades revitalizan sus entornos", ha valorado el concejal socialista, Mariano Ruiz, que ha recalcado que apoyan la iniciativa. "Sin embargo, seguimos teniendo como prioridad solventar el drama habitacional que se vive en esta ciudad y al mismo tiempo que se impulsa este expediente vamos a exigir las operaciones urbanísticas necesarias para garantizar que no se pierda ni una sola de las viviendas públicas".