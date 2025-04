Cucharadas de calidad en el colegio Paulo Freire de Málaga

De primero potaje de habichuelas, de segundo tortilla de patatas con tomates troceados como acompañante, agua para rebajar la comida y, de postre, una naranja. A simple vista, un menú sencillo. Pero basta con sentarse entre los niños del comedor del CEIP Paulo Freire de Málaga para darse cuenta de que ese plato tiene mucho más. El potaje está caliente, sabroso y la tortilla bien jugosa, de esas que te saben a casa. Los niños, aunque siempre hay alguno que arruga la nariz con las legumbres, comen entre risas y conversaciones con los monitores. Las caras lo dicen todo, algunos más entusiasmados que otros, pero todos tranquilos, cómodos, en un comedor pequeñito, pero acogedor, con olor a comida casera y a tarde de juegos por venir.

Dicen que a los niños les cuesta comer en los comedores escolares y es cierto. Pero también es cierto que la calidad ha mejorado mucho en los últimos años. Y eso lo confirman no solo los menús, sino también los datos. Miguel Briones, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga, estuvo allí este jueves para comprobarlo en persona. Se sentó a la mesa, probó la comida y compartió un rato con los más pequeños.

"Estamos aquí porque queremos transmitir una idea realista de cuál es la calidad de los servicios complementarios que se prestan desde la educación pública andaluza", afirmó el delegado. Una visita para verificar en primera persona el estado de los alimentos, las instalaciones, la cocina, los materiales y la atención de los monitores a los alumnos.

Miguel Briones en el comedor del C.E.I.P PaulO Freire en Málaga. / Álex Zea

Durante su visita, Briones destacó el buen funcionamiento de los comedores escolares en la provincia, subrayando que en el presente curso académico no se ha recibido "ni una sola queja por escrito" sobre el servicio.

Según explicó, en Málaga hay 341 centros con comedor escolar, y 208 de ellos funcionan con catering, 93 con cocina in situ y 40 bajo gestión directa. Aunque parezca que este modelo puede restar calidad, Briones insistió en que no es así. “Las mismas empresas que prestan el servicio in situ, son las que también elaboran esa comida para la modalidad catering, de manera que la calidad de los productos es exactamente la misma, solo que se transporta”, explicó el delegado.

El Catering el Cántaro es el encargado de proporcionar los alimentos que se degustan en este comedor escolar malagueño. Este jueves, la prensa pudo compartir mesa con el delegado Miguel Briones; el gerente provincial de la APAE, José Labrador; el jefe del distrito Carretera de Cádiz, Juan Carlos Giardín; la gerente de la empresa de catering El Cántaro S.L., Alejandra Leiva; la directora del centro, Esther Ortega, y representantes de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA).

Auditorías y controles a los comedores escolares

Y no solo cocinan bien, sino que también están sometidos a un control constante. Los comedores escolares son objeto de inspecciones presenciales por parte de técnicos del Plan de Evaluación de la oferta alimentaria en centros escolares de Andalucía (Evacole), de la Consejería de Salud y Consumo, quienes además, revisan mensualmente los menús antes de su aprobación. El curso pasado fueron 93 las evaluaciones presenciales realizadas en la provincia. "Esas evaluaciones arrojan una calificación muy alta de calidad", recalca Briones.

Además, se realizaron 72 auditorías por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación para garantizar la supervisión periódica, detectar y corregir cualquier incidencia que pueda producirse. Como resultado de estos controles se abrió expediente en 64 colegios, que dieron lugar a 32 penalizaciones, teniendo en cuenta que la causa más frecuente tuvo que ver con cuestiones administrativas o de organización del servicio, no con la calidad de los menús.

Durante este curso, según datos ofrecidos por el delegado territorial, se han llevado a cabo hasta el momento 60 auditorías en centros de Málaga, se han abierto cinco expedientes informativos y no se ha impuesto ninguna penalización.

En la provincia se atiende a casi 45.000 comensales diarios en los comedores de los centros educativos. Las tres empresas que prestan servicio a Málaga son MEDITERRÁNEA DE CATERING S.L. (132 comedores), CATERING EL CÁNTARO S.L. (109) y ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU (59). Siendo Catering El Cántaro, el encargado de proporcionar los alimentos al Colegio de Educación Infantil y Primaria Paulo Freire.

Cocina propia en los comedores

La actual apuesta del Gobierno andaluz es continuar con la tendencia de transformar comedores a cocina in situ progresivamente, respetando siempre el modelo que desee el Consejo Escolar y la comunidad educativa. Desde el 2019 se está atendiendo las solicitudes de centros que prefieren el modelo de cocina in situ y ya se han transformado 29 comedores en la provincia”. Actualmente, en la provincia de Málaga, un 40% de los comedores escolares elaboran la comida en sus propias cocinas. "He ido a muchos centros donde alcaldes y directores o directoras de colegios y AMPA nos han rogado que sigan con el modelo de cocina de catering", afirma Briones.

Almuerzo en el comedor escolar del C.E.I.P Paulo Freire. / La Opinión

Verdura y fruta a diario

El delegado de Desarrollo Educativo quiso referirse, por último, a la calidad de los menús que ofrecen alimentación saludable, completa y equilibrada, y que se caracteriza por la presencia diaria de verdura y fruta fresca de temporada, aceite de oliva virgen extra y mayor proporción de pescado que de carne, en línea con la dieta mediterránea. Además, otro de los criterios más relevantes es el compromiso de usar productos ecológicos en la elaboración de los menús suministrados mayoritariamente por proveedores locales.

“Hoy es un día como otro cualquiera, no hemos sabido el menú hasta hace un momento”, dijo Briones antes de entrar. Y sí, era un día cualquiera pero también era la prueba de que algo está funcionando. Que la alimentación escolar es un espacio de bienestar, de cuidados y de aprendizaje.