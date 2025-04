Ponen en marcha un proyecto para el uso de vasos reutilizables en el auditorio municipal

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Limpieza de Málaga SAM (Limasam), el Área de Sostenibilidad Medioambiental y la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos en coordinación con el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE va a implantar el uso de vasos reciclables, reutilizables y retornables en eventos programados en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres.

A través del proyecto de cooperación europea Minev-'Minimización de Residuos en Grandes Eventos' que lidera Limasam en el marco del programa Interreg Europe con el objetivo de aplicar buenas prácticas en el ámbito de la reducción en la generación de residuos en grandes eventos, se va a llevar a cabo una experiencia piloto para la implementación de este tipo de recipientes en las nueve fechas del festival de música Brunch Electronik programadas para este año en el recinto municipal --la primera sesión será el próximo sábado 19 de abril--.

Los concejales delegados de Servicios Operativos, Sostenibilidad Medioambiental, Deporte y Economía, Teresa Porras, Penélope Gómez, Borja Vivas y Carlos Conde, respectivamente, han presentado esta iniciativa plasmada en un convenio suscrito con la empresa promotora del festival de música Rainwalker y la Fundación For the Best World.

Así, en base a este acuerdo, a la empresa promotora se le aplicará una bonificación del 10% en la tarifa por el alquiler del Auditorio Municipal Cortijo de Torres por parte de Málaga Deporte y Eventos.

Evento Sostenible

Este descuento quedará supeditado al cumplimiento de los indicadores de sostenibilidad que determinan la obtención del sello de Evento Sostenible que concede el Ayuntamiento a través del programa de concienciación ambiental 'Málaga cómo te quiero!?'.

Además, Rainwalker se compromete a donar íntegramente el importe de esa bonificación a la Fundación For the Best World para financiar los costes operativos del programa (recuperación de los vasos para su gestión y reutilización) y la ejecución de proyectos de regeneración medioambiental en la ciudad.

Así, a través de este sistema que ya funciona en decenas de festivales, los clientes abonarán un euro de fianza por cada vaso reutilizable, que posteriormente podrán recuperar al devolver el recipiente en un puesto específico que será habilitado por la entidad sin ánimo de lucro, donde también tendrán la opción de donar esa fianza a la fundación.

La puesta en marcha de este proyecto persigue aplicar en la ciudad alguna de las buenas prácticas consensuadas en el marco del proyecto Minev, en el que Limasam es socio líder y participan los países de España, Lituania, Italia, Polonia, Grecia y Bélgica para la mejora de la sostenibilidad de las ciudades a través de la eficacia en la gestión de residuos, enfocado a generar el intercambio de experiencias y a conocer, de primera mano, actuaciones ya probadas en otras ciudades en materia de gestión de residuos de grandes eventos.