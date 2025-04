La Farola sigue necesitando un cristalero

Si se acercan estos días a la Farola, por lo menos notarán que ya no le sobresalen los cachivaches tecnológicos que le implantaron en tiempos de Enrique Linde, allá por agosto de 2002.

Se trataba de unas antenas GPS, de unos cinco metros de altura, que se habían quedado pasadas de moda y llevaban ya dos años sin funcionar. El mes pasado las jubilaron oficialmente.

Cuando se colocaron no gustaron nada a los investigadores malagueños. Personalidades como el académico Manuel Olmedo; el actual presidente de la Económica José María Ruiz Povedano o el profesor de Historia del Arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, pidieron entonces más protección para la Farola y algunos de ellos se preguntaron si no había otro sitio para colocar los aparatos. Enrique Linde contestó que no había otro.

La Farola, esta semana, sin los añadidos de 2002, las antenas GPS. / A.V.

Retirados ya de la circulación estos remates tecnológicos, seguro que los mismos expertos, 23 años después, ya no los echarán de menos, pero sí que lo harán con todos los cristales que le faltan a la Farola.

¿Por qué faltan tantos? Evidentemente, porque la Farola nunca ha estado entre las prioridades del Puerto de Málaga, ni siquiera cuando en 2017 se conmemoraron los 200 años de su construcción.

Lo cierto es que, por alguna triste e ignota razón y salvo honrosas excepciones, los cargos públicos que nos caen en suerte en esta ciudad, sean del partido que sean, no suelen ser un dechado de sensibilidad patrimonial y cultural.

Otro de los cristales rotos de la Farola, esta semana. / A.V.

Y no es que lleguen a los extremos de ‘insolvencia cultural’ del inquilino de la Casa Blanca; pero ni se le acercan al recordado político popular Antonio Garrido Moraga, lo que sería muy de agradecer para Málaga. Si ningún requisito ni tope de tiempo se exigen en España para ejercer la política, ya podían los partidos esmerarse con la selección de personal.

Seis

Mientras llega ese utópico día, un detalle refleja cómo la Farola no le quita el sueño a nadie en la Autoridad Portuaria: ahora mismo está a tono con la plaza de toros de La Malagueta porque luce ‘seis cristales rotos seis’. Por cierto que tres de ellos están tan destrozados que ya no queda ni rastro. La lluvia y los pájaros son bienvenidos.

El año pasado ya contamos que dos de estos cristales llevaban sin reponer 12 y 7 años, respectivamente, así que sumen un año más y tendrán, en forma de guarismos, el ‘Déficit de Atención Patrimonial’ del Puerto de Málaga. Ni para llamar a un cristalero hay tiempo en 13 años.

