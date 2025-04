Los huevos suben un 17% en un año y la caída del aceite ya roza el 40%

El precio de los huevos continúa con su escalada en Málaga y el resto del país. En el mes de marzo subió un 7,2%, el triple que la media del IPC, lo que eleva el incremento anual al 17%. No obstante, su peso en la cesta de la compra no es suficientemente significativo como para impedir que la media de los precios durante el último mes no haya bajado, en concreto al 2,3%, para romper con cinco meses consecutivos de subidas.

Para esta estabilización de precios, que tiene en los huevos y derivados una excepción -como consecuencia del grave brote de gripe aviar que sufre Estados Unidos- tenemos que fijarnos en la moderación del coste del aceite de oliva, que se redujo un 5,6% en marzo respecto a febrero para rozar ya un acumulado de casi el 38% en un año, pero también en que ha dejado de ejercer presión al alza tanto la electricidad como los carburantes o los precios dentro del sector turístico.

En este momento, la docena de huevos en España no baja en los supermercados de la barrera de los dos euros y medio. Pero es que en marzo batió en EEUU un máximo histórico, con más de 8 dólares. Y lo peor, según los analistas, está por llegar. La celebración de las fiestas de Pascua generará una demanda de 180 millones de huevos en un país marcado justo ahora por la crisis arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump.

A esa importante demanda hay que sumarle que la fiesta judía del Pésaj requerirá al otro lado del Atlántico de otros 30 millones de huevos. Así prácticamente toda Europa ha empezado a notar la importante demanda de tan preciado producto, con repuntes generalizados en la mayoría de países productores. Las distribuidoras estadounidenses se anticiparon a las fiestas de estos próximos días y ya en enero y febrero incrementaron sus peticiones, con el consiguiente aumento de precios en origen que ahora refleja el IPC.

Desajustes en la demanda

La importante variación que ha impuesto el mercado estadounidense en la demanda global de huevos ha generado, a juicio del Gobierno español, un desajuste que se prolongará durante las próximas semanas. Sólo durante los meses de enero y febrero se importaron, ya con Donald Trump como presidente, cerca de 5 millones de toneladas de huevos. En el segundo mes del año, el aumento de la demanda estadounidense creció un 550% respecto a febrero de 2024.

En el caso del aceite de oliva, la tendencia de la caída generalizada de precios arrancó en octubre pasado, justo cuando empezó la recogida de la aceituna y las lluvias empezaron a ser generalizadas en las primeras semanas de noviembre. Así, la misma botella de virgen extra que el 1 de octubre de 2024 costaba poco más de 9 euros ahora tiene un coste de mercado que no llega ni a 6 euros.

Acerca de las variaciones en el precio de los carburantes, los expertos recuerdan la amenaza sobre el petróleo venezolano, al que Trump quiere imponer ataduras.