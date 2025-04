Más de la mitad de las enfermeras se ha planteado abandonar la profesión

Un informe elaborado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), a partir de la respuesta de más de 1.800 profesionales de la enfermería de todo el país, revela un dato preocupante: más de la mitad (51,6%) de las enfermeras se ha planteado abandonar, en algún momento, la profesión.

“Es el resultado de una situación de hartazgo y del burnout a lo largo del tiempo. Es cierto que los profesionales siempre dicen que si tuvieran otra posibilidad se irían. No porque no les guste la profesión, a algunos, por supuesto, como en todas las profesiones, cuando terminan su carrera profesional y empiezan el ejercicio, no les satisface. Pero la gran mayoría que dicen eso es porque ven que la situación es demasiado precaria, en conciliación, en salario, en reconocimiento, en ascenso...”, señala el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco Sancho, que subraya que todos estos factores acaban generando una frustración a lo largo del tiempo.

Conciliación familiar

En cuanto a la conciliación laboral y familiar, la propia encuesta pone de manifiesto que el 47% de las profesionales afirma tener dificultades para llevarla a cabo debido a su horario laboral. Una realidad que afecta también a las enfermeras malagueñas y que llevan tiempo reivindicando desde el propio colegio profesional.

“Es algo que nosotros también hemos puesto siempre encima de la mesa. No solamente esa turnicidad, sino esos contratos tan cortitos, tan justitos y que, continuamente, vayas cambiando de un lado para otro y de un servicio para otro, supone que la conciliación familiar sea cada vez más complicada”, indica Carrasco, que añade que, además, el complemento de la turnicidad es tan escaso que “no merece ni la pena para el sacrificio que supone”.

Efectos en su salud

Otro dato que arroja el informe, titulado 'Estudio sobre las condiciones laborales del personal de enfermería', que CCOO dio a conocer la semana pasada, es que el 76,7% de las personas encuestadas consideran que los turnos que realizan afectan a su salud. Una percepción que comparten desde el Colegio de Enfermería de Málaga, y por la que, precisamente, demandan que la profesión sea considerada de riesgo y se les reconozca la posibilidad de la jubilación anticipada.

“La nocturnidad es un agravante en el riesgo de la salud de los profesionales, en este caso, de los profesionales de enfermería”, subraya Carrasco, que recuerda que existen estudios que demuestran que el trabajar de noche acorta la vida y, sobre todo, la calidad de la misma.

Bajas laborales

Relacionado con este aspecto, tanto la encuesta como el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga destacan que las bajas laborales dentro de la profesión son algo habitual. Según los resultados del estudio, casi el 40% de las enfermeras encuestadas (38,8%) ha tenido en los últimos tres años alguna baja física o psicológica por lesiones musculoesqueléticas derivadas del trabajo o estrés laboral.

Carrasco explica que, aunque cada vez se cuenta con más recursos técnicos, la movilización de pacientes o todas las actividades básicas que hay que realizar con las personas incapacitadas o dependientes, continúan siendo una carga física “importante”, sobre todo, en el ámbito de la lumbalgia. “Produce bajas laborales importantes y a largo tiempo”, agrega el presidente, que recuerda que esta carga física se agrava al no contar con el suficiente personal.

Respecto a la salud de los trabajadores, el informe de CCOO pone también el foco en las agresiones y resaltan que el 76,3% de las encuestadas responde haber sufrido en algún momento agresiones verbales, físicas o psíquicas por parte de los pacientes o familiares. “Las agresiones a profesionales son una lacra y Málaga está en cabeza en número de agresiones denunciadas, que son una mínima parte de las que en realidad ocurren porque la gran mayoría continúa sin denunciarse”, remarca Carrasco.

Sin motivación para investigar

La encuesta también aborda el ámbito de la formación y del desarrollo profesional, en el que se destaca que el 84% de las enfermeras opina que las vías de acceso a la especialización (número de plazas EIR o vía extraordinaria) son insuficientes. Asimismo, ante la pregunta de si se sienten motivados para realizar trabajos de investigación el 83%, es decir, más de 8 de cada 10 profesionales, afirman que no.

Unas enfermeras, en un hospital español. / EFE

“Siempre hemos dicho que una profesión que no investiga es una profesión que se queda anquilosada y no avanza”, apunta el presidente del Colegio de Enfermería, que insiste en que desde la institución fomentan mucho la investigación, pues consideran que es “fundamental” para la profesión. No obstante, lamenta que los poderes públicos y el sistema sanitario público no potencian que las enfermeras tengan la posibilidad de investigar.

No se sienten reconocidas

Por otro lado, en cuanto al reconocimiento profesional, el 65% de las enfermeras encuestadas considera que su labor y capacitación no son reconocidas por las personas usuarias del sistema sanitario. Una percepción que comparten las profesionales malagueñas, según explica su presidente.

“Nosotros hemos dicho siempre que tenemos una doble sensación. A nivel profesional, el ciudadano no nos da ese reconocimiento como profesión, pero a nivel personal sí se reconoce el profesional que tiene delante. Es decir, el ciudadano siempre entiende que el profesional de enfermería que tiene delante le presta una labor adecuada, es meritorio y es competente y profesional, pero, sin embargo, eso no se traslada al conjunto de la profesión”, argumenta Carrasco.

Otros resultados que recoge la encuesta son que el 89% de las encuestadas considera que las enfermeras especialistas no están suficientemente reconocidas, en cuanto a la oferta de plazas o retribuciones. Por otro lado, el 68,5% afirma que realizan labores que no son propias de su profesión debido a la falta de personal de otras categorías.

Suscríbete para seguir leyendo