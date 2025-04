Los vecinos de Junta de los Caminos se reunirán con el Gobierno central

Los vecinos de la Junta de los Caminos, en el Puerto de la Torre, serán recibidos el lunes 21 de abril por el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, para tratar de la comunicación peatonal de este barrio y sus diseminados con el resto del Puerto de la Torre, algo que impide desde hace 15 años la hiperronda (A-7); por lo que a comienzos de abril trasladaron la queja al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

La cita, confirmada ayer a este periódico por la Subdelegación, se concretó, informa la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados, tras recoger La Opinión el 8 de abril las quejas de los vecinos porque llevaban meses intentando reunirse con el subdelegado.

Respuesta negativa

Se da la circunstancia, además, de que el pasado 27 de marzo, la asociación recibía la respuesta negativa del subdelegado a una conexión peatonal bajo la hiperronda por la carretera A-7075, por afectar de forma negativa «a las condiciones de seguridad de la circulación y los usuarios vulnerables y la adecuada circulación en la carretera».

El presidente vecinal Rafael Linares, que calificó la respuesta del Gobierno central de «demoledora», descartó en una asamblea con los vecinos, el pasado Viernes de Dolores, la alternativa planteada en la carta por Javier Salas de conectar con el Puerto de la Torre: un paso peatonal subterráneo situado a 500 metros de donde proponen los vecinos.

Cartel de las próximas movilizaciones de los vecinos de la Junta de los Caminos. / La Opinión

«Está habilitado para el paso de ganado y fauna autóctona, además de inundado habitualmente», recalcó el presidente, que calificó el paso alternativo de «totalmente intransitable».

Rafael Linares tampoco vio viable la posibilidad de un acceso sobre el nivel de la carretera. «Constituiría una estructura singular como prácticamente no existe en Málaga, y un desarrollo de centenares de metros, a un altura enorme que ninguno de nosotros cogeríamos», argumentó.

La autorización de Fomento

Además, en la misma asamblea vecinal del Viernes de Dolores, el presidente mostró a los vecinos la autorización del entonces Ministerio de Fomento, en 2013, de la conexión peatonal de Guadalmar con San Julián, por el paso inferior del enlace de la MA-20, antigua A-7, con el nuevo acceso sur al aeropuerto.

Rafael Linares consideró «un escándalo, si se autoriza en otro punto de la ciudad, en la misma carretera con idénticas o peores condiciones» este paso, «si a nosotros no nos dan permiso».

Por eso, remarcó que hasta que los vecinos no consigan un documento similar del hoy Ministerio de Transportes, continuarán con las movilizaciones.

Movilizaciones previstas

En concreto, y como ya informó este diario, tienen previsto concentrarse de 9 a 12 horas delante de la Subdelegación del Gobierno los días 23, 24 y 25 de abril; así como hacer lo mismo delante del Ayuntamiento, de 9 a 12, el 30 de abril, día de celebración del pleno; y convocar una marcha desde la Junta de los Caminos al Puerto de la Torre.

«Hasta que no tengamos el documento no vamos a parar porque llevamos 15 años y no estamos dispuestos a estar ni un minuto más», subrayó el presidente Rafael Linares en el encuentro con los vecinos.

