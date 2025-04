El hotel de Piqué en Málaga tiene fecha de apertura: ya admite reservas

El hotel de cinco estrellas que se está levantando en el solar del extinto Cine Andalucía, junto a la plaza de Merced y la calle Victoria, cuenta ya con fecha de apertura y admite reservas en su página web.

Tras casi un año y medio de obras, la construcción de este alojamiento que promueve la empresa Kerab EB, vinculada al exfutbolista Gerard Piqué, se encuentra en una fase muy avanzada y prevé abrir sus puertas después del verano, en concreto, el próximo 1 de noviembre, según se informa a futuros clientes en la página web de Meliá.

A partir de esta fecha, ya es posible reserva habitaciones en este hotel Me by Meliá con precios que oscilan entre los 280 euros y los 1.800 euros por persona y noche, teniendo en cuenta el primer fin de semana tras la inauguración.

Recreación de una de las habitaciones del hotel de la plaza de la Merced. / L.O

Según los datos del hotel recogidos en la licencia de obras que autorizó la Gerencia de Urbanismo en septiembre de 2023, cuenta con 128 habitaciones de lujo, (8 suites, 15 suites-junior, 105 dobles) y una ocupación total de 290 plazas (272 fijas y 18 convertibles), además de estar equipado con restaurante y piscina infinity en el ático.

Habitaciones

El hotel cuenta con cuatro tipos de habitaciones. La más económica, la "Always ME", con una superficie de 20 metros cuadrados se puede reservar por 280 euros la noche y por 308 euros con desayuno. La habitación "Extra ME+", también con 20 metros cuadrados, por 356 euros la noche y 384 euros con desayuno. La habitación "Extra ME+ Junior Suite Vista Alcazaba" tiene unas dimensiones de 42 metros cuadrados, con un precio por noche de 451 euros y 479 euros con desayuno.

Interiores del hotel de la plaza de la Merced. / L.O

La habitación más premium es la "Ultimate ME+ Panoramic Suite", con 93 metros cuadrados, que sale a 1.828 euros por noche y a 1.852 euros con desayuno incluido.

"Un alojamiento moderno que se inspira en la escena más innovadora de Europa, haciendo del diseño, la cultura y el estilo de vida su distinción. Ubicado junto a la Plaza de la Merced y muy cerca de la Alcazaba, el Teatro Romano, y el Museo Picasso", destaca el propio alojamiento en su página web, que recalca que se ubica en "pleno centro de Málaga, rodeado del legado arquitectónico y principales museos".