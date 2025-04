Los vecinos de Campanillas piden ya las obras de su gran plaza

La Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas ha criticado el retraso para hacer realidad la gran plaza de Campanillas, en la calle José Calderón. La presidenta vecinal, Carmela Fernández, recordó que, aunque en noviembre pasado el Consejo de Urbanismo dio el visto bueno al proyecto, con una inversión total de 3,5 millones, de los que este año hay presupuestados 2.072.000 euros, hasta la fecha no se ha vuelto a dar un paso.

«Este mes, en la comisión de Urbanismo del distrito de Campanillas me informaron de que todavía no se había licitado, así que monté en cólera», confiesa la presidenta vecinal, que señaló que, si la Gerencia de Urbanismo no inicia la licitación cuanto antes, no se podrá adjudicar el concurso este 2025, «y esos dos millones quedarán para el año que viene, otra vez», subrayó.

El de la gran plaza es un proyecto municipal que nació de la propia Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas, a raíz de las elecciones municipales de 2007.

Al año siguiente, los vecinos presentaron el proyecto a la Gerencia de Urbanismo, que por entonces consistía en peatonalizar 300 metros de la calle José Calderón a la altura de la sede del distrito, y desviar el tráfico por el norte, para dejar espacio, además de a una zona residencial de baja densidad, a una gran plaza con zona comercial, edificios institucionales, zona comercial, deportiva y graderío escénico.

Ese mismo año, el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, recogió la propuesta vecinal, aunque, finalmente, fue rediseñada en 2018, tras un acuerdo entre los vecinos, el propio alcalde, Francisco de la Torre, y el empresario de Campanillas Federico Beltrán, que respaldó a los vecinos.

Los vecinos de Campanillas y el alcalde acuerdan, en 2018, rediseñar la gran plaza de la calle José Calderón. / l.o.

Plaza y edificio de servicios

El proyecto final, aprobado en noviembre, contempla, en una parcela de 8.068 m2 junto a la sede de la Junta de Distrito una plaza pública con gimnasio para mayores, juegos infantiles, zona de descanso y una plaza diáfana con pérgolas y árboles; así como un edificio de servicios con dos volúmenes, el primero, de menor tamaño, para talleres y almacén, y el segundo para sala multiusos con capacidad para 176 espectadores, además de espacio para oficina y sala de reuniones.

Carmela Fernández recordó que, el acuerdo definitivo con el Ayuntamiento tuvo lugar hace ya siete años, «más los años anteriores», y todavía no han comenzado los trabajos. La presidenta vecinal recordó que para los vecinos, este proyecto es «la joya de la corona».

Ya en las elecciones municipales de 2011, el PP prometía un nuevo «espacio público» en José Calderón, que desde las municipales de 2015 ha pasado a concretarse por los populares con la denominación vecinal de «plaza pública».

Respuesta de Urbanismo

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo subrayaron ayer a este periódico que el proyecto de la plaza «está incluido en el presupuesto de 2025», e indicaron que todavía no había comenzado el proyecto de licitación.

