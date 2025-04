"La odontología estética no puede estar aislada de un tratamiento dental integral"

¿Quién es Mariana Arocha y cómo ha sido su camino profesional hasta hoy? ¿Qué formación académica y especializaciones ha realizado para destacar en su sector?

Soy venezolana, estudié odontología en mi país e hice el máster en Barcelona (2008-2010) en la UIC (Universitat Internacional de Catalunya). Tras eso hice el doctorado, lo acabé en 2015, y en 2018 me instalé en Málaga. A partir de ahí empecé mi carrera profesional en esta ciudad.

¿Cuáles son los hitos que ha desarrollado en su carrera profesional?

Siempre he sido muy perfeccionista, me esfuerzo mucho y trato de atender a los pacientes como si fuesen mi madre, mi esposo o mi hijo. Una de las cosas que siento que nos caracteriza a mí y al equipo con el que trabajo es que siempre vamos a ser muy honestos en el tratamiento. Es decir, yo no le voy a ofrecer algo al paciente que, por ejemplo, yo no me haría. Siempre estudiamos varias opciones de tratamientos porque a lo mejor el implantólogo tiene una visión completamente distinta al que puede tener el ortodoncista o a la que puedo tener yo como estética. La idea es encaminar al paciente en el tratamiento ideal, que no siempre existe porque casi siempre hay varias opciones. Nos esforzamos para ganarnos esa confianza con ellos.

Actualización de conocimientos

¿Cómo ha evolucionado su campo de especialización en los últimos años y cómo se ha adaptado a esos cambios?

Va todo muy rápido y hay que estar actualizando conocimientos constantemente. En mi caso, suelo hacer uno, dos o tres cursos de formación al año y acudo a congresos de mi especialidad. Esto me permite estar actualizada en todo lo que atañe a mi trabajo, a mi día a día. Recuerdo que hice mi tesis doctoral sobre el color de los dientes y utilizábamos un aparato especializado que solo lo tenían algunas universidades porque era muy costoso. En la actualidad yo tengo en mi clínica la última versión de ese aparato, gracias a que ha sido desarrollado tecnológicamente y adaptado para el uso en las clínicas.

La clínica de Mariana Arocha lleva desde 2018 trabajando en nuestra ciudad / La Opinión

¿Qué le motivó a especializarse en estética dental y qué es lo que más le apasiona de esta disciplina?

Cuando empecé a estudiar odontología tenía claro lo que no me gustaba, lo que no quería hacer. Hoy en día cuando un cliente me dice "me cambiaste la vida", sonrío y me llena de orgullo. Siempre se me dio muy bien trabajar con las manos y, estudiando la carrera, me dí cuenta muy pronto de que me encantaba manejar el composite y hacer el tallado de dientes. Una vez que empecé a estudiar la carrera tuve claro que me quería enfocar en la parte de rehabilitación. Ahora cuando hablamos de rehabilitación tiene mucho de perspectiva funcional y estética, que es lo que hago.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta hoy en día un profesional en tu área de trabajo?

Cada especialidad tiene un enfoque distinto, una manera distinta de ver los diferentes tratamientos y los especialistas utilizamos las herramientas que tenemos y manejamos a nuestro favor. Uno de los desafíos a los que me enfrento es romper y desmontar muchos tabúes. Yo practico una odontología muy conservadora donde mi protocolo siempre va de lo más sencillo a lo más grave, aspecto este para el que siempre vamos a tener tiempo de llevarlo a cabo. Hay que romper muchos tabúes: por ejemplo que las carillas son falsas, feas y que dan mal aliento. Dan mal aliento si las colocas mal y son feas si no las eliges bien. Yo con mi trabajo desmonto todos esas creencias.

Odontología conservadora y eficaz

¿Qué avances o innovaciones en su campo considera más relevantes actualmente?

Trato que el tratamiento sea muy conservador. Antes para hacer unas carillas de porcelana se requería un tallado más o menos agresivo que te dejaba los dientes como los de un tiburón. Ahora esto ya no es así. Yo hago carillas de porcelana y hago un mínimo tallado porque me quedo en la capa de esmalte. Antes había muchos pacientes que empezaban en la adolescencia y llegaban a los 30-35 años con los dientes muy desgastados. En la actualidad estos tratamientos que se aplican en los chicos y chicas adolescentes pasan por remineralizar el diente sin tocar en ningún momento el esmalte dental. Respecto a los blanqueamientos, hoy en día hay productos maravillosos y protocolos con herramientas para medir el color, porque el color es algo muy subjetivo y es algo que se mide y el especialista puede lograr esa estabilidad del color que hace que el blanqueamiento dure un año y medio o dos años. Como te he dicho antes, la odontología es más conservadora y es más eficaz.

La doctora Mariana Arocha, durante un tratamiento / La Opinión

¿Qué consejo daría a quienes desean seguir una carrera similar a la suya?

Yo creo que la formación es lo más importante. En mi caso, siempre estoy actualizada en todos los procedimientos que utilizo en mi trabajo. La información y el conocimiento es poder y esto es lo que diría a todos los que se inician en esta actividad. La práctica diaria es muy importante pero la formación y la información son igual de importantes.

¿Cómo es un día típico en la vida profesional de Mariana Arocha?

Cuando viene un paciente por vez primera le hago una valoración bastante extensa porque quiero que salga con pleno conocimiento del tratamiento que se le va a realizar y quiero, aportando mucha información, que salga muy convencido del tratamiento que se va a hacer explicándole todos los pormenores. Cuando hago trabajo con carillas, los tratamientos duran entre 3 y 4 horas y no acabo hasta que veo la sonrisa que he imaginado en el paciente. En blanqueamientos, cuando el contraste es muy radical, suelo decirle al paciente que se vaya a su casa una semana o 10 días para que se acostumbre a su nueva imagen que, a veces supone un gran impacto en el paciente.

Honestidad

¿Cuáles son los valores que guían su trabajo y la relación con sus clientes o pacientes?

Yo creo que el principal valor que nos caracteriza es la honestidad. Yo soy muy transparente y a veces cuando los pacientes vienen con una expectativa de tratamiento que yo no voy a cumplir, se lo digo tal cual. Yo no te puedo cumplir esa expectativa porque te estaría engañando. Y faltaría a mi primer principio y mi primer valor, que es precisamente ser honesta. Entonces, yo creo que si tuviese que escoger dos serían la honestidad y la empatía, porque también trato mucho de ponerme en la situación de los pacientes.

La clínica de Mariana Arocha tiene sus dos sedes en Calle Cisneros, 4 y Plaza de las Flores, 2, en el centro de Málaga / La Opinión

¿Qué aspectos diferencian su forma de trabajar de otros profesionales en su sector?

Yo creo que la pasión que le pongo. Yo no puedo hablar por los demás porque no he visto a todo el mundo trabajar en su día a día, pero te puedo decir que de mi parte siempre doy el 100%. Soy súper apasionada.

¿Cómo gestiona el equilibrio entre la calidad del servicio que presta y la satisfacción del paciente?

Creo que al final ese equilibrio se demuestra. Siempre he evitado caer en una batalla de precios. Tengo unas tarifas y he tenido escasísimos problemas por este aspecto. La calidad y la sinceridad se ven. Tengo muchos pacientes que en un principio no aceptaron mis presupuestos y pasados uno o dos años han terminando viniendo a Mariana Arocha.

¿Cómo ve el futuro de su sector y qué tendencias marcarán el camino en los próximos años?

En la actualidad todo el tema de estética dental es un boom, está en auge. A veces en nuestro campo, en nuestra actividad lo barato sale caro. Y no porque lo barato es malo, porque hay tratamientos que pueden ser más baratos y están bien hechos, pero me gusta que mi paciente sea muy crítico con lo que ve. El mayor reto hoy en día es que hay muchos profesionales que dicen que saben hacer de todo y es mentira. El consejo que doy a los pacientes es que investiguen dónde se van a hacer sus tratamientos porque todos damos por sentado que la salud es un derecho y la salud al final es un beneficio, o sea todos tenemos derecho a la salud, sí, pero es que si tú no la cuidas la vas a perder. Siento que en muchos casos el marketing de algunas clínicas es muy agresivo, hay mucha mentira por las redes sociales, hay tiktoks, reels y posts que ofrecen tratamientos milagrosos. Para luchar contra eso estamos los profesionales como yo, que estudiamos día a día para ofrecerle buena calidad e información certera al paciente.

¿Qué proyectos o metas tiene en el horizonte para seguir creciendo en su carrera?

Actualmente tenemos dos sedes y el año que viene vendrá la tercera que estará en una localidad de la provincia de Málaga y no en la capital. No te puedo adelantar más.

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en su profesión y cómo las incorpora en su día a día?

Ya hay clínicas en las que el paciente sale en un día con su tratamiento completado. Yo siento que la odontología va a ir encaminada a eso. La IA ya está muy presente en el diseño, por ejemplo, de las carillas, pero a mí particularmente me gusta que en mis casos trabaje por ejemplo el protésico porque al final siento que no todos somos iguales. Siento que vamos muy bien encaminados, pero hay cosas que no se deben perder.

