La DGT cuida el tráfico esta Semana Santa

Varias veces al año, en fechas muy concretas (no confundir con croquetas) el organismo competente (la Dirección General de Tráfico) más conocido por la DGT, basándose en las incidencias del año anterior, toma las medidas pertinentes para que los conductores tanto de automóviles como de camiones y resto de vehículos que circulan por las carreteras, ya sean autopistas, autovías u otras denominaciones, tomen conciencia de los peligros inherentes por el aumento de la circulación.

Las fechas tradicionales que obligan a tomar medidas excepcionales, al margen de los fines de semana, son los ‘puentes’, cuando coinciden dos días de fiesta en diversas semanas cada año, y las vacaciones de verano, o sea los meses de julio y agosto. Coinciden los inicios de salidas y regresos, o sea, los primeros días de cada mes y las quincenas. También aumenta el tráfico a mediados de junio y septiembre.

Semana Santa

Otras fechas que tiene la DGT en cuenta son, por ejemplo, la Semana Santa, los sanfermines de Pamplona, la Romería del Rocío, las Fallas de Valencia, las Fiestas de Navidad, Año Nuevo, Reyes, los partidos de fútbol que mueven millares de hinchas y las fiestas patronales que en toda la geografía española se celebran durante el año.

Observación al respecto: la DGT se pone las pilas para que todo funcione perita; y ¿casualmente?, DGT aparte, esos días, sube el precio de la gasolina y gasoil, no la DGT, sino el Gobierno de turno o los empresarios para cuadrar la cuentas.

La DGT debe ingresar por multas de tráfico una pimporrá de dinero cuyo destino ignoro. De ese perraje, Málaga debe estar entre las primeras provincias porque nuestros habitantes y visitantes que conducen vehículos de todas clases tienden a pisar el acelerador haciendo caso omiso de las señales de tráfico; incluso a sabiendas que hay radares chivatos que recogen todos los abusos en calles, plazas, túneles y lugares estratégicos que conocen o desconocen, y que en el argot popular son conocidos por fitipaldis o locos del volante.

Lo de fitipaldi viene dado del famoso automovilista brasileño Emerson Fittipaldi, quien en la década de los 70 ganaba casi todas las pruebas en las que participaba.

Control rutinario de alcoholemia en una carretera de Málaga. / ARCINIEGA

Fitipaldis

Los fitipaldis de la década de los 20 del siglo XXI son los contribuyentes más importantes de la DGT. En Málaga es un ‘deporte’ superar la velocidad en los dos paseos marítimos, en la denominada ‘carreterita’ y en cualquier calle a sabiendas que serán ‘cazados’ por los radares. La sarna con gusto no pica, dicen.

Volviendo a los ingresos por las multas, como no soy experto en finanzas ni nada parecido, quizá todo el caudal dinerario vaya directamente al tesoro público.

Sin embargo, me permito sugerir que una parte de ese dinero debe destinarse a mejorar la señalización de las carreteras, nacionales o autonómicas, y de forma muy especial a actuar en los llamados ‘puntos negros’ en los que se suceden accidentes mortales, o no, por un mal trazado, falta de visibilidad, peralte equivocado, exceso de humedad o umbría… u otras causas. En la red aparecen pequeños homenajes a los fallecidos en esos puntos.

Es una pregunta que formularía al director general de Tráfico en el caso que yo estuviera en activo y que en la rueda de prensa convocada no se advirtiera ‘sin preguntas’, a la que no acudiría porque una rueda de prensa sin preguntas es un desprecio a la profesión periodística.

Mi pregunta sería ésta: ¿Se destina parte de las multas de tráfico a mejorar las carreteras?

Las previsiones de 2025

Cada año, la DGT, en las vísperas de los puentes y de las conmemoraciones citadas en un párrafo anterior, informa a los conductores de las medidas adoptadas para que el tráfico sea más fluido… y multar a los que superen la velocidad permitida en autopistas, autovías, carreteras convencionales, comarcales…, adelanten indebidamente, hayan superado el consumo de alcohol, drogados o hayan vulnerado todas las normas recogidas en documentos públicos.

Helicópteros, drones, controles de la Guardia Civil y este año hasta motos camufladas, recogerán en cámaras todas las incidencias negativas.

No se publicarán, y creo que debería hacerse pública, la cantidad recaudada, ni las retiradas de carné a los contraventores, castigos a los reincidentes sancionados…

El porqué de este capítulo

Es hora, después de tantos párrafos, de justificar todo lo escrito. Este ladillo es el que justifica haber invadido la parcela reservada a los periodistas en activo, los que escriben de la actualidad. Lo que viene a continuación sí es Memorias de Málaga, porque me remonto a cuando era joven, muy jovencito.

Mis padres compraban a diario el ABC y el Sur, y de vez en cuando La Tarde, y los lunes lo que empezó titulándose Hoja Oficial del Lunes. Lo de oficial se eliminó después porque no era un periódico oficial, sino un medio de comunicación concedido graciosamente (gratis) a las asociaciones de la Prensa.

En aquellos periódicos que empujaron mi vida hacia el periodismo, aparecían noticias fechadas en Nueva York en las proximidades de Navidad y días posteriores de las citadas conmemoraciones. Lo que voy a rememorar quizá alguno de mis coetáneos lo subrayen.

La estadística es una ciencia en alza y que posibilita el desarrollo de los países. En los países desarrollados o en fase de merecer tiene el calificativo de ciencia «la que se encarga de recopilar, clasificar, analizar y organizar un conjunto de datos con el objetivo de interpretar y explicar las relaciones de fenómenos naturales y/o que alteran los resultados para buscar un porqué y solucionarlos».

La DGT cuida el tráfico esta Semana Santa / l.o.

De acuerdo con esos postulados, la prensa de Estados Unidos pronosticaba que en las vacaciones de Navidad y Año Nuevo del año en curso morirían en accidentes de tráfico en las calles de Nueva York entre 15 y 20 personas, notificando que la cifra había aumentado en relación al año anterior en dos o seis, porque se recordaban las de años atrás.

Resumiendo: los miles de automovilistas que se iban a desplazar en la urbe neoyorquina sabían que algunos de ellos estaban condenados a morir en la cantidad prevista por la ciencia Estadística.

¿Se atreverá nuestra DGT anunciar los que van a morir en las carreteras españolas en el próximo puente o Semana Santa?

Es de mal gusto, pero…

No me he detenido a repasar y publicar los fallecidos del año 2024 en las carreteras españolas los días señalados. La DGT sí facilita a los medios de comunicación el número de accidentes registrados, con los muertos y heridos. Pero de los heridos que quedan inválidos de por vida nadie los cita.

No sé cuál será el próximo aviso de los seis o siete millones de desplazamientos previstos para esos días, pero, aunque sea de mal gusto, debería agregarse que en esos desplazamientos se calculan tantos accidentes, tantos muertos, tantos heridos… para prevenir a los conductores de los peligros inherentes del mal comportamiento al volante.

Lo de calcular los muertos en los casos de guerras (Rusia-Ucrania, Israel-Palestina) tampoco va con los presidentes de esos países; no les importan (o poco) ni los suyos, sus compatriotas, sus súbditos, los que les votan…

