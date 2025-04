Fotografía antigua: La Málaga de Vicente Tolosa regresa como nunca

«Puede pasar a ser uno de los grandes fotógrafos de la Historia de España», aventuraba, en 2015, el fotógrafo Pepe Ponce, a raíz de una exposición en el Ateneo sobre este artista autodidacta.

Hablaba, en declaraciones para La Opinión, del malagueño Vicente Tolosa Elorduy (1858-1930), gerente y apoderado de La Industria Malagueña y La Aurora, los dos famosos negocios de la familia Larios, y en sus ratos libres, un fotógrafo excepcional; una afición que desarrolló en especial entre 1900 y 1918.

Procesión del Corpus Christi por la calle Larios en 1912 / Archivo Fotográfico Vicente Tolosa

El archivo de Vicente Tolosa, un auténtico tesoro, con unas 1.500 fotografías, en diferentes formatos, lo conserva en nuestros días su sobrino bisnieto Gustavo Sánchez, un malagueño afincado en Sevilla y doctor en Física, aunque toda su vida profesional ha estado ligado al mundo de las redes de ordenadores e internet.

Como explica, tras un trabajo de restauración y digitalización de la colección entre 2013 y 2014, que le sirvió para mostrarla en la web ftv.gustavosanchez.es; hace algo más de un mes que la ha renovado por completo

«La web era muy antigua y muy incómoda de manejar», recuerda; algo que ya no ocurre en esta nueva versión, que, por otro lado, ha aumentado la resolución de las fotos.

Además, como detalla en charla telefónica desde Sevilla, también puede verse el trabajo de restauración de muchas de estas imágenes: «En los ratos libres, con el ordenador, he ido quitando arañazos, cambiando el contraste y ese tipo de cosas; ha sido un trabajo acumulativo de muchos años», recalca.

El físico malagueño Gustavo Sánchez, sobrino bisnieto de Vicente Tolosa, en pleno trabajo de restauración de las fotos, en 2013. / La Opinión

Esta labor también ha incluido, gracias a un contacto con Canadá, a través de un amigo común en Inglaterra, la sustitución de algunos cristales fotográficos. «Los que se fabricaban antiguamente, hace cien años, usaban como fundente cloruro de sodio y eso hacía que, a lo largo del tiempo, los cristales absorbieran mucha agua y adquirieran una textura lechosa», detalla.

Por este motivo, logró sustituirlos por cristales «con cloruro de calcio en vez de sódico, como fundente, y el resultado ha sido magnífico».

Como destaca en la web, su tío bisabuelo Vicente Tolosa, era soltero y vivía en una casa de la calle Marqués con su madre, con su hermana viuda, así como con los dos hijos de ella, Antonio -abuelo paterno de Gustavo Sánchez- y José, que fueron como dos hijos para él, y le acompañaron en muchas de sus ‘expediciones’ fotográficas.

Una estampa de la riá de 1907: la calle Marqués, donde vivía Vicente Tolosa. / Archivo Fotográfico Vicente Tolosa

Herencia familiar

A su muerte en 1930, la colección de fotos y los aparatos fotográficos pasaron a Antonio, el abuelo de Gustavo, y más tarde a su padre, Antonio Sánchez Giménez, quien entre 1962 y 1968 tuvo su propio estudio fotográfico en la calle Sánchez Pastor, especializado en fotografía infantil.

Vicente Tolosa se formó a sí mismo, como deja constancia una foto tomada en su casa en 1905, en la que posa con su sobrino Antonio, mientras sostiene en las manos un manual de fotografía de 1899 de la famosa casa Ilford.

El malagueño Vicente Tolosa (1858-1930), en 1905, con un manual de fotografía junto a su sobrino Antonio Sánchez Tolosa, abuelo paterno de Gustavo Sánchez. / Archivo Fotográfico Vicente Tolosa.

Como destaca su sobrino bisnieto, el hecho de que tomara fotos por gusto y no por ninguna motivación comercial, en una época de gran auge de las tarjetas postales le hizo tomar muchas imágenes, «que no eran vendibles, porque, a quién le importa para una postal una casa de pescadores; eso en aquella época no se vendía pero hoy tiene un valor incalculable». Y lo mismo hizo con muchos otros rincones de Málaga, como cuando fotografió la explanada de tierra y piedra sobre la que nacería el Parque de Málaga. «Por entonces no tenía ninguna salida comercial, sin embargo, él la hizo y está documentado».

La riá de 1907, la procesión del Corpus, el embarque de tropas a Melilla, el trajín de los barcos y el trabajo de los pescadores... nada escapó al ojo de Vicente Tolosa, un gran fotógrafo español que retrató la Málaga de su tiempo; ahora, en una web renovada gracias a la generosidad y tenacidad de su sobrino bisnieto Gustavo Sánchez.

