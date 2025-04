Denuncian las mensajes machistas de la fachada de un hostal de Torremolinos y las redes arden: “Parece Atapuerca”

"Una mujer hermosa es un peligro. Una mujer fea, un peligro y una desgracia". Esta es solo una de las frases que se pueden encontrar en los cerca de medio centenar de azulejos colocados en la fachada de un hostal situado en pleno centro del municipio malagueño de Torremolinos. Una situación que ha hecho estallar las redes sociales y las reseñas del propio establecimiento con las críticas de decenas de ciudadanos que han denunciado esta problemática y han pedido la eliminación de estos mensajes machistas.

Esta polémica ha comenzado tras la publicación en las redes sociales de la periodista y escritora Cristina Fallarás de la denuncia que una de sus seguidoras ha realizado sobre el hecho de que estos mensajes se encuentren en una fachada situada en plena vía pública en "pleno siglo XXI". "Parece Atapuerca", han destacado los propios usuarios tras observar los escritos de este establecimiento, en los que se pueden leer frases como "La mejor leche del mundo es la de la mujer. Se nota con solo ver el envase", "Si tu mujer se pone cariñosa, es que quiere alguna cosa", "Dos hijos y una madre, tres diablos para un padre" o "Si quieres hacer a tu mujer feliz, dale billetes de 10.000".

La pared se completa con mensajes como "Soltero y cuarentón, qué suerte tienes, ladrón", "Suegra, abogado y doctor, cuanto más lejos, mejor" o "Mi suegra es encantadora, pero de serpientes". Pero entre estos mensajes no solo se pueden encontrar frases de contenido machista, sino también político: "Cuando mandaba Franco, todos teníamos dinero en el banco. Cuando mandaba Suárez, letras a pares. Cuando mandaba Calvo Sotelo, todos al suelo. Cuando mandaba Felipe, todos a pique. Cuando mandaba Aznar, todos a ganar. Y con Zapatero, otra vez al agujero".

"Nunca tuvo tanto sentido la palabra 'Facha-da'", señala una usuaria sobre esta realidad, a lo que otra indica: "Son pinturas rupestres". "El muro de las lamentaciones de un heterobásico", recalca otro ciudadano. Además, decenas de personas se han unido para pedir a este establecimiento que retire estos "carteles machistas": "Mientras la fachada sea tan machista con esos azulejos, no puedo esperar nada nuevo. Espero que la quiten y, sobre todo, que evolucionen".

"Qué horror de pared, toda llena de azulejos con tópicos machistas contra las mujeres. Qué mal que tengan esto y que lo pueda leer la gente que se hospeda allí. En los años 40 lo entendería, pero en estos tiempos ya da vergüenza", indica un usuario. "Sólo por la fachada ni he ido ni iré. Vergüenza de donde se siguen riendo las gracias de cuñados o siguen las 'culturas' ancestrales del paleolítico", relata otro comentario. Y añade otro: "Veo que este alojamiento tiene bastante buenas referencias pero creo que los propietarios deberían eliminar esos mensajes machistas y misóginos de su fachada, que considero denigrantes y fuera de lugar, y que no creo que representen los valores de tolerancia, diversidad y respeto de este precioso pueblo. Los errores se corrigen. Eliminen esos mensajes, por favor".

El hostal de Torremolinos se pronuncia sobre los mensajes machistas

Ante el aluvión de críticas que han recibido, el hostal ha asegurado que esta fachada no pertenece al negocio, sino que están ubicados en una casa vecina aledaña al establecimiento. "Lamentamos que las frases no sean de su agrado, aunque queremos aclarar que se encuentran en una pared que es una casa de propiedad privada. Ajena totalmente a quienes gestionamos hoy las habitaciones del establecimiento. No tenemos nada que ver", han contestado a los comentarios negativos de los usuarios.

Asimismo, han señalado que esta polémica está relacionada con "unos azulejos decorativos ubicados en una casa vecina, que no pertenece ni está vinculada" con su establecimiento.

"Desde que reabrimos en 2023, nos esforzamos por ofrecer un servicio de calidad y una experiencia agradable a nuestros huéspedes", han añadido. Ante esta situación, los ciudadanos han recalcado la necesidad de que, si realmente los mensajes no pertenecen al hostal, muestren su desacuerdo en la misma fachada del establecimiento. "Se agradecería un cartel en la puerta indicando que están en total desacuerdo con los mensajes. Si fueran contra otro colectivo, quizás se hubieran pronunciado", señalan las redes.

Tras la polémica, los azulejos ya han sido eliminados de la fachada en la que se encontraban.