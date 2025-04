La primavera reaviva la guerra de las mociones de censura en los pueblos de Málaga

La guerra de las mociones de censura había estado hibernando en la política malagueña durante medio año, hasta que la vigente primavera la ha reavivado con fuerza. De repente, en un margen de cuatro días brotaron dos mociones de censura en puntos tan diferentes como Manilva y Totalán, dónde serán debatidas próximamente. Y, en ambas plazas, fueron dirigidas desde la izquierda contra un alcalde del PP. En el primer caso, por cinco ediles de Compromiso Manilva y otros cuatro expulsados de IU que gobernaban en un tripartito con los populares. En el segundo, por el PSOE y una edil independiente que pactó con el PP, de modo que esto ya ilustraría la intensidad con la que ha irrumpido en el ‘cuerpo a cuerpo’ con los populares la nueva dirección socialista de Josele Aguilar. Además, arroja un síntoma que permanecía inédito pues, de algún modo, se ha vuelto contra el PP de Málaga la estrategia del ‘pactamos con todos’ de la que tanto venía presumiendo.

Manifestación de apoyo al alcalde del PP en Totalán, Víctor Martín, celebrada este domingo. / L.O.

Otras anteriores

Paradójicamente, las dos mociones de censura anteriores habían sido especialmente atípicas, ya que los eternos rivales del bipartidismo se ‘regalaron’ mutuamente sendos ayuntamientos en octubre de 2024. En Casabermeja, la baja por motivos de salud del alcalde de IU desencadenó otra alcaldía para el PP, pese a que solo tenga allí dos concejales y tuviesen que ser apoyados por cuatro del PSOE. Y, luego, cuatro concejales del PP convirtieron en alcalde de Comares al único edil socialista.

Llegan a contarse ya hasta siete mociones de censura en la provincia, y las cinco primeras se produjeron en un periodo exacto de un año. Todo empezó en el otoño de 2023, con solo unos meses de legislatura cuando el PP, Vox y Juan Carlos Maldonado se aliaron en Mijas contra el PSOE.

Luego, hubo que esperar a marzo de 2024 para que el movimiento del PP fuese replicado. El PSOE e IU pusieron fin al gobierno en minoría del PP en Humilladero. Y, después, el PP se vengó y desbancó a IU en Carratraca y Casabermeja.

Nuevo mapa político

En la antesala del ecuador de los mandatos municipales, los numerosos cambios en el mapa político de la provincia de Málaga ya ofrecen un panorama, lo suficientemente nuevo, como para que las formaciones se detengan a comprobar el saldo que arrojan sus distintas estrategias.

En el caso del ‘líder’ en alcaldías, el PP volverá a la casilla de salida si en los próximos días prosperan las mociones de censura registradas contra sus regidores en Manilva y Totalán. Es decir, a los 47 ayuntamientos con los que inició la legislatura tras los plenos de investidura de junio de 2023. En las pasadas elecciones municipales, el PP ganó por primera vez en más municipios malagueños que el PSOE. Cosechó 46 victorias, 40 de ellas por mayoría absoluta, y luego empleó una ambición en los pactos que dejó a sus alcaldes mandando en 47 plazas de las 103 existentes, algo que hasta hace relativamente poco resultaba impensable.

Incluso, al haber incorporado posteriormente las alcaldías de Mijas, Casabermeja y Carratraca, y pese a que por el camino perdió la de Humilladero, el PP tenía atada hasta hace unos días la cifra récord de 49. A su vez, tiene garantizado un ayuntamiento más para la primavera de 2026 en Villanueva del Trabuco, dónde cuajó un pacto con el PSOE con el que se repartirán a razón de dos años cada uno la vara de mando.

El PP andaba ya muy cerca de la cifra redonda del medio centenar de alcaldes y ahora, con amenazas aún latentes como la de otra hipotética moción de censura de IU y PSOE en Archidona, podría incluso encaminarse a un saldo negativo. No obstante, la dimensión de su hegemonía seguiría siendo incontestable, ya que gobierna en poblaciones que suman el 90% de los ciudadanos de la provincia con un cómodo control de las grandes ciudades malagueñas del litoral y del interior, o un avance sin precedentes en determinadas zonas rurales.

En cambio, su adversario socialista -aunque se encuentra en su momento histórico de máxima debilidad y solo gobierna a un 7% de los malagueños- podrá presumir de un saldo de dos alcaldías más cuando recupere la de Totalán. Empezó con 37 y ya pasaría a tener 39 ayuntamientos, ya que solo había perdido por moción de censura el de Mijas y había sumado los de Humilladero y Comares.

¿Otra en Archidona?

Mientras tanto, Izquierda Unida ya se ha dejado por el camino dos ayuntamientos y tiene nueve en lugar de los once iniciales, a causa de las maniobras de las que fue víctima en Carratraca y Casabermeja. En ambos municipios, los concejales del PSOE auparon al PP. Y el caso de Casabermeja le dolió especialmente a la formación ‘roja’ porque se aprovechó la renuncia por enfermedad de su alcalde para cambiar de partido político en el Gobierno municipal. Hace meses que en la izquierda no se oculta que en Archidona hay una oportunidad para recuperar parte del terreno perdido. Según fuentes consultadas, se estaría esperando a rematar las conversaciones con la nueva dirección provincial del PSOE para activar el paso hacia el poder en la localidad de la plaza Ochavada, desbancar al PP y situar a una regidora de IU. Allí, entre IU y el PSOE sumaron ocho de los trece ediles y pese a ello no evitaron que el candidato del PP, Manuel Almohalla, que se presentó como independiente, se convirtiese en el primer regidor del partido de centro-derecha en la historia de la localidad. Recientemente, los grupos municipales progresistas han protagonizado iniciativas conjuntas para escenificar que han limado asperezas y se aproximan a ese hipotético escenario de un Gobierno de coalición.

Por otro lado, el cambio previsto en Manilva con el regreso de un alcalde de Compromiso incrementará el legado que suman distintas formaciones independientes, después de haberse visto mermado con la moción de censura contra Avanza Comares. Ahora, volverían a ser ocho las alcaldías repartidas por la provincia en las que no hay hegemonía de las siglas de partidos mayoritarios. Cuatro de ellas las tiene Por Mi Pueblo (Ojén, Igualeja, Cómpeta y Benamocarra) y las restantes son para 100% Alhaurín en Alhaurín el Grande; Más Pueblo en Cuevas del Becerro; y Benadalid Unido en Benadalid.