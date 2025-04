Juanma Moreno reta a Óscar Puente y se ofrece para hacer el tren litoral de Málaga: "Si el Gobierno se siente incapacitado, que hable con nosotros"

Que no era un día cualquiera, que mandaba una de esas noticias que tienen resonancia en el mundo entero, quedó patente hasta en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP andaluz, celebrada en un hotel de Málaga. De hecho, la intervención de Juanma Moreno se vio precedida por un minuto de silencio que solicitó el barón de los populares y presidente de la Junta andaluza, tras destacar "el compromiso con los más vulnerables" que caracterizó al fallecido pontífice. Al inicio de su intervención, al igual que tuvo presente la presencia de otros dirigentes andaluces del PP, Moreno trasladó su "terrible pésame" por la muerte del Papa Francisco y se remontó al par de ocasiones en las que tuvo la oportunidad de dialogar con el. "Es una terrible pérdida", insistió Moreno. Al decirlo, pidió el gesto de luto y, cuando se apagó el silencio, se metió de lleno en la política andaluza con prioridad al principio para los proyectos pendientes en la provincia de Málaga. Fue ahí dónde le exigió al Gobierno central que ejecute el tren litoral, por toda la Costa del Sol hasta el Campo de Gibraltar, y que bonifique ya el peaje de la AP-7 costasoleña. Incluso, retó al ministro de Transportes, Óscar Puente, y reincidió en su ofrecimiento para que la Junta de Andalucía se haga cargo de la infraestructura ferroviaria, siempre y cuando reciba los fondos del Estado. "Si el Gobierno de la nación se siente incapacitado para hacerlo, que hable con nosotros. Eso sí, con los recursos, con todos y cada unos de los recursos necesarios para poder hacer las obras. Y ya lo aseguro yo que nosotros sí que somos capaces de hacerlo. Si hacemos las cosas sin dinero, imaginaros lo que podemos hacer con dinero", recalcó.

En su opinión, "a pesar del crecimiento de Málaga y de la presión fiscal a la que tiene sometida a la provincia y a toda Andalucía, el Gobierno no es capaz de tener la mínima sensibilidad para reinvertir una parte en algo tan necesario y oportuno como ese tren que conecte todo el litoral y ese eje de progreso que es la Costa del Sol". "¿Tan difícil es eso?", se preguntó.

Peaje de la autopista

Además, Montero se entregó a otra reivindicación que está conectada con la ausencia de esta infraestructura. "Alguien con sensibilidad también debería decir, como ha sucedido en otras partes de España, que la AP-7 flexibilice los precios y baje las tarifas para los trabajadores que tienen que ir todos los días a trabajar a la Costa del Sol, ya que no tienen un transporte público alternativo".

"Pedimos cosas sensatas y razonables, pero hay ministros que están entretenidos en otras cosas, los ciudadanos son tan inteligentes que son capaces de identificar perfectamente quién se esfuerza y quién se sacrifica, quién tiene al final un compromiso con un territorio", afirmó con otro mensaje dirigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que se implique en sendas cuestiones.

Ayudas al transporte

Y ahí no se quedó. El ministro Óscar Puente se convirtió, tal y como era previsible tras el anuncio de la retirada de las ayudas al transporte infantil, en el destinatario de muchas otras críticas esgrimidas por Moreno: "Es un comportamiento infantil, una pataleta impropia de un ministro de Transportes, que diga de manera unilateral que quita la ayuda para el transporte a los menores. Cuando lo escuché, pensé que era un fake. Esto demuestra que es un Gobierno que no es capaz de primar los intereses públicos y está en su propia parcelita de vanidad", afirmó antes de endurecer sus palabras.

Moreno aseveró que "no hay ministro en España que pueda pisotear la dignidad de nueve millones de andaluces". "Con quién se cree que está hablando este ministro, ¿no sabe que Andalucía es la columna vertebral de nuestro país y que los intereses de los andaluces no se pisotean por vanidad y demagogia? Y si no pone el dinero, aquí está el Gobierno de Andalucía para ponerlo porque aunque no tengamos el dinero, lo ponemos porque sabemos gestionar", afirmó el presidente de la Junta.

Sanidad

A su vez, y antes de reivindicar su gestión en materia sanitaria, Moreno arremetió contra los políticos malagueños del PSOE que, a su juicio, no defienden los intereses de esta tierra ante el Gobierno central o ensalzan el pasado socialista andaluz: "No entiendo que no se abochornen esas personas de la oposición socialista que llevan la política a la hipérbole y pierden el crédito, que digan que antes estábamos mejor que ahora es netamente falso. Se ha trabajado en una reconstrucción de lo que se hizo en los años 11, 12 o 13 cuando se hizo daño desde la indolencia y se tiraba el dinero".

Juanma Moreno, durante su discurso en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP. / Efe

A continuación, Moreno, enumeró proyectos en materia sanitaria y recordó que "el tercer hospital de Málaga se va a licitar este año para QUE cuanto antes sea una realidad". "Es un proyecto complejo y claramente vanguardista en el conjunto de España y lo va a hacer este Gobierno porque cada paso que da es irreversible para los andaluces", dijo a la vez que atribuía a su Ejecutivo autonómico "la magnitud del proyecto de ampliación del Costa del Sol, la apertura del 100% del Hospital del Guadalhorce, la mejora del Clínico, la reforma del Hospital de la Axarquía o la apertura de centros de salud que se llevaban hasta 20 años esperando".

Al final de su intervención, Moreno mantuvo el tono reivindicativo y se fue preparando el terreno para lanzarle un mensaje al PSOE relacionado con el horizonte electoral andaluz, que sitúa para la próxima legislatura la celebración de las elecciones en las que el PP se enfrenta a su segundo examen de reválida. "Estamos ya cansados de que Andalucía sea siempre la última en el reparto. Que nadie piense que va a venir aquí con las manos abiertas pidiendo papeletas de votos. Queda más de un año de legislatura y muchas cosas por hacer pero que nadie piense que a los andaluces se les va a olvidar esto. No van a premiar a quienes han castigado a los andaluces. Eso lo tenemos claro en el PP de Andalucía y lo tienen también claro los andaluces", enfatizó.

Además, Moreno aludió a unas hipotéticas elecciones generales, aunque prácticamente descartó que Pedro Sánchez vaya a optar por un adelanto en lugar de mantenerse en el Palacio de La Moncloa: "No sabemos cuánto va a aguantar este Gobierno que no tiene rumbo ni hoja, un Gobierno agotado y absolutamente oxidado, tenemos que estar preparados para cuando quiera el señor Sánchez convocar a los ciudadanos. Desgracidamente, creo que va a tardar mucho, pero para el día que lo haga tenemos que estar preparados para transmitir esperanza porque tenemos otra forma de hacer política", subrayó.

Intervención de Bendodo

Con anterioridad al discurso de Juanma Moreno, intervino el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP nacional, el diputado malagueño Elías Bendodo, quien insistió en que "Andalucía ya no suena por malas noticias como las de los ERE". "Y en Andalucía podemos decir que tenemos presupuesto, pero Pedro Sánchez y María Jesús Montero no tienen presupuesto y están incumpliendo la Constitución", añadió.

A renglón seguido, Bendodo se entregó a su costumbre de lanzarle una sarta de ataques a la nueva líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero. "¿No se me olvida nada?", se preguntó con un tono de broma cuando enumeró los cargos de Montero. "Lleva muchas cosas para adelante. Y no solo está siendo insumisa con la Constitución al no tener presupuesto, la Cámara de Cuentas dijo que echó a la calle a casi 8.000 empleados sanitarios cuando fue consejera de Sanidad en Andalucía", reiteró el dirigente popular.

Además, Bendodo también insinuó que "la señora María Jesús Montero" ha sido, de algún modo, "apartada" y ya no se ocupa como antes de asuntos como los aranceles. "Está de capa caída, tiene una mala racha, y a María Jesús Montero la ha salvado la campana, como a un boxeador noqueado, la ha salvado la Semana Santa porque se ha parado la actividad política, ella no paraba de meter la pata", agregó Bendodo sin perder de vista a quién será la gran rival de Moreno en las elecciones andaluzas de la próxima primavera.