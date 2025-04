Norberto del Castillo: un referente de la lucha de los chiringuitos se ‘jubila’

Corría el año 1968 cuando el granadino Norberto del Castillo empezó a regentar un chiringuito en el litoral fuengiroleño. Y, durante el último medio siglo, se ha ido convirtiendo en toda una institución en el sector turístico nacional gracias a la labor que ha realizado para luchar por las reivindicaciones colectivas de los empresarios de playa. Del Castillo ha estado al frente de la patronal a nivel provincial, regional, nacional y europeo. Prácticamente, en todos los ámbitos posibles. Y, justo ahora, ha sentido que ha llegado la hora de jubilarse de los cargos. Lo adelantó el pasado mes de febrero en Expoplaya, la feria del sector al que tanto tiempo ha dedicado. Y en la próxima asamblea de la patronal nacional, que tendrá lugar este mismo verano, presentará su dimisión como presidente de la Federación Española de Empresarios de Playa (Fesempla). "Han sido 40 y tantos años y he pasado por todo, ya anuncié que en la próxima asamblea ya no me presento, dimito y no me presento", indicó para confirmar que aquel anuncio era definitivo y no hay marcha atrás.

Norberto del Castillo, en una barca de espetos.

Además, lo justifica mirándose al espejo de su propia vida: "Cumplo 84 años el mes que viene y también quiero dedicar un poco de tiempo a mi familia. Con todas estas cosas controlas muy poco tu vida, no sabes que te va a caer mañana ni pasado, no puedes planificar nada. Y tengo pendiente algunos viajes, algunas visitas... Seguiré un poco ahí dando apoyo pero ya no tendré la obligación de estar de guardia".

Eso sí, de sus palabras se desprende que no echa el freno de forma absoluta y garantiza que "de momento" seguirá estando muy pendiente del chiringuito que abrió a finales de los años 60 en Fuengirola. Y, además, subraya que seguirá allí junto a su inseparable compañera de viaje: "Mi mujer está conmigo allí, mi mujer es médico y la saqué de la medicina para que se quedara conmigo en el chiringuito. No sé si me lo perdonará algún día".

Además, Norberto del Castillo repasa su inquieta y prolífica trayectoria recordando otras actividades a la que dedicó mucho cariño. Y, en este punto, saltan a la palestra otras experiencias como la presidencia de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes y Empresarios de Fuengirola (CEPYME). Incluso, tiene presente la incursión en el mundo del fútbol que le llevó a unificar a cuatro clubs con la creación de la Unión Deportiva Fuengirola.

‘Los Náufragos’

Las ‘tablas’ que acumula Norberto del Castillo se alían con su fino manejo de la ironía, cuando se refiere al nombre que le puso al chiringuito fuengiroleño que regenta desde hace ya 58 años: Los Náufragos: "Le puse ese nombre por si acaso, por si no funcionaba, pero al final sí que funcionó", manifestó en declaraciones realizadas a La Opinión de Málaga.

Además, este veterano empresario de playa tiene en su vasto repertorio una explicación aún más profunda. Y ha llegado a vincular esa denominación con el momento de su vida en el que se encontraba cuando llegó a la Costa del Sol, pasado el ecuador de los años 60: "Yo llegué como un náufrago. Estaba en Cadaqués un poco agobiado. Llevaba en verano el hotel en Cadaqués y, en invierno, un parador en la bajada desde el Tibidabo hacia San Cugat. El turismo empezó y, por la necesidad de profesionales, a los que todavía no estábamos muy forjados nos tocó ocupar puestos de mucha responsabilidad. Eso suponía una carga psicológica y física muy fuerte. Pedí dos años de excedencia y, cuando llevaba dos meses aquí en Fuengirola, les dije: ‘no me esperéis que no voy a volver’. Había vuelto a Andalucía, que es donde nací. Nací en Granada, al lado de la Virgen de las Angustias. Me sentía -y me siento- estupendamente en la Costa del Sol. Por aquí pasaba gran parte del futuro del turismo en España. Más, incluso, que por la Costa Brava. Aquí no tenemos la tramontana, que en determinadas fechas es insoportable. Además, el turismo es algo imparable. Es una necesidad social. Esa necesidad de ocio y de descanso siempre existirá".

Amigo de Dalí

Precisamente, en los años 60, durante su etapa en un hotel de Cadaqués, Norberto del Castillo cultivó cierta amistad con Salvador Dalí. Y, en los últimos tiempos, ha seguido remontándose a lo vivido por él en Cataluña con variados detalles y un amplio catálogo de conocimientos relacionados con el artista de Figueres: "Salvador tenía una doble personalidad. Los que lo conocimos, sabemos que una cosa era el personaje y otra la persona. En su forma habitual, Dalí era una persona normal, más bien tímida, con pocas necesidades. Con un Vichy Catalán ya tenía bastante. Él veía el mundo desde un objetivo diferente. Yo creo que, en el fondo, a Dalí no se le ha terminado de valorar. Y algunas de sus cosas que parecían raras o extrañas tenían su base científica".

Lo conoció hace más de 60 años y, desde entonces, Norberto del Castillo ha reivindicado a Dalí como "un personaje de una validez enorm": "Había cosas que con él cambiaban. Por ejemplo, el primer topless en Torremolinos fue el de Gala. Y mucha gente no entendía que una relación de pareja pudiese ser como aquella. Yo, cuando llegué a Cadaqués, tampoco lo entendía. Lo llegué a entender después, cuando tuve una cierta convivencia con él durante un tiempo. Era una pareja profundamente enamorada. Y tenían esa especie de acuerdo de pareja abierta, que entonces no existía y ahora sí. Pero el respeto como pareja era enorme en el resto de las cosas. Su amor era vital. De hecho, cuando Gala murió, Dalí se hundió". Así acostumbra a relatarlo Norberto del Castillo cuando repasa esos pasajes de su biografía que lo conectan con el mismísimo Dalí, justo antes de encontrar su lugar en el mundo en un paraíso llamado la Costa del Sol.