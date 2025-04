La Diputación de Málaga pide al Gobierno que libere los peajes de la Costa del Sol y Las Pedrizas en circunstancias excepcionales

En un Pleno de la Diputación de Málaga en el que no faltó un minuto de silencio por la muerte del Papa Francisco, los problemas de movilidad de la provincia volvieron a tener una presencia estelar. Todos los grupos políticos -PP, PSOE, Vox y la izquierda de Con Málaga- aprobaron por unanimidad una moción para pedir al Gobierno de España que "en circunstancias excepcionales" se liberen los peajes de las dos autopistas existentes en la provincia: la AP-7 de la Costa del Sol y la AP-46 de Las Pedrizas.

Sin ir más lejos, este acuerdo fue adoptado después de que en la misma sesión plenaria, los alcaldes de Ronda y Arriate, Mari Paz Fernández (PP) y Francisco Javier Anet (PSOE), expusieran la situación de la Serranía tras el corte absoluto de la A-397 que la conecta con la Costa del Sol y pidiesen que se abriera el peaje para los miles de vecinos afectados. De hecho, el desplazamiento para sus trabajos se ha duplicado de una a dos horas por la ausencia de vías alternativas y las obras la mantendrán cerrada inicalmente durante al menos cuatro meses. Además, recientes quedan las retenciones de tráfico en la A-45 entre Málaga y Casabermeja por obras tras otro desprendimiento a causa del temporal, y que incluso tuvieron la barrera levantada de la autopista de Las Pedrizas un día y medio.

Debate tenso

Antes de que se aprobase por unanimidad la moción sobre los peajes, el debate fue especialmente tenso y mostró al PP y al PSOE en los habituales polos opuestos, con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía convertidos en héroes o villanos en función de quien tomase la palabra.

Por ejemplo, el vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP, Cristóbal Ortega, atribuyó al Gobierno de España un "castigo sistemático" a la provincia en materia de infraestructuras, culpándolo del colapso del tráfico y del elevado precio que las autopistas tienen en temporada alta.

Y, después de que Ortega criticase que el Gobierno no haya tenido ningún gesto con los vecinos de la Serranía afectados por la carretera cortada, el socialista José Bernal aseveró que "el corte de la carretera de Ronda es culpa exclusiva del PP, culpa exclusiva de la Junta de Andalucía". "Y no busquen otro culpable, piden que las imprudencias del PP en la Junta las pague el Gobierno de España", afirmó antes de reprochar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "45 días después del corte de la carretera no haya visitado la comarca de Ronda".

Al referirse a la situación de la movilidad, el portavoz de Vox, Antonio Luna, se refirió a "la catástrofe" que supone que "todos los días los malagueños tengan que soportar un atasco". Además, puso el foco sobre el peaje y tildó de "extorsión" el precio que se cobra en la AP-7 costasoleña. "Estoy seguro de que para el Gobierno de Sánchez los malagueños, evidentemente, somos mucho menos que los vascos, porque en Bilbao la AP-68 va a ser libre a partir de 2026", enfatizó.

En cambio, el portavoz de la izquierda de Con Málaga, Juan Márquez, de Con Málaga, criticó que "el PP traiga una moción frente al Gobierno del Estado sin meter a otras administraciones competentes de movilidad que no están haciendo su trabajo". Además, Márquez recordó que Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados -a través del grupo de Sumar- "ha registrado una PNL para que se activen mecanismos de compensación del peaje para los afectados por el corte de la A-397, y otra para que se libere cualquier peaje de España cuando no haya alternativa real de una autovía".

Otras mociones sobre carreteras

El pleno de la Diputación también alumbró por unanimidad otras dos mociones en materia de carreteras: una del PSOE que exige el desdoblamiento de la carretera A-355 entre Coín y Marbella; y otra de Con Málaga para que se culmine el estudio previo de alternativas de mejora de la Red de Carreteras del Estado en la zona este del Área Metropolitana de Málaga y llevar a cabo las actuaciones necesarias para mejorarlas.