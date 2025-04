La candidatura de Málaga para el Centro Nacional de Ciberseguridad pone de acuerdo al Parlamento de Andalucía

La candidatura de Málaga para acoger el futuro Centro Nacional de Ciberseguridad puso de acuerdo este jueves a todo el Parlamento de Andalucía. Los grupos políticos -PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía- aprobaron por unanimidad una Proposición No de Ley del PP para pedirle al Gobierno central que recale en la capital malagueña este organismo tecnológico, al que también aspira otra ciudad española: León.

Esta iniciativa se suma a otra moción ya aprobada en el Ayuntamiento de Málaga por todos los grupos (PP, PSOE, Vox y la izquierda) o al respaldo ya mostrado anteriormente a esta aspiración por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

Este organismo tecnológico se pondrá en marcha al amparo de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que contempla el futuro Centro Nacional de Ciberseguridad como la autoridad nacional competente única en materia de gobernanza de la ciberseguridad.

Debate parlamentario

La primera de las intervenciones en sede parlamentaria la protagonizó el parlamentario andaluz y secretario general del PP de Málaga, el antequerano José Ramón Carmona, quien defendió la PNL propuesta por su grupo político y proclamó que "Málaga tiene que ser la sede nacional del Centro de Ciberseguridad".

"Málaga se ha convertido en el referente absoluto a nivel nacional, no solo por sedes como la de Google que han supuesto un antes y un después, está claro que a nivel nacional -incluso europeo- hay una ciudad referente en ciberseguridad y esa es Málaga", recalcó Carmona.

El parlamentario del PP consideró que "hacer un esfuerzo para que Málaga sea la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad es un paso adelante" y pidió el apoyo "rotundo" a la candidatura de toda la sociedad y del Pleno del Parlamento de Andalucía.

El 'sí' del PSOE

La intervención del PSOE le correspondió al parlamentario y nuevo secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, quien ofreció el "sí" del PSOE andaluz a la instalación en Málaga de esta sede tecnológico, aunque cuestionó las intenciones del PP al proponer esta PNL "que, como todas, no tienen que ver con las competencias de la Junta sino con las del Gobierno de Pedro Sánchez".

Aguilar comenzó asegurando que "el trilerismo político" invita a "no fiarse del Gobierno de Moreno Bonilla". "El ejemplo es el de la Agencia de Salud Pública, todos los grupos apoyamos que se instalara en Granada y los diputados del PP en Madrid se opusieron a que se creara. ¿Señor Carmona, van a hacer lo mismo con el Centro Nacional de Ciberseguridad y en el Congreso van a votar en contra cuando se lleve la ley para crear el Centro Nacional de Ciberseguridad?", puntualizó Aguilar.

"El compromiso de los socialistas es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, el compromiso del PP no sé cuál es porque solo sabe hacer la política de la confrontación o la política 'del mocito feliz' por la obsesión que tienen por ponerse en la foto", llegó a decir el dirigente socialista.

Eso sí, Aguilar se dejó para el final la expresión del apoyo más explícito, convencido de que Málaga es la ciudad ideal para albergar este proyecto "porque gracias a las políticas públicas impulsadas por gobiernos del PSOE primero y del PP después, Málaga es un referente como ecosistema tecnológico"

'El mocito feliz'

El hecho de que Aguilar comparase a Juanma Moreno con un personaje popular malagueño como 'El mocito feliz' no pasó desapercibido para Carmona en su réplica: "Ese a quien usted llama 'El mocito feliz' ha hecho más por Málaga que vosotros de aquí a Lima, y además pido un respeto para 'El mocito feliz', de quien usted se ha reído". Igualmente, Carmona defendió el papel jugado por el alcalde Paco de la Torre: "Fue un visionario y cuando hablaba del Málaga Valley, ustedes se reían de él igual que han hecho ahora con El mocito feliz", agregó el parlamentario del PP.

"Positivo, si se hace bien"

Además, tomó la palabra el parlamentario y presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, y consideró que este Centro Nacional de Ciberseguridad "será positivo si se hace bien". "Pero en Vox no confiamos nada en este Gobierno socialista, comunista y separatista, como tampoco nos fiamos mucho del partido que gobierna en Andalucía, del PP", dijo antes de advertir que esta sede no debe ubicarse "dónde le interese al PSOE o al PP".

"Vamos a estar de acuerdo en que en Málaga funcionará y funcionará bien, podemos llegar a ese acuerdo pero no por un interés partidista sino por el propio potencial de Málaga", expresó Sevilla antes de matizar que el Gobierno central no ha definido aún los detalles operativos del futuro Centro. A su vez, proclamó que "el PP está utilizando el Parlamento para el autobombo cuando el proyecto aún no ha iniciado su andadura en el Congreso de los Diputados". "En Vox tenemos la esperanza de la instalación del Centro Nacional de Ciberseguridad en la ciudad idónea, que ni más ni menos es Málaga", concluyó.

Por su parte, el parlamentario de la confluencia de izquierda Por Andalucía y miembro de Podemos, Juan Antonio Delgado, criticó que esta iniciativa "sea envuelta en el estilo habitual del PP" y "sea una propuesta más de las que hace el PP con su modelo de élites, de marketing político y propaganda". "No negamos la importancia de Málaga como polo tecnológico pero también hay otra Málaga, la de los precios del alquiler desbordado en la que la turistificación está expulsando a la gente de sus casas", indicó antes de defender que "ese Centro Nacional de Ciberseguridad debe ser 100% público, que no tenga una hoja de ruta dictada al mercado". "¿De verdad piensan ustedes que porque Google haya abierto un centro en Málaga ya está todo hecho?", se preguntó Delgado.