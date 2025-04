Vecinos de La Loma y Guadalmar recogen casi 3.000 firmas para contar con un transporte público de calidad

Las asociaciones de vecinos de la Loma de San Julián y Almar, de Guadalmar, han recogido casi 3.000 firmas como protesta al problema de transporte público que llevan padeciendo desde hace un tiempo.

Ya han mantenido varias reuniones con la concejalía del Distrito 8 y últimamente con la de Movilidad, con la representación de la EMT, con el objetivo de que haya un medio de transporte público que acerque a los residentes al centro de salud de Puerta Blanca; ahora la parada más próxima está a algo más de un kilómetro.

Imposible llegar a la parada

Cada vez hay más población y más personas mayores con limitaciones que viven en estas dos barriadas y en la Vega de Oro o Campo de Golf, y las que aún sin ser mayores, ocasionalmente o de forma permanente con limitaciones físicas, les resulta imposible llegar desde la parada del bus 5 hasta el centro de salud, y ello obliga a gastos extraordinarios no siempre posibles como taxis.

Ya han sido recogidas 3.000 firmas. / La Opinión

Los vecinos argumentan que esta situación es fácilmente solucionable, bien estableciendo un bus o microbús circular, o bien, modificando ligeramente el recorrido del bus 5.

Negativa por respuesta

También manifiestan que siempre que han tenido ocasión de plantear este asunto han chocado frontalmente con la oposición del gerente de la EMT, basada en un supuesto estudio que realizó la UMA hace años. "Los argumentos ofrecidos para decir ‘no’ son pobres, y no hay argumentos en contra de nuestras propuestas que tengan sustancia. Tanto el esgrimido por la concejala de que no se pueden conseguir más autobuses porque no se fabrican o tardan mucho tiempo, como el que no se pueden contratar más conductores por las limitaciones presupuestarias. Vienen a contestar cuestiones que no son las que se plantean, sin buscar soluciones. Ello en una zona con graves problemas de movilidad dado el incremento de zonas comerciales cada vez más grandes que mueven gran cantidad de población hacia y desde ellas", comentan representantes de ambas asociaciones vecinales.

Por ello, solicitan en el plazo más breve posible una reunión para buscar soluciones, antes de acudir a otras instancias o a otro tipo de protestas vecinales.