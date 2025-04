Ciencia, nutrición e IA: Málaga lidera un proyecto europeo para combatir el envejecimiento cerebral

Investigadores de Países Bajos, Italia, Rumania y España, liderados por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) se han propuesto identificar estrategias nutricionales efectivas para prevenir y revertir el deterioro cognitivo asociado a la resistencia a la insulina, un trastorno metabólico común que afecta al cerebro y que se ha relacionado con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Se trata del proyecto europeo NUTRICIA (Nutritional Therapies for Recovery of Insulin-resistance-mediated cognitive impairment and Aging), una ambiciosa iniciativa científica que unirá ciencia, nutrición e inteligencia artificial para abordar cómo la resistencia a la insulina y los desequilibrios metabólicos contribuyen al deterioro cognitivo y al envejecimiento no saludable.

La iniciativa se dio a conocer en Málaga el pasado 24 de abril en una reunión de lanzamiento que se celebró en la sede de Ibima y que congregó a todos los socios del consorcio. El objetivo del encuentro era sentar las bases del trabajo colaborativo y definir las primeras fases de actuación de NUTRICIA.

Duración

Según explican desde Ibima, el proyecto, que comenzó el 1 de abril de 2025 y tiene una duración de 36 meses, ha sido financiado en la convocatoria NutriBrain JTC 2024 del programa europeo ERA4Health, y está coordinado por el doctor Fernando Rodríguez de Fonseca, investigador principal del grupo de Neuropsicofarmacología en Ibima Plataforma Bionand.

Reunión de lanzamiento en la sede de IBIMA Plataforma BIONAND / L.O.

Asimismo, subrayan que la iniciativa cuenta con la participación de un “sólido consorcio internacional” formado por la Erasmus Medical University of Rotterdam (Países Bajos), la Sapienza University of Rome (Italia), las empresas biotecnológicas Holisum SL (Rumanía) y Euronutra (España). Entre todos los investigadores explorarán cómo la administración de ingredientes naturales, como los presentes en el algarrobo, pueden influir en el deterioro cognitivo leve.

Enfoque multidisciplinar

El proyecto destaca por tener un enfoque multidisciplinar e innovador, ya que combinará grandes estudios poblacionales, modelos experimentales y ensayos clínicos. En concreto, los investigadores llevarán a cabo un análisis retrospectivo del Estudio de Rotterdam, que es una de las mayores cohortes epidemiológicas de Europa, para estudiar la relación que existe entre los hábitos alimentarios, los biomarcadores metabólicos y el riesgo de deterioro cognitivo.

Por otro lado, realizarán modelos preclínicos de obesidad inducida por dieta. Según explican desde Ibima, estos modelos permitirán desentrañar los mecanismos moleculares que vinculan la resistencia a la insulina con el deterioro neuronal.

Ensayos en pacientes

Asimismo, se elaborarán ensayos de intervención nutricional en pacientes con deterioro cognitivo leve, administrando sensibilizadores de insulina como D-Pinitol o D-chiroinositol, (que son productos naturales de calidad farmacéutica generados por EURONUTRA) y haciendo seguimiento de múltiples parámetros durante dos años.

Por último, el proyecto también plantea la modelización mediante inteligencia artificial (IA), que integrará todos los datos clínicos, preclínicos y nutricionales para desarrollar herramientas predictivas que faciliten intervenciones personalizadas y preventivas.

Desde Ibima apuntan que el proyecto NUTRICIA se enmarca dentro del creciente interés internacional por comprender cómo la nutrición y el metabolismo influyen en la salud del cerebro y el envejecimiento. “Este proyecto pone a Málaga y a Ibima Plataforma Bionand en el centro de una investigación puntera con gran impacto potencial en la prevención de enfermedades neurodegenerativas”, concluyen.