El PSOE pide al Ayuntamiento medidas "para acabar con la presencia de ratas"

El grupo municipal socialista ha criticado "la ineficacia" en el control de ratas por parte del Ayuntamiento de Málaga y ha exigido "medidas urgentes" para "garantizar la salubridad en los barrios". La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, ha afirmado que "es más que evidente que la desratización en nuestra ciudad no funciona y es ineficaz. La presencia de estos roedores en nuestra calles y parques se ha convertido en una problemática cada vez más frecuente y preocupante".

También Medina ha advertido de que "la inacción y pasividad" del alcalde y su equipo de gobierno "está generando un grave problema de salubridad pública al no destinar los recursos suficientes para erradicar esta presencia de ratas, que cada vez se extiende a más lugares".

"Ya no solo las vemos en solares abandonados convertidos en escombreras, en arroyos que no se limpian o cerca de los contenedores de basura, sino también en los árboles junto a las viviendas, en parques infantiles, en los paseos marítimos y en los jardines de la ciudad", ha agregado en un comunicado Medina.

En concreto, la socialista ha puesto como ejemplo la situación en la calle Montañez Ruiz, en el barrio de Girón-Delicias, "donde los vecinos enfrentan a diario un gran problema de presencia de ratas debido a árboles huecos que han hecho madrigueras y que, además, entran en sus viviendas".

La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, en el barrio de Girón-Delicias junto con vecinas / L.O.

"Los vecinos está desesperados porque no se les da una solución, a pesar de que lo venimos denunciando año tras año. Necesitan respuestas y acciones concretas para resolver esta situación que afecta a su bienestar a la seguridad de sus familias", ha añadido.

Ha incidido, además, en que este problema "se ve agravado por la inexistente actuación de poda y de mantenimiento del arbolado de la calle por parte de Parques y Jardines". Medina ha señalado que "los vecinos ya están cansados del abandono que sufren sus barrios en todos los sentidos, pero sobre todo en estos aspectos que afectan a la salud pública".

Por ello, ha exigido al alcalde que "deje de mirar para otro lado y ponga remedio a esta preocupante situación, porque si tuviera las ratas en la puerta de su casa, seguro que actuaría de otra forma".