Así se hizo la Tabacalera de Málaga

Recordaban, en la revista Jábega, Alejandro Pérez-Malumbre y Silvia González Hernández, que la primera fábrica de tabaco de Málaga estuvo en el palacete de calle Salinas,6 y funcionó al menos entre 1728 y 1737. Los documentos que describen la casa de entonces mencionan un almacén y un espacio para exponer al sol las hojas de tabaco. Quizás fuese ese su cometido, más que la manufactura.

Como destaca el profesor de la UMA Francisco Rodríguez Marín, en un trabajo para la revista Péndulo, de lo que sí hay clara constancia es de que la Aduana, finalizada en 1829, estuvo funcionando desde ese año y hasta 1839 como Real Fábrica de Tabacos.

A partir de entonces, la centralización de las dependencias de la Hacienda Pública acabaron con ese uso; pero las autoridades malagueñas no cejarían hasta volver a contar en la capital con tan pingüe negocio estatal.

Parcela de las obras en Huelin en 1923. Detrás, la fábrica de abonos -luego de la Cros- y a la derecha la recién terminada fábrica de Los Guindos. / Archivo Díaz de Escovar Fundación Unicaja

De hecho, en 1884 el Ayuntamiento negoció con la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT) esa posibilidad, y hasta Pedro Antonio de Orueta ofreció vender un terreno que tenía en La Malagueta; en concreto, a espaldas del desaparecido fuerte de San Felipe y la Capilla del Puerto; recuerda el profesor Rodríguez Marín.

El visto bueno a esa fábrica en La Malagueta no se produjo hasta 1896, gracias al malagueño don Antonio Cánovas del Castillo. Pero el asesinato del estadista dos años más tarde truncó la empresa.

Tarragona y Málaga

En realidad, no pudo hacerse realidad una fábrica de tabaco en Málaga hasta 1922 y gracias al ministro malagueño de Hacienda Francisco Bergamín; pues como destaca Francisco Rodríguez Marín, el proyecto inicial era edificar, únicamente, una fábrica de tabacos en Tarragona; pero el ministro se plantó y no aprobó la fábrica catalana hasta que un real decreto de mayo de 1922 no autorizó la de Málaga.

Como recuerda María Lourdes Royo Naranjo en un trabajo para unas jornadas andaluzas sobre Patrimonio Industrial, las dos fábricas son muy parecidas en cuanto a edificios, volúmenes y disposición; si bien de estilos diferentes, pues la de Tarragona se decantó por un aire grecorromano, mientras que la de Málaga eligió el regionalismo andaluz.

Inicio de los trabajos para construir los almacenes de rama de la Tacabalera. / Archivo Díaz de Escovar Fundación Unicaja

Para levantarla, el Estado compró a los señores España y Enciso 122.00 m2 de la antigua Hacienda de San Rafael, en Huelin, un terreno que se empleaba como vertedero, y que tenía a su espalda, en el litoral, la fábrica de abonos de La Trinidad -luego de ácido sulfúrico de la Cros- de la que hoy se conserva la chimenea y, un poco más lejos, se estaba levantando la fábrica de Los Guindos, que se completaría en 1923.

Los autores de la Tabacalera de Málaga fueron un equipo formado por los ingenieros industriales de la CAT Juan Francisco Delgado y Carlos Dendariana, además del ingeniero de Caminos Fernando Guerra, auxiliados por el arquitecto García Morales.

De la dirección de las obras se encargó el ingeniero industrial Francisco González-Estéfani Beltrán de Lis, y a cargo de la construcción estuvo como contratista el conocido malagueño Antonio Baena Gómez.

Precisamente, la letra y firma de Francisco González-Estéfani aparecen en el voluminoso álbum de fotos que documenta la construcción del complejo de edificios, contabilidad incluida, y que conserva el Archivo Díaz de Escovar, donación de la familia del ingeniero.

El álbum fotográfico y documental de la construcción de la Tabacalera, en el Archivo Díaz de Escovar (Museo de Artes Populares, Fundación Unicaja). / Álex Zea

En 1988, el recordado periodista Julián Sesmero ya dio a conocer en su libro ‘Hechos, gentes y curiosidades de Málaga’ este tesoro, en el que no faltan los mordaces comentarios del ingeniero González-Estéfani.

Para levantar los 11 edificios del complejo trabajaron unas 1.800 personas y se emplearon cerca de mil toneladas de hierro. Además, gracias a raíles y vagonetas, se pudo acelerar el trabajo.

Las impresionantes fotografías comienzan con la ceremonia de la primera piedra, presidida por el alcalde Narciso Briales, el 23 de julio de 1923.

Otras instantáneas nos muestran la realización de la pilotación, parte de la maquinaria empleada, las estructuras internas de los futuros almacenes, e incluso un túnel de 80 metros de largo para comunicar los talleres de cigarros y cigarrillos; sin olvidar pruebas de estanqueidad en las azoteas, convertidas en albercas temporales.

Pruebas de estanqueidad en la terraza de uno de los edificios de la Tabacalera. / Archivo Díaz de Escovar Fundación Unicaja

El cambio de rumbo

La mordacidad del ingeniero director de las obras estaba justificada, porque los trabajos, pese a marchar bien, sufrieron parones injustificados, así como un cambio de rumbo decidido en las altas esferas: la Tabacalera no se destinaría a fábrica de tabaco sino a centro de fermentación de tabaco, para sustituir al de Sevilla.

El edificio, prácticamente listo desde 1928, no se entregó al Servicio Nacional de Cultivo de Tabaco hasta 1931, y no empezó a funcionar hasta el año siguiente, recuerda María Lourdes Royo Naranjo.

Hasta 1977 la Tabacalera no cumplió la función para la que fue construida: el día 5 de diciembre se abría la Fábrica de Tabaco de Málaga. Cerró en 2002.

