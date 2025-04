Una app ‘made in Málaga’ para afrontar la nueva Selectividad

Queda poco más de un mes para que los estudiantes malagueños se enfrenten a la Selectividad o Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los días 3, 4 y 5 de junio el alumnado que ahora cursa 2º de Bachillerato se enfrentará a unos exámenes que despiertan este año más nervios de los habituales al llegar con novedades: preguntas menos teóricas y más competenciales, una menor posibilidad de elegir ejercicios y mucho cuidado con las faltas de ortografía, que penalizarán más.

Estudiar, organizarse y mantener la calma es la mejor fórmula pero hay herramientas que pueden ayudar como la app que han creado dos malagueños, Selectividad Meraki, una herramienta que no sólo ofrece apuntes resumidos de las asignaturas y ejercicios, sino que incluye además técnicas para planificarse y hacer este periodo intensivo de estudio más llevadero.

El móvil, como ayuda al estudio

María García, docente especializada en clases particulares en su academia Espacio Educativo Meraki, explica que la idea de esta app surgió a principio de curso, al ver a su alumnado más "asustadillo" de lo habitual con la nueva Selectividad. "Quería hacer algo que les sirviera de apoyo, que pudieran repasar y que, como usan tanto los móviles, fuera sobre todo muy interactivo. Que no fuera sólo ponerse delante del escritorio a estudiar", comenta. Junto a su pareja, José García, que desarrolla aplicaciones y trabaja en la academia de oposiciones Opospills, María ha lanzado esta app para preparar la Selectividad "de forma organizada, práctica y sin tantos agobios".

Alumnado durante la Selectividad de 2024 en Málaga. / Álex Zea

El alumnado tiene acceso hoy a numerosas páginas web con el temario y ejercicios prácticos, pero Selectividad Meraki, además de estar adaptada al nuevo modelo que arranca este curso, incluye un práctico sistema de planificación y seguimiento personalizado e incluso hábitos saludables para afrontar estos días de estudio.

La profesora María García, finalista dos veces en los Premios Educa Abanca Mejor Docente de España, explica que esta herramienta está organizada en varios apartados: información sobre la propia Selectividad, temarios de las asignaturas, ejercicios y ‘tracker’ -una especie de organizador de tareas para tener muy claro lo que se ha estudiado ya y lo que queda pendiente-.

Y, por supuesto, ofrece multitud de ejemplos de exámenes de años anteriores y ejercicios adaptados al modelo que se estrena este curso con la Lomloe. "Hay vídeos explicativos, los apuntes resumidos, esquemas, ejercicios y prácticas resueltas. Y también ejercicios interactivos para hacerlos directamente en la app", detalla.

Otro de los apartados más interesantes es en el que explica como usar de forma eficaz chatGPT, al que los estudiantes recurren sobre todo para que les resuelva ejercicios y poco más: "Les digo ejemplos de como hablar con chatGPT para que les ayude, que les cree modelos de exámenes, que les haga una autoevaluación o esquemas".

Un complemento

La malagueña María García hace hincapié en que la herramienta que ha creado sirve de acompañamiento al estudio, "es un complemento para que los alumnos lleguen bien preparados y se sientan seguros" en ese "periodo de estrés que son esas dos semanas".

Asegura que la nueva Selectividad no es más difícil, sino que hay que prepararla de otra manera. Por eso, la app ofrece más ejercicios que piden, por ejemplo, relacionar conceptos o más ejemplos de comentarios de texto.

En su opinión, el principal error que cometen los estudiantes a la hora de estudiar para Selectividad es "el no saber organizarse y que el tiempo que dedican al estudio realmente no les cunde". Además, la docente no pasa por alto la distracción que suponen el móvil y las redes sociales: "Por eso intento meter el móvil en el estudio, pero de una forma educativa, que les sirva al menos para aprovechar el tiempo".

A los alumnos malagueños que este año tienen que hacer la PAU, les aconseja "que confíen en ellos mismos, en todo lo que han estudiado ya durante el curso, que se tomen un tiempo para planificar qué necesitan repasar y que esa planificación incluya comidas saludables, hacer descansos y periodos de estudio cortos, no cuatro horas seguidas".

Esta docente y empresaria usa su app en las clases con sus alumnos de Espacio Educativo Meraki, pero también está disponible a un precio asequible en su instagram: @espacioeducativomeraki.

"Se paga por asignaturas o por todas juntas. Es como un curso online para el último empujón. Para quienes quieran repasar y necesitan un refuerzo pero no tanto como para apuntarse a un curso intensivo", explica. En su academia, en la barriada de Churriana, las dos últimas semanas de mayo ofrece este tipo de cursos, que incluyen sesiones se asesoramiento y "acompañamiento emocional". Porque para afrontar la Selectividad con éxito hay que cuidar todos los aspectos.