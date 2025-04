¿Qué hacemos con los alimentos de la nevera tras el apagón en Málaga?

Miles de malagueños se hacen este martes la misma pregunta: ¿Qué hago con los alimentos que tengo en la nevera? Los expertos lo tienen claro: la respuesta dependerá de la cantidad de horas que hayan estado nuestros electrodomésticos si luz.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición explica que si la nevera ha estado cerrada durante todo el tiempo y el apagón no ha superado las cuatro horas, no debemos preocuparnos porque el frigorífico habrá mantenido la temperatura por debajo de los 5ºC y la cadena de frío habrá permanecido intacta.

En cambio, si el corte de luz ha durado más de cinco horas, como ha sucedido en numerosos hogares de Málaga, los expertos aconsejan tirar los alimentos perecederos que tengamos en la nevera, como carne, pollo, pescado, huevos, leche, queso fresco, así como las sobras de comida que tengamos guardadas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria es clara: si han pasado más de cuatro horas es muy probable que la nevera haya subido de los 5ºC, a partir de los cuales los alimentos pueden deteriorarse así que lo mejor para evitar una diarrea es tirar los alimentos perecederos a pesar de que tengan buen aspecto "aunque los cocine a temperatura adecuada".

También es conveniente tirar las verduras y ensaladas ya preparadas, si el corte de electricidad ha sido mayor de cuatro horas, aunque las frutas y verduras enteras pueden consumirse si presentan buen aspecto, siguiendo las recomendaciones habituales para su lavado.

Congeladores

Otra cosa bien distinta son los congeladores ya que pueden mantener la temperatura de congelación durante 24-48 horas, si no se abren las puertas, según los expertos.

Además, los alimentos se pueden volver a congelar si no se han descongelado completamente y mantienen cristales de hielo en la superficie, la dureza y la sensación de frío.

En zonas donde el corte haya durado más de 24 horas es conveniente comprobar que los alimentos no se hayan descongelado completamente, en cuyo caso, se pueden volver a congelar. Si no se han descongelado y la temperatura no ha superado los 5ºC se pueden consumir en el día. "Si no se tiene claro cuánto tiempo han estado descongelados, lo mejor es descartarlos si no están fríos al tacto", afirman.

Otros alimentos

En cambio, otros alimentos no perecederos como refrescos, conservas, bebidas alcohólicas o chocolate que suelen almacenarse en el frigorífico, aunque no lo necesitan, pueden mantenerse en perfectas condiciones sin frío y consumirse sin problema.

Inventario

Lo mejor, según el catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Antonio Valero, es hacer un pequeño inventario y clasificar aquellos que tienen una periodicidad más corta de aquellos que son menos perecederos.

Si la comida está refrigerada, se deben consumir preferentemente los alimentos que ya están abiertos. La comida con una fecha de caducidad próxima o que ya está preparada de días atrás habría que consumirla de manera inmediata o directamente tirarla.

En cambio, los alimentos sin fecha de caducidad, o más estables, como ciertos embutidos, quesos curados o productos envasados se pueden conservar unos días.

Menos preocupante son los alimentos guardados en el congelador ya que estos aparatos pueden mantener el frío entre 24 y 48 horas aunque estén sin electricidad, siempre que no se hayan abierto las puertas.