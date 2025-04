Arde un vehículo en la autovía A-7 a la altura de Benalmádena

La A-7 o autovía del Mediterráneo, una de las carreteras más transitadas de la provincia, ha sido escenario este martes de un incidente en el que un coche ha salido ardiendo, afortunadamente sin heridos.

Los hechos han ocurrido a las 16.17, cuando se ha reportado una llamada al Servicio de Emergencias 112 Andalucía informando de que un turismo había salido ardiendo en esta autovía, a la altura de Arroyo de la Miel, en la intersección con la autopista a la entrada de Benalmádena y a escasos metros del teleférico.

Zona del accidente en la A-7-. / DGT

El vehículo, que transitaba en dirección a Málaga, se encontraba apartado en el arcén en el kilómetro 1003 de la A-7, donde los bomberos y la Guardia Civil han podido atender a los ocupantes del coche, que según los testigos que se encontraban en la zona durante el momento del incidente, eran dos.

Según han informado los servicios de emergencias, este suceso no ha causado percances con ningún otro vehículo que transitaba en ese momento por la autovía y las posibles causas que han podido originar el fuego aún se desconocen. No se ha informado de heridos hasta el momento y el tráfico en la A-7 no se ha visto afectado.