La búsqueda frenética de velas y linternas continúa en Málaga el día después del apagón: las tiendas siguen desabastecidas

"No nos quedan", "todo vendido", "no hay nada para vender" son las respuestas que en la mayoría de bazares de Málaga se escuchan ante el aluvión de ciudadanos que han acudido a estos establecimientos en busca de los productos más demandados tras el apagón que sumió este lunes a Málaga en la más profunda oscuridad: velas, linternas y pilas.

Vacías. Así se encontraban este martes las estanterías de un bazar situado junto al Mercado de Tarazana de la capital, donde desde este lunes a las cuatro de la tarde no disponían de linternas ni pilas por el aumento desmesurado de personas reclamando estos productos, así como las velas y cerillas, de las que apenas quedaron unidades disponibles durante la tarde.

"Lo que más hemos vendido han sido velas, linternas, cerillas, agua y papel higiénico", señalaba este lunes Claudia, una de las trabajadoras del establecimiento. Una situación que se recrudeció durante las últimas horas del día, cuando finalmente se acabaron todas las velas disponibles. "Ayer vendimos hasta las velas negras que teníamos", indica este martes Ruth, otra de las trabajadoras, mientras hace frente a la gran cantidad de clientes que se encuentran en el local en busca de bienes de primera necesidad.

Durante el apagón, tuvieron que hacer frente al incremento de ventas con calculadoras, lápiz, papel y cobro en metálico ante la falta de suministro eléctrico. Pero la dificultad para bajar la persiana mecánica les hacía presagiar una larga noche: "Todo sea que tengamos que dormir aquí", explicaban.

Sin embargo, tras una tarde de bullicio y compras compulsivas, decidieron cesar la actividad a las ocho de la tarde y lograr cerrar finalmente la persiana de forma manual. "Nosotros ya estábamos cerrados y la gente estaba en la puerta pidiéndonos que abriéramos porque querían entrar", indica Ruth.

Continúa la alta demanda de iluminación en Málaga tras el apagón

Ante la falta de suministros de productos de iluminación que tenían durante la jornada, a primera hora de la mañana se han hecho con unas nuevas lamparillas a pilas, unos objetos que apenas les ha dado tiempo a colocar en sus estanterías ante las constantes peticiones de sus clientes. "Dame dos de esas", le pide una malagueña a la trabajadora. "Estas son las buenas", afirma otra, que también ha adquirido un buen suministro de pilas para mantenerse iluminada por si vuelve a suceder un apagón como el de este lunes.

"Ayer no dimos abasto", señala la encargada de la tienda Electrónica Caballero Valverde mientas atiende a dos clientas que buscan linternas y radios, otro de los objetos más deseados de la jornada.

Lo mismo le ha ocurrido a Álex, el trabajador de otro bazar de la ciudad, que asegura que muchos ciudadanos acudieron a su establecimiento en busca de velas y linternas a pesar de que no comercializan estos productos. "Y vinieron muchos extranjeros pidiendo que le cambiáramos el dinero de su país, como dólares y libras, por euros porque no tenían dinero ni cómo pagar, pero les tenía que decir que aquí no estamos autorizados para eso", relata el joven.

Los malagueños continúan en busca de linternas y velas el día después del apagón en Málaga. / La Opinión

Además, destaca el nerviosismo que presentaban los visitantes, que incluso llegaron a preguntarle por posibles lugares donde dormitar por las dificultades que encontraban para acceder a sus hoteles y hostales. "Decían que no sabían cómo iban a llegar y que no tenían dinero en metálico. Estaban muy asustados", asegura.

Una situación parecida vivió Carina, propietaria de otra tienda del centro de la ciudad, que tuvo que pedir a los clientes que abandonaran el lugar por el temor a posibles saqueos. "Ojalá no tenga que dormir aquí, pero tendré que esperar dentro a que se pueda bajar la persiana", señalaba este lunes dentro del negocio, que se mantenía sumido en la oscuridad. Una situación que finalmente no se tuvo que producir, pues a las cinco de la tarde logró forzar la persiana para cerrarla.

"Y hoy esto está siendo un no parar, está viniendo muchísima gente", explica la mujer. A todos ellos les ha tocado volver a una 'normalidad' a medias en la que muchos de los dispositivos de cobro continúan fallando y las persianas vuelven a la actividad a duras penas. Y en la que la resaca del temor vivido este lunes y el nerviosismo de que pueda repetirse ha llevado a los malagueños a lanzarse a las calles en busca de todo aquello que echaron en falta este lunes para mantener intacta su seguridad.