Expertos malagueños analizan el apagón: "Es una situación sin precedentes"

Aún no se conoce el origen del apagón que dejó a toda España sin luz. Mientras se investigan las causas, proceso que aún llevará varias semanas, algunos expertos del sector eléctrico intentan buscar respuestas al origen del apagón con la poca información que existe sobre el tema.

Situación única

"Es totalmente excepcional que 55 millones de personas se queden sin luz", cuenta Juan Antonio Aguado, Catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Málaga. El corte de suministros se produjo tras la pérdida de 15 gigavatios en 5 segundos, una cifra que supone el 60% de la generación en la red eléctrica de todo el país: "Nuestro sistema tiene un 99,99% de fiabilidad, pero siempre hay una posibilidad de que pasen estas cosas", comenta Aguado.

Su hipótesis es la de la multitud de fallos que provocaron un colapso en el sistema. "La configuración del sistema es de N-1, es decir, que cuando falla una central, hay otra línea en el sistema que opera con normalidad para que este no se caiga. Por lo tanto, tuvo que haber más de un fallo al mismo tiempo". José Zayas, decano del Copitima (Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros de Málaga), coincide con este punto de vista: "El control de las redes eléctricas está duplicado por si ocurre algún imprevisto con la red principal, pero si la energía no llega al control encargado de hacer la sustitución y la demanda se excede, este no puede hacer nada".

Un único sistema para operar, la clave del apagón

España y Portugal operan como si fueran un mismo sistema, por lo que no es de extrañar que si se originan problemas en los suministros de un país provoque "un efecto dominó", según ha calificado José Zayas, que afecte de manera proporcional al otro. Además, la conexión con Francia también se diluyó debido a la pérdida de los 15 GW en 5 segundos: "La pérdida de esta interconexión fue lo que provocó el cero (nombre técnica del apagón) en España", dice Aguado.

La investigación dictará si se deben tomar medidas

La investigación será realizada por Red Eléctrica, con un análisis forense que determinará el origen de la situación mediante el análisis de datos. "Por el momento, se ha descartado la posibilidad del ciberataque, pero tardaremos un tiempo en conocer lo que ha pasado", comenta el catedrático, que se muestra preocupado por las hipótesis sin niguna base que se puedan difundir por algunas plataformas como las redes sociales durante estos días.

Además del punto de origen, queda por conocer la energía que lo causó, ya que el sistema eléctrico español combina varias: nuclear, hidroeléctrica, la de ciclos combinados, la solar fotovoltáica y la eólica. "Las dos últimas son las que ocupan mayor volumen, en torno al 74% del sistema", analiza Aguado.

Tanto Aguado como Zayas se muestran seguros de que una vez se conozcan las razones que originaron el cese de suministros, se tomarán las medidas corresponidentes para reforzar al sistema. "El mundo actual no está preparado para funcionar sin electricidad. Se pierde la comunicación y nos ponemos muy nerviosos, así que se buscarán soluciones para que esta situación no vuelva a ocurrir hasta dentro de muchos años", cuenta el decano.

Por su parte, el catedrático de la UMA, aunque se muestra seguro de que se resolverá el problema, se enfoca en dos puntos distintos: "Después de la investigación se reforzará la fiabilidad del sistema, pero nunca será efectiva al 100%, así que esto puede volver a pasar, aunque de manera remota", cuenta.

Además, una reforma de esta escala no será gratuita: "Va a suponer un coste adiccional, pero es importante hacerla. Si algo ha quedado claro con esta situación, es lo vulnerables que somos como sociedad", concluye el catedrático.