160 personas pasan la noche en la estación de tren María Zambrano, que afronta una mañana de largas colas

Un total de 160 personas que tenían que haber cogido ayer lunes sus trenes de vuelta a sus ciudades de residencia, cancelados por el apagón que afectó a la España peninsular, han pernoctado esta noche en la estación María Zambrano de Málaga y afrontan ahora una mañana de martes de grandes colas para pedir información sobre cuándo podrán viajar a sus hogares. A la estación también están llegando conforme pasan las horas muchas personas que también están pendientes de coger un tren, pero que ha podido dormir en hoteles, pensiones o en casa de algún familiar.

Noa, una estudiante de diseño gráfico de Madrid, es una de las viajeras que ha tenido que dormir en las camas desplegadas por Cruz Roja, que también ha suministrado mantas, comida y bebida a todas estas personas para que pasaran la noche lo mejor posible. Ella, junto a dos amigas, llevan cuatro días en Málaga en viaje de ocio, y tenían el tren de regreso ayer a las 20.00 horas. Fue a partir de las 21.00 horas cuando se permitió el paso a la estación a todas las personas con billete que quieran pasar la noche en la María Zambrano de Adif.

"Hemos pasado bien la noche, dentro de lo posible, porque al menos hemos tenido un techo para dormir, pero ha sido duro porque ha sido difícil dormir... el ruido, el traqueteo de la gente", comenta Noa sentada en la cama en la que ha pasado una madrugada que seguramente nunca olvidará. Sus dos amigas duermen todavía a su lado.

Lógicamente, el cansancio hace mella en los cuerpos, con el problema añadido de no saber cuándo tendrán un tren disponible para llegar a casa. "Estamos ahora a la espera de información Ojalá podamos llegar lo antes posible para descansar. Nuestra vida está en Madrid", apunta.

"A todos nos tenían sin información"

Las colas en Vialia para pedir información son un hervidero de casuísticas. Manuela e Isabel, por ejemplo, son de Barcelona y tenían el tren de regreso desde Málaga a las 8.20 horas de este martes. De momento, les han dicho que hasta las 16.20 horas no estaría previsto su trayecto, y todo eso si las cosas evolucionan de forma favorable.

"Estábamos pasando unos días en Málaga y volvíamos hoy. Imagínese el panorama. Vinimos ya ayer por la tarde a preguntar y nos encontramos la estación cerrada. Había mucha gente, pero a todo el mundo nos tenían sin información", comentan, indignadas por la situación.

Salvador es un estudiante de Almería que cursa estudios en Zaragoza. "Llegué a Málaga ayer por la tarde, justo casi cuando se fue la luz y tenía que haber cogido el AVE a las 15.00 horas. He pasado la noche en un hotel porque no sabía si podía pasarla en la estación, ya que cada uno decía una cosa. No había información. A ver qué nos dicen, porque tengo que retomar las clases", afirma desde la cola.

Jose vive en Madrid y tenía el AVE de vuelta ayer a las 15.40 horas. "No pude ni entrar en la estación, porque estaba acordonada", relata. Por fortuna, trabaja en una empresa que gestiona residencias de estudiantes, por lo que ha tenido posibilidad de pasar la noche en una habitación libre. Ahora espera información sobre su tren de vuelta a Madrid. "De momento, no sé nada. El problema es que hoy se junta la gente que salíamos ayer con lo que tienen tren hoy. Habrá que tener confianza y echarle paciencia", explica.

También hay malagueños que se acercan esta mañana a la estación María Zambrano. Ángeles tiene un tren mañana miércoles para Barcelona y quiere saber si estará operativo o no, para gestionar el cambio. "Pensé que esto no iba a ser tan caótico, pero el apagón está resultando catastrófico. Es una vergüenza que pase algo así en el siglo XXI", asevera.