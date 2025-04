Los negocios de Málaga calculan las pérdidas y vuelven a la 'normalidad' tras el apagón: fallaron los dispositivos y las persianas

Francisco acudió este lunes a su negocio, el bar 'Framil', situado en pleno centro de Málaga, como un lunes más. Encendió las máquinas, empezó a servir comandas y se preparó para recibir a las decenas de clientes que suelen asistir a su establecimiento cada día.

Pero todo cambió a las 12.33 horas. Un apagón que sumió a toda Málaga en la más profunda oscuridad, incomprensión e incomunicación y le obligó, como a otros tantos trabajadores y dueños de establecimientos, a mantenerse a oscuras a las puertas de su negocio para evitar posibles pillajes y robos ante la imposibilidad de bajar las persianas mecánicas.

"Estuve aquí hasta las doce de la noche, que volvió la luz. Me quedé en una silla para que no entrara nadie. La calle daba miedo, no había nadie, nada más que extranjeros perdidos pidiendo ayuda porque no podían llegar a los hoteles y no tenían donde quedarse", explica Francisco. Como gran parte de los negocios de la ciudad, este apagón no solo ha provocado la pérdida de los ingresos que recibirían un día corriente con luz, sino también de todo el género que se encontraba en los frigoríficos. "Se nos ha echado a perder todo", asegura mientras atiende este martes con normalidad a los clientes que esta mañana ya sí han podido disfrutar de sus platos.

En 'El Rinconcito' se vieron obligados a romper la persiana para poder cerrarla. / La Opinión

Lo mismo le ha ocurrido a Rebeca en el restaurante 'El Rinconcito', donde se vieron obligados a romper el mecanismo de la persiana para poder cerrarla de forma manual y, así, no dejar desprotegido su establecimiento. "Tuvimos que subirnos a la escalera, quitar la placa que tiene, romperlo y bajar la persiana entre todos los camareros porque era muy complicado y pesado, pero al menos pudimos cerrar a las tres de la tarde", asegura la mujer mientras prepara su local para la vuelta a la normalidad de este martes. Y añade: "Pero hasta entonces, estábamos a oscuras y sin dejar a pasar a la gente".

Por suerte, la rápida respuesta de los trabajadores, que mantuvieron cerrados los congeladores para mantener el frío, ha hecho que sus pérdidas en materia prima hayan sido mínimas, aunque sí estiman que el mantenerse cerrados ayer ha podido costarle unos 5.000 euros, lo que suelen ingresar al día.

Fallos en los dispositivos y mecanismos de persianas en los negocios de Málaga

"Nosotros sí pudimos cerrar porque la persiana tenía un mecanismo manual, pero nos llevamos todo el dinero porque no había cámaras de seguridad ni nada y no nos fiábamos, porque estas cosas suelen sacar lo peor de la gente", explica Fabián, de 'Santa Coffee Roaster', que durante la mañana de este martes ha tenido que reponer de nuevo toda la bollería, panadería y lácteos al haberse estropeado con el apagón.

Tal y como asegura, entre estos desperdicios y lo que hubieran ingresado de permanecer abiertos durante la jornada de este lunes, su negocio ha dejado de ingresar en torno a unos 1.000 euros, "que para una cafetería es mucho".

Desabastecimiento de pan en algunos supermercados de la capital malagueña. / La Opinión

Pero la actividad no solo se ha reactivado este martes con los inconvenientes de falta de producto y ruptura de persianas, sino que en muchos establecimientos aún no han vuelto a funcionar con normalidad los ordenadores, lectores de códigos y datáfonos, lo que ha ralentizado aún más la vuelta a la 'normalidad' tras el apagón. "Estamos llamando a la compañía a ver qué se puede solucionar porque es muy complicado estar sin estos dispositivos", explican desde la cafetería.

De ese modo, son muchos los negocios que durante este martes han tenido que seguir tomando las comandas a mano, cobrando en metálico o ingeniándoselas de formas diferentes para poder reactivar la actividad con los fallos que aún se presentan en los dispositivos.

Es lo que les ha sucedido en el supermercado 'Preba Autoservicio', que han tenido problemas para utilizar los lectores de códigos durante la jornada. Un inconveniente al que se ha sumado otro que han registrado muchos establecimientos de alimentación de la zona: la imposibilidad de servir pan por la falta de abastecimiento en los obradores y panaderías.

Sin pan en Málaga

"Ha venido esta mañana el panadero para avisarnos a nosotros y a todos los clientes que tiene en la zona para que supiéramos que hoy no iba a haber pan", señala María, una de las responsables del negocio. A lo que añade: "La gente ha venido pidiendo pan y productos de primera necesidad, pero les hemos tenido que decir que pan no tendremos hoy porque le ha sido imposible al panadero hacerlo a tiempo".

Javier ha vivido los problemas del día después del apagón por partida doble: en su bar han tenido que tirar todo el pescado fresco que iban a servir durante el lunes, y su mujer, panadera de profesión, ha tenido que acudir a trabajar a las cuatro de la mañana, en cuanto volvió la luz a su negocio, para intentar tenerlo a tiempo para abastecer a los vecinos y locales.

Más suerte han tenido en las panaderías 'Pandimar' y 'el Mimbre', que han vuelto a la normalidad tras horas de incertidumbre: “No he perdido mercancía porque me llevé lo que pude a la otra tienda de Camino de Suárez, donde si teníamos luz”, dicen las encargadas de Pandimar.

Panadería 'El Mimbre'. / La Opinión

Misma suerte corrieron en el Mimbre, que sus congeladores mantuvieron frío lo que había: “Vendimos casi todo lo que teníamos de pan. Hoy ya hemos vuelto a la normalidad”. Una normalidad que se ha producido, pero con retrasos en los repartos: “Nos suministran desde el PTA, por lo que hasta a primera hora de la mañana no teníamos apenas pan".

"Se nos ha echado a perder todo el congelado, menos mal que las neveras sí han aguantado", explica Fran, de un supermercado situado en la calle Salvago del centro de la capital. Esta mañana, la actividad se ha centrado en vaciar los congeladores y revisar todo el género, así como reponer todos los productos de primera necesidad, con el pan y el papel higiénico, convertidos en los principales reclamos de los ciudadanos.

Todo ello después de una tarde de ayer en la que, hasta última hora, tuvieron que esperar en el interior del establecimiento por los problemas para cerrar las persianas.

Negocios llenos en la mañana después del apagón en Málaga capital. / La Opinión

Sin parar. Así han estado durante toda la mañana en la cafetería 'Mala leche' donde, desde primera hora de la mañana, el ritmo ha sido frenético ante la llegada constante de clientes. Una mañana que se ha visto marcada, como en el resto de locales, por pérdidas de todo su género, que han tenido que desechar: "Hemos tirado todos los lácteos y la pastelería, pero por suerte no estamos teniendo problemas para tener pan", cuentan.

Miedo a posibles pillajes por el apagón de Málaga

"Nosotros vendemos zapatillas de más de cien euros, entonces hoy teníamos mucho miedo de encontrarnos la tienda destrozada y que nos hubieran robado", afirma Jacob, trabajador de una zapatería del centro, que tuvo que mantenerse hasta las ocho de la tarde dentro del local a la espera de que la luz funcionara. Al ver que estos problemas se mantenían, tuvieron que romper la pared del local para acceder al sistema eléctrico de la persiana para forzarlo y poder cerrar de forma manual. "Estuvimos buscando durante horas un cerrajero, hasta que ya optamos por romperlo", añade.

Estos problemas con los mecanismos de las persianas que han afectado a la mayoría de los establecimientos de la ciudad provocó que un malagueño quedara encerrado en su cafetería durante más de dos horas. "Como no abrimos los lunes, me fui a la cafetería a adelantar trabajo. De repente, se fue la luz y no podía abrir la persiana, pero pensaba que era algo de mi edificio, así que esperé hasta que pasara un vecino y le dije que subiera los plomos, y ahí me enteré que era algo general", señala Daniel España, de Tu sitio Café.

En ese momento, comprendió que tenía que encontrar la forma de salir, por lo que pidió ayuda a un vecino bombero para desarmar el mecanismo y abrir la puerta de forma manual. "Me tuve que subir a un falso techo, romperlo todo y ya abrirlo, pero ya necesitaba salir de ahí como fuera", indica Daniel.

Daniel, encerrado en su negocio durante dos horas por el apagón de Málaga / La Opinión

Ángela ha acudido hoy a su negocio de congelados con el miedo en el cuerpo por la escena que se podría encontrar. En cuanto llegó el apagón, decidieron cerrar los congeladores para mantener el frío e intentar que el género se mantuviera lo máximo posible. "Nosotros hemos llegado pensando que íbamos a tener que tirarlo todo", indica la mujer. Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula cuando han descubierto que sus productos estaban intactos y que podían retomar la actividad con normalidad.

Vuelta a la normalidad en las pescaderías del Mercado de Atarazanas tras el apagón. / La Opinión

"Lo malo fue que no pudimos cerrar todas las cristaleras porque algunas no funcionaban a mano, así que teníamos miedo de encontrarnos la tienda destrozada y con robos. Menos mal que no ha pasado nada", explica satisfecha.

La suerte también ha sonreído a las pescaderías del Mercado de Atarazanas pues, al mantenerse cerrados todos los lunes, no tenían género en el lugar que se pudiera echar a perder. "Los sábados intentamos venderlo todo para que no se quede nada, así que hemos tenido la suerte de no perder nada", indican desde la Pescadería Rey.