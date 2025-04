El presidente de la Diputación de Sevilla critica que la Junta invierta "muchísimo más" en Málaga que en su provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, se ha referido a la diferencia de trato que, en su opinión, reciben Málaga y Sevilla por parte de la Junta de Andalucía. "No hay más que ver los presupuestos de la comunidad autónoma. Me da mucho que pensar de la verdadera intencionalidad, de por qué no se invierte en Sevilla y sí muchísimo en Málaga. Cuando hay tanta diferencia de inversión entre un espacio y otro, me preocupa que haya un plan".

Así lo ha expresado este miércoles en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía celebrado en Sevilla, en el que ha realizado un balance de su gestión, justo cuando se ha alcanzado el ecuador del mandato, y ha avanzado algunos proyectos de su equipo de gobierno.

Cuestionado sobre la Ley de Capitalidad y la postura del alcalde de Sevilla al respecto, Fernández ha manifestado que el regidor sevillano, José Luis Sanz (PP), tiene "dos grandes déficits" en estos dos años: "No está defendiendo a Sevilla como se merece frente al Gobierno andaluz y ha captado un concepto absolutamente demoledor, el de la confrontación con el Gobierno de España, copiando el modelo de Juanma Moreno, y eso es muy negativo".

En opinión de Fernández, el alcalde de la capital andaluza "no defiende a Sevilla como debiera" en relación con el proyecto global de Andalucía. "Y, normalmente, en este tipo de cosas, nada es por casualidad. Siempre hay planes". "No estoy diciendo que se quite a Málaga, sino que se tenga en cuenta que en Sevilla somos el 25% de la población y que necesita una prioridad absoluta por parte del Gobierno de Andalucía: veo que la tinta del bolígrafo corre más cuando en el encabezado pone otras provincias que cuando pone Sevilla".

"La Ley de Capitalidad se ha metido en un cajón porque Moreno se lo ha dicho, igual que nunca más se supo nada de la tasa turística en Sevilla tras decir el consejero (Arturo Bernal) que el sector turístico de Málaga no la quería y que eso era impensable", de modo que "nos quedamos sin ese debate, que es súpernecesario. Estaríamos hablando de 16 millones de euros finalistas para incentivar el turismo, para ayudar a los barrios que, con motivo del exceso de servicios públicos en el casco histórico, no están recibiendo lo que deben".

Para ello, el máximo dirigente socialista a nivel provincial ha esgrimido, como ejemplo, el hecho de que se hayan invertido 14 millones en la reforma del estadio de la Cartuja, "que ha quedado razonablemente bien", y se hayan destinado unos 250 millones a las obras del estadio de La Rosaleda de Málaga.

"Pedí que en la mejora del estadio olímpico de Sevilla se incorporaran dos cosas: el techo y que el césped fuera retráctil, que da muchas oportunidades de poder utilizar el estadio para para muchas cosas; no sólo para el fútbol. Veremos qué pasa con los grandes eventos que vendrán a Andalucía", ha añadido. "Me gustaría que el alcalde, como mínimo, defienda la ciudad como yo la defiendo".

La segunda pista del aeropuerto

El presidente de la Diputación se ha referido también al crecimiento "exponencial" del aeropuerto de Sevilla, "tanto del punto de vista de pasajeros como de la modernización". En este sentido, el Gobierno de España ha invertido en estas instalaciones 50 millones de euros "para convertirlo en uno de los aeropuertos más importantes del país", ha recordado.

"El hecho de tener un aeropuerto que tenga más capacidad tiene que venir acompasado también del debate turístico de la ciudad. Hay que buscar el equilibrio también entre el turismo, el transporte, los desplazamientos...", No obstante, Fernández ha destacado que que existe un estudio para una segunda pista en el aeropuerto, "perfectamente diseñado y aprobado por AENA, con lo que no habrá ningún problema llegado al momento, cuando estén las condiciones. Creo que estamos en el debate de la calidad más que en el de la cantidad del punto de vista turístico, sin generar turismofobia".

Necesidad de ampliar aerópolis

El presidente de la Diputación ha señalado que las conversaciones con la Junta para ampliar el parque empresarial Aerópolis "van mal". "Esto ya lo planteé cuando también gobernaba el PSOE en la Junta y ahora, muchas más veces. Falta planificación estratégica. No hablamos del sector aeronáutico, sino del aeroespacial. Aerópolis está colmatado".

"¿Qué hay que hacer? Tenemos medio millón de metros cuadrados disponibles planificados e incorporados en el Plan de Ordenación Urbana de La Rinconada --municipio del que Fernández es alcalde--. Se habla con el propietario, se llegan a acuerdos y se hace esa planificación para que cuando llegue el momento, y ya vamos tarde, no haya ninguna empresa que decida marcharse de Sevilla por el hecho de que no haya suelo en ese entorno".