La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias en Málaga

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo (riesgo) en tres comunidades autónomas: Castilla y León, Andalucía y en la ciudad autónoma de Ceuta, ante la previsión de que se registren fuertes lluvias y tormentas durante las últimas horas de este jueves. En la provincia de Málaga, las alertas afectan, a partir de las 21.00 horas de este jueves, a la parte occidental, en concreto, la Serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol y la capital malagueña por fuertes lluvias vayan acompañadas de tormentas pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso estará activo hasta las 10.00 horas del viernes, 2 de mayo.

Se libran de los avisos, que no de la posibilidad de chubascos, las comarcas de Antequera, Nororma y la Axarquía. Además de la provincia malagueña, también se han activado estos mismos avisos en las comarcas gaditanas de Grazalema y el Estrecho, según datos de la Aemet, que ha adelantado que estos avisos continuarán mañana.

Temperaturas

En la provincia, los cielos permanecerán nubosos y la Aemet no descarta chubascos débiles y ocasionales, que pueden ir acompañados de barro por el polvo en suspensión. Las temperaturas este jueves, 1 de mayo, tendrán ligeros cambios respecto al miércoles. Si acaso, subirán las máximas, especialmente en las comarcas del interior provincial. Las máximas oscilan entre los 25º C de Vélez Málaga, a los 21 º C de Ronda. En la capital se prevé una temperatura máxima de 23º C. Respecto a las mínimas, la marcarán Ronda y Antequera, con 11 y 12º C, respectivamente; mientras que en Málaga se elevarán hasta los 18º C, mientras que Marbella y Vélez, marcarán mìnimas de 16 y 15º C.

Temperaturas máximas previstas para este jueves, 1 de mayo / Aemet

Resto de avisos en España

En la comunidad de Castilla y León se han activado avisos, también de nivel 'amarillo', por las tormentas que se van a registrar a partir de las 14.00 horas y que van a afectar sobre todo a las provincias de Burgos y Palencia. El mapa de avisos previstos para hoy se completa con una alerta de nivel 'amarillo' en la isla canaria de La Palma por fenómenos costeros, debido al fuerte temporal que va a azotar al litoral, con olas de hasta cuatro metros de altura.

La predicción general para hoy, además de las tormentas y los chubascos fuertes en el noroeste de Castilla y León por la tarde y en el entorno del Estrecho y Costa del Sol a últimas horas, apunta una subida generalizada de las temperaturas en todo el país, un ascenso que será notable en el suroeste peninsular.