Dos detenidos en Málaga por el secuestro de la mujer y el hijo de un narco de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos por su presunta implicación en el secuestro de una mujer y su hijo, de 19 años, ocurrido en una villa de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria. Las víctimas son familiares de José A. C., conocido como 'el del Buque', el gran capo de la droga del sur de Gran Canaria. Dos de los detenidos fueron arrestados en Málaga el pasado lunes 28 de abril y se les considera los autores del secuestro, mientras que los otros tres –dos hombres y la mujer de uno de ellos– habrían colaborado desde la isla canaria, según detalla el diario La Provincia, editado por Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece La Opinión.

Fue la madrugada del jueves, 13 de marzo, cuando dos encapuchados se llevaron por la fuerza a M. L. P., de 38 años, y a J. A. L., de 19, mujer e hijo respectivamente de José, 'el del Buque', de 38. José llegó a su casa en El Salobre al filo de la una de la madrugada y se encontró la puerta de la finca abierta, las pertenencias revueltas y la ausencia de los allegados. Llevárselos fue un ajuste de cuentas por parte de una banda rival. Presuntamente, lo acusaban a él de estar detrás de un vuelco de droga (en el argot policial, robo a otra organización criminal) de 502 kilogramos de cocaína, que en el mercado podrían llegar a tener un valor de 25 millones de euros. Y por ello le dieron donde más le dolía, atacando a su mujer y a su hijo. O la mercancía o ellos.

Las víctimas fueron liberadas un día y medio más tarde, ese viernes por la noche en buen estado en Gran Canaria. Desde entonces, el hermetismo de la familia con la Policía Nacional, según asegura el diario La Provincia, ha sido total, sin querer colaborar en el avance de la investigación.

Málaga, base de operaciones

Pero pese a esta dificultad, los agentes a cargo del caso han logrado identificar y detener a al menos cinco personas implicadas en el secuestro: dos de ellos, considerados los autores materiales y responsables de este golpe, fueron detenidos este lunes en Málaga; los otros tres, dos colaboradores que les dieron soporte y la mujer de uno de ellos, han caído en Gran Canaria, han informado fuentes cercanas al caso a este diario. Este miércoles han pasado a disposición judicial y, al menos, los arrestados en la Costa del Sol han ingresado en prisión.

En Málaga está la base de operaciones de los cerebros del caso, ya tras las rejas. Son dos individuos con un largo historial de antecedentes que presuntamente acusaban a José, 'el del Buque', de quitarles parte de una mercancía que habría entrado a través del Puerto de Las Palmas. En total, el alijo de cocaína era superior a 2.000 kilogramos y faltaban 502.

Estos dos varones contaron con el soporte de compinches en Gran Canaria. Al parecer, por una buena suma de dinero, fueron los responsables de conseguirles todo lo que necesitaban: coches, pisos..., Y alquileres para que sus nombres no figurasen en los registros durante su estancia en la Isla.

José, 'el del Buque'.

La madrugada del 13 de marzo, tras varios días ya de vigilancias y estancias en el interior de El Salobre, actuaron. Se llevaron a la mujer y al hijo de José, 'el del Buque' -conocido así por sus orígenes en esa zona del barrio de Schamann-, a bordo de un Audi Q3 de color negro que abandonaron en el puerto de Pasito Blanco. Ellos se marcharon de inmediato de Gran Canaria, tras exigirle a José que pagase lo que debía en criptomonedas o devolviese la cocaína. Si pagó a cambio de sus familiares sigue siendo, en el momento de escribir estas líneas, un misterio.

Lo que sí se sabe es que tras descubrir que su mujer y su hijo no estaban, José recibió un mensaje en su móvil desde el teléfono de su pareja. «Cariño, paga lo que te pidan, no se andan con tonterías, nos van a matar», decía la comunicación, tal y como informó La Provincia. Tras esto, denunció la desaparición no voluntaria.

Ahora, dos meses y medio más tarde, la Policía ha logrado resolver el caso. Tanto en Málaga como en Gran Canaria se efectuaron el lunes diversos registros y se obtuvieron pruebas en contra de los detenidos, entre ellas, material empleado en el secuestro que guardaban en un domicilio de la ciudad andaluza, confirman las mismas fuentes consultadas. Los autores materiales y cerebros del secuestro duermen en prisión. La investigación continúa abierta.

