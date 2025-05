El BIC Euronova del PTA de Málaga manda otro proyecto a Silicon Valley: ExamAI, una plataforma de corrección automática de trabajos y exámenes

La incubadora de empresas tecnológicas BIC Euronova, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, han lanzado el programa CiberEmprende para impulsar la innovación y la seguridad digital en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Esta experiencia ha permitido la aceleración exitosa de 19 proyectos empresariales. ExamAI, una plataforma online que evalúa al alumno priorizando su aprendizaje a través de Inteligencia Artificial, ha resultado además el ganador del programa de incubación, con lo que el próximo 26 de mayo continuará dando forma a su modelo de negocio en la Universidad de Draper, en el californiano Silicon Valley.

Allí, ExamAI participará en un programa de aceleración de cinco semanas, valorado en 12.000 dólares y que ha sido gestionado por BIC Euronova, que ya cuenta con diferentes lazos con Silicon Valley. Además de este proyecto ganador, las iniciativas empresariales Scarabtech y The Pepino Brand, han resultado finalistas, en segunda y tercera posición. Igualmente, el proyecto 'I want it' ha recibido una mención especial del jurado.

ExamAI, fundada por Joaquín Carretero y Nicolás Vela en Sevilla, es una plataforma de corrección automática de trabajos y exámenes mediante inteligencia artificial. Permite a profesores ahorrar tiempo y ofrece a los alumnos un feedback individualizado y de calidad, mejorando significativamente el aprendizaje, especialmente en preguntas de desarrollo, donde las pruebas tipo test no aportan valor. Desde su lanzamiento público a finales de este pasado mes de marzo 2025, ExamAI ha alcanzado en solo cinco semanas más de 10.000 visitas a la plataforma y más de 600 usuarios activos.

Un programa de cinco semanas

El programa CiberEmprende, financiado por los Fondos NextGeneration-EU y el PRTR a través de Incibe, ha tenido una duración de cinco semanas. Los emprendedores han contado horas de consultoría individualizada en temas legales y de gestoría/asesoría fiscal, laboral y contable, así como con el asesoramiento de un mentor experto.

Los proyectos participantes en CiberEmprende han sido Astebe, MeVeri, RED3, ExamAI, I want it, Winto, Triplemelon, Journo, Codearte, Scarabtech España, PinMy, AdD Global, MalakAir, ShopifyChat.bot, BOA, The Pepino Brand, Urban Movement Center, Riskcibereye y Rapid Stack. El 90% de estos proyectos han sido gestados en Málaga.

El director general del BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas, ha clausurado el programa CiberEmprende destacando el potencial de los proyectos participantes. Esta iniciativa busca fomentar la creación y consolidación de nuevas empresas a través de programas de incubación o de aceleración, al tiempo que refuerza la seguridad digital en la población y mercado español.

Los participanes del programa CiberEmprende del BIC Euronova del PTA de Málaga y el Incibe. / L.O.

Como requisito, los proyectos de los participantes debían tener un vínculo con la ciberseguridad, o bien porque sea su core business, desarrollando negocio en el ámbito de la ciberseguridad con productos o servicios innovadores; o porque por su actividad sea algo clave en el negocio (venta online, etc.) y deban aplicar ciberseguridad a entornos digitales seguros para sus clientes.

Los participantes además tienen la oportunidad de participar en las próximas convocatorias del programa de aceleración (una que se lanzará en el próximo junio, o en la siguiente edición, prevista para el primer trimestre de 2026), siempre y cuando la idea se vaya a llevar a cabo con la constitución de una sociedad.

Aceleración Cybersecuriry Ventures

Esta iniciativa se suma al programa de Aceleración Cybersecuriry Ventures llevado a cabo por BIC Euronova, también en colaboración con Incibe, y clausurado a finales de 2024. Un total de 5.000 euros fueron repartidos como premios entre las tres startups ganadoras.

En junio dará comienzo un nuevo programa dentro de esta misma iniciativa, de diez semanas de duración para lo que se buscan 10 startups. El proyecto ganador también irá a California. Las inscripciones comenzarán en un par de semanas.