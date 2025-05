Fundación Andrés Olivares 'alimenta' a los 'Pequeños Jedis'

Este domingo, 4 de mayo, el mundo celebra el Día de las 'Guerra de las Galaxias' o el Día de 'Star Wars' (o Star Wars Day). Una celebración que trae cada año desfiles, exposiciones, conferencias y un sinfín de actividades, y que se celebra como guiño a una de las frases clásicas de la saga de George Lucas. En inglés, la frase icónica de los Jedis "Que la fuerza te acompañe" es "May the force be with you", que suena muy similar a "May the Fourth", que traducido al español sería "Cuatro de mayo". De ahí, que los fans de esta saga ciencia ficción elijan este día para celebrar su día. Y Málaga no escapa a estas celebraciones. La ciudad acoge este fin de semana el evento benéfico 'Pequeños Jedis', organizado por la Fundación Luis Olivares y Doña Francisquita Catering para recaudar fondos para los niños de lafundación.

Para celebrar el día de 'Guerra de las Galaxias', 4 de Mayo, la Fundación Luis Olivares realizarán una promoción en donde podremos a la venta unos 'Bizcochos Galácticos' (bizcochos suaves de sémola, rellenos de crema de dátiles), que se venderán desde este jueves, 1 de mayo, al domingo 4 de mayo, a un precio de 4,50 euros en los 9 establecimientos que colaboran con esta iniciativa. Además, algunos de los establecimiento crearán su propia tapa o postre, basado en las recetas del libro de la película Star Wars. Las ventas de todos estos productos se donarán a la Fundación Olivares.

Participan en esta iniciativa los restaurantes de Arara, del chef Diego Gallegos (Benalmádena); Ménade, de los chefs Pablo Vega y Pablo Domínguez (Caleta de Vélez); y los situados en la capital: Antxoeta, del chef Pablo Caballero; Araboka, de Antonio Fernández; 'M de Mariano', de Mariano Rodríguez; Oleo, de los chefs Sergio del Río y Rui Junior; Ñanduti, de la chef Dora Ortiz; Bar La Caverna, del chef Pachu Barrera; Repostería Daza, de los chefs Puri Morillo y Antonio Martín;

El lunes, 5 de mayo, la Finca La Tosca de Churriana de Doña Francisquita Catering acogerá una fiesta con los niños de la fundación: La 'Merienda Galáctica', donde los chefs prepararán una suculenta comida temática para niños y familiares de la Fundación Olivares.