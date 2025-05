Jane Goodall: "Debemos usar el intelecto y no la violencia para resolver los problemas"

La doctora Jane Goodall ha comparecido en el Ayuntamiento de Málaga, junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director del Instituto Jane Goodall en España, Federico Bogdanowicz, para presentar la conferencia ‘Esperanza en acción’ que dará este viernes tarde, a partir de las 19.30 horas, en el Cine Albéniz, en la que será la única conferencia de su gira mundial dada en España.

El documental ya ha sido estrenado

El primero en comparecer en el acto del Ayuntamiento ha sido el alcalde, que ha calificado como "un honor" para la ciudad de Málaga acoger a una mujer que "ha mostrado a la ciudadanía su entrega por estudiar la vida y las costumbres" en diversas zonas agrícolas de África con el fin de defenderlas. De la Torre ha recordado el estreno del documental ‘Razones para la esperanza’, que se produjo ayer en el Albeniz como previa a la conferencia de esta tarde. En este se muestra el cambio en cuatro países hacia un modelo sostenible antes de llegar a una sitruación límite.

Al margen de la conferencia, la doctora Goodall visitará el Museo del Patrimonio Municipal, para ver su espacio dedicado a la cultura y cómo esta contribuye al medioambiente. El alcalde no se ha querido extender demasiado, dado que quedaban dos intervenciones y ha dado paso al director del Instituto Goodall España.

La etóloga Jane Goodall en Málaga / Álex Zea

Federico Bogdanowicz, que además de ser director del Instituto Jane Goodall España, se encarga de las labores de la institución en Senegal, ha agradecido la calurosa bienvenida que han tenido en Málaga antes de recordar los objetivos que se marcan desde el instituto, presente en 65 países a lo largo de todo el globo, en España: "Tenemos la misión de tratar de inspirar cada vez a más gente para que juntos trabajemos por un planeta mejor". Para ello, han desarrollado el programa ‘Raíces y brotes’, con el que tratan de "marcar la diferencia en territorio nacional".

Bogdanowicz recordó el trabajo que están llevando a cabo en África para favorecer el desarrollo sostenible: "Está permitiendo a la gente local tener esperanza para el futuro y poder vivir la unidad humana naturalmente". Además, el director se mostró entusiasmado con la conferencia de esta noche: "Creemos que va a ser un gran éxito y que muchos corazones se van a ver inspirados".

Toda una vida dedicada al medioambiente

En su intervención, la doctora Goodall ha contado que su interés por el medioambiente viene desde que era pequeña, cuando le encantaba observar insectos. Además, sus vivencias de la II Guerra Mundial le obligaron a aprender de sostenibilidad: "Era fundamental para mantener la comida".

Con respecto a los chimpances, uno de los grandes campos a los que ha dedicado su carrera la etóloga, ha recordado cómo ha cambiado el trato hacia estos animales desde que empezó a investigarlos: "En mis dos primeros años querían que los tratara como si fueran simples números, me decían que no me perdiera en tonterías, no podía tratarlos como si fueran seres humanos".

Jane Goodall durante su intervención en el Ayuntamiento de Málaga / Álex Zea

Con el paso de los años, gracias a su perro, aprendió que no somos tan distintos: "Mi gran profesor, que ha sido mi perro, me enseñó que tenemos más cosas que nos unen a los animales de las que nos separan, hay muchas conductas que son similares".

Utilizar la razón, no la violencia

La doctora Goodall también se paró a analizar los comportamientos agresivos que tuvieron los chimpancés en el pasado y que pueden tener similitud con acciones realizadas por los seres humanos: "Por desgracia, hace seis millones de años realizaron ataques violentos similares a guerras, se atacaron a las hembras y se cometieron violaciones".

La doctora ha explicado la conducta de estos animales de atacar en grupo cuando algo no les gusta y resaltó en la importancia de que los seres humanos utilicen el rasgo que los diferencia de los chimpacés: "Tenemos uso de razón, debemos usar el intelecto y no la violencia para resolver los problemas".

Málaga como ejemplo de ciudad sostenible

Antes de finalizar su intervención, Goodall, que recorrió 27 países de todo el mundo el año pasado, se ha mostrado encantada con lo que se ha econtrado en Málaga, a la que ha calificado como "un modelo de ciudad sostenible". La científica ha agradecido al alcalde por liderar este cambio y se ha mostrado esperanzada con el acto de esta tarde, en el que espera que "el mensaje llegue a mucha gente, en especial a los jóvenes".

La etóloga Jane Goodall junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre / Álex Zea

Por último, la etóloga ha querido lanzar un mensaje de reflexión: "Todos los días nuestras acciones dejan impacto en la tierra. Debemos pensar cuál queremos que sea ese impacto", concluyó.