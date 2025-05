De la Torre: 25 años de alcalde en 25 titulares

Francisco de la Torre cumple este domingo un cuarto de siglo al frente del Ayuntamiento de Málaga desde que asumiera la vara de mando tras la renuncia de Celia Villalobos el 4 de mayo de 2000. Un prolongado mandato que se ha visto aquilatado por las mayorías de las que ha disfrutado elección tras elección. Tanto en 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023... los malagueños han renovado la confianza depositada en la gestión del regidor, incluso con mayorías absolutas, como la obtenida en los últimos comicios municipales celebrados el 28 de mayo de 2023, en los que además, el PP salió reforzado.

En este tiempo, De la Torre también ha sabido mutar y adaptarse a las circunstancias. Muchos consideraban que su nombramiento sería transitorio. Qué equivocación. De la Torre dejó de ser un técnico gris y pasó a ser un político todoterreno. No solo tenía ya la ciudad en su cabeza. También en sus zapatos. Salió a la calle y se dedicó a escuchar. Se hizo cercano, conocido y reconocido. Y eso le aportó el carisma que quizás podía faltarle al principio. Su capacidad de trabajo es incuestionable, incluso hasta por sus rivales políticos. Y su memoria hace que recuerde conversaciones, nombres, cargos, problemas, circunstancias, detalles... que se escaparían al común de los mortales.

En 25 años ha habido tiempo para todo. O casi. Y declaraciones también para todos los gustos, que sirven para enmarcar su personalidad y su ideología, a veces incluso, como un "verso suelto" dentro de su propio partido, donde se le venera y se le considera un activo principal.

Hacemos un repaso en 25 titulares de la trayectoria política de Francisco de la Torre en este cuarto de siglo como alcalde de Málaga.

1. "La pasión por Málaga motiva mi continuidad y he concluido que puedo seguir siendo útil"

Solo cinco días antes de las últimas elecciones municipales que volvieron a proclamarle ganador absoluto, Francisco de la Torre aludía a la palabra japonesa «ikigai» cuando se le preguntaba por el horizonte temporal, tanto pasado como futuro, que le relaciona con el Consistorio. Aseguraba que se sentía «útil» y que le motivaba su «pasión por Málaga». Se enfrentaba a la sexta reelección y a un séptimo mandato entre alabanzas por el éxito de la ciudad y las críticas por la vivienda y la construcción de rascacielos en el Dique de Levante. Los malagueños volvieron a confiar en su propuesta de gobierno y volvía a hacerse con la vara de alcalde.

2. "Queremos gobernar con visión global, de consenso máximo"

Los resultados de las urnas del domingo 28 de mayo de 2023 le devolvieron la mayoría absoluta perdida en 2015 con la entrada de Ciudadanos. Con 17 concejales y una marca personal más que consolidada tras 23 años en el Consistorio, De la Torre había ganado sus sextas elecciones consecutivas y encaraba su séptimo mandato. "El Partido Popular ha salido reforzado y abordará las generales con más capacidad de aglutinar voto constitucional. En España existe la sensación de crear un gobierno sólido", decía hace ahora dos años.

3. "Málaga debe ser, haya o no Expo, una ciudad sostenible"

El regidor malagueño defencía que la capital de la Costa del Sol contaba con todos los ingredientes necesarios para celebrar una exposición internacional, que tendría una «utilidad inmediata». Sin embargo, la no elección de Málaga ha supuesto, sin duda, una de sus grandes decepciones. Málaga fue la derrota ante Serbia en la carrera por la Expo 2027 la que, en el fondo, sentía que iba a ganar. Se suma a su lucha infructuosa por traer a Málaga la Agencia Europea del Medicamento, que se fue para Ámsterdam. Sus dos grandes fracasos «diplomáticos».

4. "Me veo bastante capaz de generar ilusión"

Siempre ha jugado al despiste cuando se le preguntaba por su continuidad al frente de la alcaldía de Málaga. Si iba o no a repetir como candidato. Desde las elecciones de 2011 se viene especulando con un sustituto. Pero De la Torre es incombustible. No dudaba, al principio, al asegurar que el PP debería buscar un relevo para él de cara al futuro. La realidad impuso que el relevo de De la Torre seguía siendo De la Torre. Por lo menos hasta el momento. "Dentro de un año igual digo no tengo ilusión", decía...

5. "Los malagueños me dicen que esperan que siga, pero no es momento de hablar de ese tema"

El regidor malagueño aseguraba en 2021 estar centrado en sacar a la ciudad de la crisis sanitaria y económica. Decía estar completamente recuperado del percance de salud que sufrió en pleno confinamiento y afeaba al líder de la oposición que hubiara cambiado de postura en relación al rascacielos del Puerto.

6. "Durante mi convalecencia, he pensado mucho en la Transición"

El alcalde volvía a su puesto de trabajo tras ser intervenido de una lesión cerebral que se produjo tras una caída en el Ayuntamiento. Durante su mes de convalecencia y reposo, tampoco dejó de pensar en cómo sacar a la ciudad de la crisis económica del coronavirus, en los miles de mensajes de apoyo recibidos y en la Transición. En una nueva entrevista publicada por La Opinión de Málaga, hizo repaso de su proceso de recuperación y opinó sobre el paso de Juan Cassá al grupo de ediles no adscritos y sobre los retos de la ciudad para salir de esta crisis económica y sanitaria con fuerza y sin dejar atrás a nadie. Los médicos le recomendaron estar con la mente en blanco, "pero es muy díficil para mí".

7. "Si soy capaz de compensar mi agenda, estaré más propicio a plantear mi candidatura"

Al cumplir los 80 años de edad reconocía que todavía le quedaban "muchos años de alcaldía por delante" aunque sus planes para la ciudad le empujaban a mantener el frenesí de su agenda. La Expo de 2027, la Torre del Puerto, el Astoria o el Guadalmedina... eran ejemplos de los temas que le ocupaban entonces.

8. "Bendodo tiene cualidades muy buenas, pero hay también otros posibles candidatos"

Elías Bendodo fue el eterno alcaldable durante años. Pero de ahí no pasó. Cuando parecía que tenía fecha de caducidad, De la Torre, cual Ave Fénix, volvía a renacer siempre de sus cenizas. La caja de las especulaciones se abría, sin embargo, siempre que se acercaba una nueva cita con las urnas. ¿Marcha anticipada? ¿Retirada tras volver a ser elegido?... Siempre se cuidó en rechazar estas ideas. No solo Bendodo han tenido que armarse de paciencia. La lista de hipotéticos delfines ha sido amplia. Pero todo cambiaba, los ediles, los equipos, las personas de confianza... salvo De la Torre al frente de la alcaldía.

9. "Cuando tienes la sensación de que estás haciendo bien las cosas y que hay muchos proyectos por hacer, lo normal es que se tenga ilusión por seguir"

Las elecciones locales siempre han supuesto una reválida a la gestión de De la Torre al frente del Consistorio. A pesar de su edad, la "pasión por Málaga le impulsa a seguir" trabajando "25 horas al día", incluso, según ha dicho en más de una ocasión. Los proyectos de calado para la ciudad han sido desafíos constantes: metro, soterramiento, puertos deportivos, nuevos museos y el PGOU han sido sólo una muestra de lo que se ha venido desarrollando desde hace 25 años.

10. "Me ducho con 15 litros de agua"

En plena polémica por el aumento del recibo del agua, el alcalde se descolgó con estas declaraciones en las que hacía público un aspecto privado. "El agua subirá lo que vale la mitad de un bollito de pan pequeño", resumió. Y así defendió en 2014 el alcalde de Málaga la subida del agua en la capital por la entrada en servicio de la depuradora de El Atabal. Su máxima levantó entonces una polvareda política que tendría su continuación. "Yo con 15 litros de agua me puedo duchar, hay que tener la costumbre de cerrar el grifo mientras uno se enjabona y luego abrirlo cuando se enjuaga", explicó el alcalde de Málaga para defender el nuevo sistema de tarifas del agua en Málaga capital.

11. “Quienes desean venir a Málaga a trabajar y a vivir no tienen que optar necesariamente por la capital”

Es recurrente en los planteamientos del alcalde Francisco de la Torre con respecto a la crisis habitacional referirse a la necesidad de contar con una visión “supramunicipal” que vaya más allá de la capital e incluya a los municipios limítrofes, que en los últimos años han empezado a recibir a la población que la capital no puede absorber por su oferta deficitaria y sus precios desorbitado.

12. "No soy Chiquito pero tampoco un hombre gris"

Entre las numerosas virtudes del alcalde de Málaga quizás no figura la gracia y la espontaneidad, aunque ha sabido también cultivar el sentido del humor. De esta forma, prácticamente al inicio de su primer mandato, Francisco de la Torre quiso desmentir ese aura de tecnócrata y urbanista que servía para poner en entredicho sus dotes para asumir la alcaldía de la ciudad. Sobre todo después de tomar el relevo de Celia Villalobos.

13. "A la hora de invertir en Málaga, la Junta está bastante ausente"

A lo largo de su prolija carrera como alcalde de Málaga, Francisco de la Torre siempre ha demandado que se impulse la descentralización local, que supone pasar competencias y presupuestos suficientes al ámbito local, para gobernar de manera más cercana a los ciudadanos. Siempre se ha mostrado seguro de que ello permitiría más transparencia y ahorrar dinero publico. Fue bastante combativo durante las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, sobre todo. Pero todavía, ya con Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, el regidor malagueño sigue siendo adalid de la segunda descentralización. Asegura que le "frustra" no contar con suficientes recursos para dar respuesta a los problemas de sus vecinos.

14. "Creo absolutamente en la objetividad del Gobierno andaluz y su trabajo totalmente para la globalidad de Andalucía"

Aunque claro, alguna cosa sí que ha cambiado desde que el PP está el frente de la Junta de Andalucía. De la Torre defiende el trabajo de sus compañeros en Sevilla y respecto a las críticas procedentes desde la provincia hispalense, el alcalde niega cualquier trato de favor por el hecho de que Juanma Moreno sea malagueño. Así lo hizo, por ejemplo, respecto a la recuperación de la conexión con Nueva York del aeropuerto de Málaga, que levantó asperezas en Sevilla. De la Torre recalcó que la vuelta de este vuelo intercontinental era "fruto" del trabajo durante años de un equipo "muy bueno" en coordinación con el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía para promocionar al aeródromo malagueño.

15. "Con Juanma Moreno en la Junta, Málaga dejará de estar maltratada"

Por si había dudas... En una entrevista previa a la nueva cita con las urnas en 2019, Francisco de la Torre decía afrontar con la nueva convocatoria porque, según decía, tenía ideas actualizadas y con visión de futuro para la ciudad, y "con las ganas añadidas de poder encontrar un diálogo y colaboración en el plano autonómico, que hasta ahora no nos ha sido fácil", a raíz de la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. "Confío en que la ciudad sea tratada con más cariño", apuntaba.

16. "Estos años van a estar marcados por la transformación de la ciudad"

¿Podíamos imaginar hace 25 años que llegaríamos a ser la ciudad que somos hoy?, se pregunta De la Torre al cumplirse un cuarto de siglo de su llegada a la alcaldía de Málaga. Desde el principio, su objetivo se centró en la transformación de la ciudad. Entre los proyectos que De la Torre destaca, y que ya son realidad en una ciudad que "ha avanzado como nunca", según sus propias palabras, cita el Palacio de los Deportes Martín Carpena, la peatonalización del Centro Histórico, el CAC, el Palacio de Ferias y Congresos, la integración de los Muelles 1 y 2 del Puerto a la ciudad, la desalobradora del Atabal, la remodalación del Parque, las VPO de Soliva, el Museo Carmen Thyssen, el Centro Pompidou, la red de economatos "para que nadie se quede atrás", el Polo Nacional de Contenidos Digitales en la Tabacalera, la reforma de la Alameda, el primer cementerio público de animales de compañía del país, la llegada de Google o la próxima llegada del IMEC.

17. “Para solucionar los problemas con el ruido hay que hablar bajito"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asistía en octubre de 2018 al Fórum Europa-Tribuna Andalucía, organizado por Nueva Economía Fórum, celebrado en el Hotel Miramar, donde fue preguntado por los problemas de convivencia en el Centro de la ciudad y los ruidos, un asunto que conllevó la declaración como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en disintos puntos no solo del caso histórico, sino de varios barrios de la ciudad aquejados por esta situación, como El Romeral o Huelin. El regidor malagueño no dudó en indicar que hay que conseguir que los espacios residenciales sean cómodos y se mostró partidario de que existan menos ruidos. "Es un tema cultural de la sociedad", dijo. ¿Su receta? "Hablar bajito": "Si bajo la voz el silencio reina y puedo hablar más bajo", ha dicho, lo que es "un círculo virtuoso". "Debemos educarnos en el respeto a los demás".

18. "No es ninguna pérdida de tiempo pararse a hacer reflexiones obvias"

La capacidad de síntesis tampoco es el fuerte de De la Torre, que durante estos 25 años ha hablado mucho. Muchísimo. El auditorio teme que se quite el reloj cuando le toca intervenir en la clausura de cualquier acto institucional. Para el alcalde, una obviedad son siete minutos. Al principio de su gobierno municipal, las dudas iniciales para el desarrollo de Málaga eran constantes: el uso de tuneladora o muros pantallas para hacer el metro, la peatonalización del Centro y las protestas de los vecinos y comerciantes ante el proyecto, el eje litoral... Por eso defendía la necesidad de pararse a reflexionar. Incluso ante las cuestiones más obvias. Esto le granjeó también cierta fama de desdecirse o contradecirse, alentada por sus opositores políticos, ya en el Ayuntamiento, ya en la Junta.

19. "Nunca entenderé que planteen desde Sevilla, sea quien sea el alcalde, una compensación económica por ser capital administrativa, si no tiene más que ventajas"

El alcalde de Málaga, siempre ha asegurado que "no hay ninguna razón" y "no tiene sentido" que Sevilla exija la Ley de Capitalidad, al señalar que ser capital "es una ventaja brutal". Por eso en su momento instó al regidor hispalense, entonces Antonio Muñoz, a hacer "planteamientos globales; no se puede ir a resolver los problemas económicos de un municipio con un planteamiento que no se sostiene y que no tiene ni pies ni cabeza". "Nunca entenderé que planteen desde Sevilla, sea quien sea el alcalde, una compensación económica por ser capital administrativa, si no tiene más que ventajas", decía De la Torre en referencia a la petición del regidor de exigir la Ley de Capitalidad para Sevilla, retomando así una vieja reivindicación.

20. "Espero que Al-Thani vea que debe vender el club"

La compleja situación extradeportiva que vive el Málaga CF desde hace años también ha sido objeto de las valoraciones de Francisco de la Torre como alcalde de Málaga. El regidor confía en que el propiatario, el jeque catarí Al-Thani pueda vender el club, sobre todo cuando exiten rumores fundados del interés por su compra. "Si puede y quiere, fenomenal. Si entiende que no puede y facilita que otros lo hagan, fenomenal. Siempre será aplaudido, tanto si lo hace directamente como si facilita que otro lo haga. Ese es el planteamiento sensato y razonable, hemos de esperar que pueda producirse". Este tipo de declaraciones ha recibido respuesta por parte Al-Thani en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales. En una ocasión, el dueño todavía del club blanquiazul se preguntaba si De la Torre era "un alcalde o un broker".

21. "La educación es lo más importante que tiene un pueblo"

Son numerosas las oportunidades en que el alcalde de Málaga ha apelado a la educación como el "gran reto" para garantizar la igualdad de oportunidades y posicionar a la comunidad andaluza "a la vanguardia en el mundo" y de cara a que las generaciones futuras "sean aún mejores". "Si queremos para nuestra tierra un gran futuro, comprometámonos todos en dedicar atención a dar la mejor educación a los niños, jóvenes y adolescentes".

22. "Los rascacielos nos permitirán contar con espacios más libres"

El alcalde defendía, y lo sigue haciendo, la construcción en altura en el casco urbano de la ciudad como una forma de lograr más zonas verdes, al tiempo que recuerda la importancia del equipamiento cultural para incentivar la actividad económica y turística de Málaga.

23. "Para opinar hay que estar informado. Seamos constructivos"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también se ha llegado a pronunciar sobre las críticas que ha generando la implantación del nuevo recorrido oficial de la Semana Santa, operativo tras estrenarse en 2019. En 2022, tras las quejas expresadas en redes sociales en especial por el humorista malagueño Manolo Sarria, el regidor admitió tener constancia de ellas aunque sugirió que deberían tener un carácter "constructivo" y partir de una información previa. "Tengamos una postura constructiva, veamos las cosas, enterémonos bien. Antes de dar opiniones hay que informarse", esgrimió De la Torre, que se ha mostrado abierto a hacer mejoras en el diseño del recorrido oficial así como a reducir las vallas fuera de él, sobre todo en materia de aformamiento y colocación de vallas.

24. "Vamos a Bruselas a pedir un reparto más justo, equitativo, transparente y objetivo"

No solo lucha por la descentralización local, que supondría más fondos y competencias para los ayuntamientos procedentes de las comunidades autónomas. Durante todo este tiempo, Francisco de la Torre también ha sido azote a la hora de exigir un reparto equitativo de los fondos procedentes de la UE. En más de una ocasión ha viajado a Bruselas con el objetivo de denunciar ante las instituciones europeas el "maltrato" que están sufriendo las administraciones locales en el reparto y ejecución de los fondos europeos.

25. “He estado, estoy y estaré”

Esta frase pseudomesiánica resume a la perfección la carrera de Francisco de la Torre al frente del Ayuntamiento de Málaga. Y lo que aún parece que le puede quedar...