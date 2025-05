La campaña del aguacate se cierra con una mejora del 20% respecto al año anterior

La campaña de recogida del aguacate alcanza ya sus últimas semanas en la provincia de Málaga, con un primer balance en toneladas que representa una mejora de cerca del 20% sobre el año anterior. Productores y portavoces agrarios coinciden en destacar que todavía quedan muy lejos las cantidades recogidas antes de la sequía.

"Los árboles aún tienen acumulado mucho estrés hídrico y, aunque las lluvias de finales de otoño y en especial las de este pasado mes de marzo han sido muy importantes, habrá que ver cuánta agua tenemos en verano y saber cómo evolucionan los aguacates, antes de poder decir que la próxima campaña será la de la recuperación", alega el secretario general de COAG en Málaga, Antonio Rodríguez.

Con el embalse de La Viñuela por encima del 50% de su capacidad, el actual presidente de la Asociación Española de Comercializadores de Aguacate y Mango, Juan Antonio Reyes Gutiérrez, insiste en que es necesario impulsar la desaladora para poder "garantizar el futuro económico de la comarca de la Axarquía. Hay mucho en juego y es ahora, con el pantano en mejores condiciones, cuando no podemos bajar la guardia", especificó quien también ejerce de máximo responsable de la firma veleña Reyes Gutiérrez.

Hace unos días, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitaba las instalaciones del gigante del sector de los subtropicales en España, la macrocooperativa Trops. Esta otra firma acapara el 40% de la producción de aguacate en todo el país, así como el 55% de los mangos que se generan en suelo español. Para sus dirigentes es "también fundamental" que se establezcan ayudas directas para "garantizar el relevo generacional y propicien que las fincas vuelvan a ser rentables como antes de la sequía".

Procesado de aguacates en una planta del término veleño / Fran Extremera

Y es que la merma en kilos que ha generado esta última cosecha, como las anteriores, no compensa para los productores los leves repuntes en el precio de la fruta. Detrás de esa escasa rentabilidad figura la facilidad con la que, en un mercado global como el actual, la importación de aguacates es permanente. España no puede abastecer a toda Europa, donde la demanda no deja de crecer, con lo que los precios en origen vienen marcados por las repetidas fluctuaciones que se producen en México o Estados Unidos.

La fruta de los mil nutrientes

Para el presidente de Trops, José Linares, el aguacate se mantiene como la reina de las frutas, gracias a su enorme valor nutricional. El abanico de vitaminas y minerales que atesora la convierten en eje de multitud de dietas saludables. En este momento, la comarca oriental alberga unas 10.000 hectáreas dedicadas a la producción de subtropicales, si bien es cierto que la sequía de estos últimos años ha estancado el cupo de fincas destinadas a aguacate y mangos.

Según fuentes estatales, Andalucía acapara el 75% de la superficie que se dedica al aguacate en España. La producción en el país representa poco más del 10% de lo que consume Europa. De hecho, en el último cierre anual, España exportó por importe de casi 450.000 millones de euros, al tiempo que importaba esta preciada fruta por otros 635.000 millones.