¿Por qué vieron que era necesario un programa como éste?

Esta es una idea que ya llevábamos varios años gestando dentro de la humanización de los cuidados paliativos. Es verdad que hemos hecho varias cosas en los dos últimos años, una biblioteca móvil, juegos, música...pero algún paciente que otro nos había hablado de que una vez que ingresan, y saben que no van a salir, no se podían despedir de sus mascotas. Y entonces vi una noticia de que en otro sitio de Andalucía se estaba haciendo y el jefe de servicio, el doctor Ricardo Gómez, empezó a decir que por qué no lo hacíamos. Así que empezamos el año pasado con medicina preventiva. Hicimos un pequeño boceto, preguntamos a los profesionales, a algunos pacientes que teníamos más confianza e iniciamos el procedimiento en diciembre del año pasado.

¿Así que era algo que venían demandando los pacientes?

Nosotros en paliativos parte de nuestro trabajo es sentarnos mucho a hablar con los pacientes. Y entonces, a nivel de peticiones formales no lo demandaban pero, a nivel coloquial, de la cantidad de entrevistas que tenemos los facultativos, las enfermeras, las TCAE con ellos, sí que es verdad que de vez en cuando nos lo decían, porque las mascotas se han convertido en un miembro más de las familias. Un miembro, además, muy querido y han adquirido una importancia que, a lo mejor, hace 50 años no tenían.

¿Cuántos pacientes han podido despedirse por ahora de sus mascotas gracias a este programa?

Ahora mismo, dos pacientes. Empezamos en diciembre, tenemos puesto un cartel en la planta y dípticos y a las familias también les damos información. Y se requiere una serie de cosas. En primer lugar, que lo pidan. Que el paciente esté en una habitación individual, excepto si el paciente puede salir a las galerías que tiene el Hospital Civil, porque, si está en una habitación compartida y el paciente se puede mover, también pensamos en la posibilidad de hacerlo en las galerías.

¿Y cómo está siendo la respuesta de estos pacientes y de sus familiares?

Fue muy emocionante. Nos emocionamos todos, la verdad. En el caso de uno de los pacientes, acompañamos a la familia, que eran dos hijas y traían al perrillo en brazos, era muy chiquitillo. Y fue un caso muy curioso porque, cuando entró en la habitación, el paciente le incitaba a que subiera a la cama, pero el perrillo no quería. Y es que tuvimos que echar a la mujer del paciente de la habitación porque las hijas en su casa sí que le dejan subir a los sofás y las camas, pero la mujer del paciente no le deja. Entonces, en cuanto se salió la mujer, pegó un salto, le chupó la cara, las manos... Las hijas estaban muy, muy, emocionadas. Y el paciente también. En el fondo es alguien que ama mucho a un animal, a un ser, para él, muy querido y que se está despidiendo de él y está disfrutando de su compañía. Entonces, la cara del paciente de satisfacción y de la familia no tiene precio.

Al final, entonces, es una experiencia positiva no solo para los pacientes, sino también para sus familiares.

Sí, porque los pacientes también forman parte de ese círculo íntimo donde están sus animales. Entonces, ver al animal contento, porque el animal también se pone contento, y al ver a su familiar tranquilo, contento y con un deseo cumplido más, ellos también se quedan más tranquilos.

¿Y qué beneficios ha demostrado que tiene este tipo de terapia con animales para los pacientes?

Fundamentalmente, la cara de paz que le da al paciente que puede despedirse de su ser querido, de su amigo especial, porque son amigos para ellos. Hay muchos estudios que dicen que mejora la frecuencia cardíaca, les relaja, se segregan las hormonas de la felicidad… Hay muchas pruebas físicas que, teóricamente, se podrían hacer para cerciorarnos de que le está viniendo bien, pero nosotros a un paciente en situación de últimos días no le vamos a sacar sangre para ver qué niveles de cortisol tiene. Es más un estudio observacional y lo que te expresa el paciente, cuando puede, y la familia. Es tal gratitud, que nos abrazan y lloran, y eso te lo dice todo.

Acompañar a las personas al final de su vida y también a sus familiares no debe de ser sencillo, ¿qué le llevó a querer dedicarse a los cuidados paliativos?

La casualidad, no te voy a engañar. Yo vivía en Madrid y vine a Málaga por amor y el primer sitio donde te colocan fue medicina interna. Y dentro de ella me pusieron en el departamento de anciano frágil y paliativos y los equipos de soporte domiciliario de paliativos de Málaga. Y, en seguida, los paliativos me atrajeron muchísimo, porque me parecía que eran el gran desconocido. Van teniendo cada día un papel más importante en la sociedad, aunque nos falta mucho, porque todavía hay muchos sitios donde no se muere bien y en España faltan muchos recursos de cuidados paliativos. Yo tengo la suerte de estar en Málaga y en un hospital que cuenta con una de las unidades de cuidados paliativos más antiguas de Andalucía y de España. Y poder trabajar con pacientes para hacerles su último o dos últimos años de vida lo más agradable posible, poder negociar con ellos cómo quieren vivirlos.... No te voy a decir que no hay veces que sea muy duro, hay veces que es durísimo, pero es una labor muy gratificante. En mi vida laboral, que estoy terminando ya, los años que estoy pasando en paliativos son los más gratificantes.

¿Cuál es el principal objetivo de estos cuidados?

Que los pacientes no sufran. Que lleven su enfermedad como ellos quieran. En paliativos el paciente tiene que dar su consentimiento, o la familia si el paciente no puede, para entrar. Y nosotros lo que hacemos es una evaluación inicial del paciente y la familia de qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Revaluarlo constantemente porque son pacientes que están en su último año de vida, muy cambiantes. Entonces, revaluamos la situación todas las veces que sean necesarias y les atendemos para que no tengan ninguna sintomatología que no les permita disfrutar de su vida el último o los dos últimos años de vida. Nuestro objetivo es que estén lo más cómodos y lo más satisfechos posibles. Y sin sintomatología que les produzca disconfort.

Para terminar, ¿qué enseñanza le ha dejado la especialidad o qué se lleva de estos más de 15 años trabajando en cuidados paliativos?

Me llevo mucho cariño y muchos abrazos como profesional. Me han enseñado a no ver las cosas tan graves como otros las ven. Los profesionales de paliativos no las vemos quizás tanto porque estamos muy acostumbrados a lidiar con el sufrimiento humano. No solo con la muerte, sino con el sufrimiento. Entonces, quizás te hace poner las cosas en su justa medida y digo quizás porque yo soy bastante nerviosa y bastante exigente y autoexigente, pero sí que me ha enseñado a poner cada cosa en su sitio. Y luego me ha dado mucho amor. Yo prácticamente todos los días me abrazo a algún familiar o a algún paciente o algún compañero. Y hay muy pocas unidades donde la gente se abrace tanto y reciba esa miradas de cariño y de agradecimiento.