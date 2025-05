El PP apremia al Gobierno por las obras hidráulicas pendientes en Málaga: "La desaladora de la Axarquía va a pedales"

Las lluvias torrenciales han marcado un antes y un después, hasta el punto que la sequía pasó prácticamente a mejor vida y la necesidad del líquido elemento no pende sobre la provincia de Málaga como una espada de Damocles. Eso sí, pese a que los embalses tienen ahora el doble de agua que hace un año, en el debate político aún laten las obras hidráulicas pendientes. Incluso, el PP y sus representantes en la Junta de Andalucía se han conjurado este lunes para entonar un 'más vale prevenir...' que evite tropezar otra vez con la misma piedra y ahuyente en un futuro los apuros por la escasez de lluvias. Y como era de esperar, tanto la delegada de la Junta y presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, como el consejero del ramo y dirigente del PP andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, dieron un 'tirón de orejas' al Gobierno de Pedro Sánchez. Ambos abogaron por no olvidar las actuaciones en materia de agua e instaron el Ejecutivo nacional a ejecutar "18 actuaciones valoradas en 2.000 millones" comprometidas en esta provincia. Así lo dijeron en el primer foro 'Agricultura, Agua y Futuro en Málaga' organizado por la formación de centro-derecha. "La desaladora de la Axarquía va a pedales", llegó a lamentar Navarro para referirse al grado de ejecución de este proyecto y tras recordar que, aunque las competencias en esta materia son del Gobierno andaluz, todas las obras declaradas de interés general tienen que ser realizadas por el Estado.

En esta línea, Navarro tuvo presente ese panorama de restricciones en materia de agua al que se vio abocada Málaga durante la reciente sequía y 'barrió para casa' al agradecer “la perseverancia, la determinación y la apuesta sin precedente de la Junta de Andalucía en materia de agua; esa conciencia de que ahora le tocaba a Málaga y de que aquí debíamos centrar todos los esfuerzos para garantizar los mínimos daños colaterales a los sectores económicos ante la sequía”.

"Es necesario actuar e invertir en infraestructuras para luchar contra la sequía pero también para prevenir crecidas e inundaciones; en Málaga había mucho por hacer pero tenemos un plan y ya se trabaja en el siguiente plan hidrológico, hay horizonte real para las próximas infraestructuras, pero todo no lo puede hacer la administración autonómica”, insistió Navarro.

"Más preparada que con el PSOE"

Por su parte, el vicesecretario general del PP andaluz y consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, expuso el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno para “trabajar sin descanso, día a día, para que Málaga llegue a la próxima sequía mucho mejor preparada de lo que la dejaron los diferentes gobiernos del PSOE al frente de la Junta”.

Ramón Fernández-Pacheco. / L.O.

“Nuestro compromiso es garantizar el abastecimiento de la población y el suministro de agua para una Málaga que quiere apostar por la industria; que encuentra en el turismo su principal sector económico y cuyo sector primario es fundamental y sustenta a miles de familias”, afirmó.

A su juicio, “hace falta compromiso, presupuestos e hiperactividad inversora en la provincia de Málaga” como la demostrada por la Junta "con la inversión de 17,6 millones de euros para aumentar el uso de las aguas regeneradas en la Axarquía o proyectos como la Autovía del Agua, “esa infraestructura emblemática para conectar el Campo de Gibraltar por la Axarquía”.

"También se han impulsado otras obras importantes para mejorar el abastecimiento de Málaga capital, como el bypass de Churriana, el aumento de la capacidad de tratamiento de El Atabal, la recuperación de los pozos del Guadalhorce y otras actuaciones en materia de depuración, para mejorar la potabilización y las conducciones, apostando como nunca antes por las aguas regeneradas”, recalcó.

"Guerra nacional del agua"

El consejero criticó que "el Ejecutivo de Sánchez mantiene en la provincia 18 actuaciones pendientes en materia de agua por 2.000 millones de euros; y hay obras que son responsabilidad del Gobierno pero que está impulsando la Junta porque Málaga no puede seguir esperando a que los socialistas se acuerden de este rincón de la Península”. "La ampliación de la desaladora de Marbella un compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en beneficio de los malagueños; no vamos a bajar los brazos, ni cuando los embalses se encuentran por encima del 61% y ese mismo esfuerzo le exigimos al Gobierno de España, porque el agua no entiende de administraciones y es responsabilidad de todos los poderes públicos”, puntualizó.

A su vez dirigente del PP andaluz y consejero de la Junta pidió "un pacto nacional por el agua, aunque el Ejecutivo de Sánchez es el impulsor de la guerra nacional por el agua”.

"Si no, ¿cómo se explica que la Junta pueda conectar el campo Gibraltar con la Axarquía para el trasvase de agua pero que sea imposible hablar del trasvase de Iznájar? La respuesta es que éste depende del Gobierno de España”, enfatizó.